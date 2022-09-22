Tử vi đúng mùng 1 tháng 9 âm lịch: 3 con giáp chính thức thoát khỏi hung tinh, vận xui kết thúc, tài lộc bùng nổ rền vang, tha hồ hốt vàng hốt bạc

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 07:49

Sau một khoảng thời gian khó khăn, thử thách thì bước sang tháng 9 âm lịch, vận trình của 3 con giáp này được dự báo có khởi sắc.

Tuổi Dần

Tháng 9 âm là khoảng thời gian dành cho những người cầm tinh con Cọp. Tuổi Dần sẽ trở nên vô cùng tự tin, chủ động và tiến đến nắm lấy mọi thứ thuộc về mình một cách dứt khoát và quyết liệt nhất có thể.

Tử vi đúng mùng 1 tháng 9 âm lịch: 3 con giáp chính thức thoát khỏi hung tinh, vận xui kết thúc, tài lộc bùng nổ rền vang, tha hồ hốt vàng hốt bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, bạn sẽ vô cùng may mắn và hạnh phúc vì liên tục nhận được tin vui từ công việc đến tình yêu. Con đường công danh sẽ càng trở nên thênh thang rộng mở, hãy mạnh dạn tiến đến và phấn đấu để đạt được những thành tựu lớn hơn trong tương lai nhé. Trong tháng 9 âm lịch, con giáp tuổi Dần sẽ có thu hoạch lớn, nắm bắt nhiều cơ hội phát tài, làm giàu cho gia đình. Đối với họ, con đường rộng mở muôn hướng, chỉ cần họ dám đi trước 1 bước thì sẽ không quá khó để kiếm tiền.

Đặc biệt chuyện tình cảm diễn tiến ngọt ngào khiến bạn thêm phần hạnh phúc. Đây cũng chính là nguồn động lực giúp bạn tiếp tục đi về phía thành công.

Tuổi Tỵ

Vận may sẽ mỉm cười với tuổi Tỵ trong suốt tháng 9 âm dịu dàng này. Những kế hoạch, dự định của bạn đều gặt hái được những thành công đáng kể nhờ sự ủng hộ và giúp sức của rất nhiều người. Các khoản thu nhập tăng cao đột biến chính là niềm vui lớn nhất với tuổi Tỵ trong tháng này. Đây chính là lúc bạn nên tạm nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng và có thêm thật nhiều sức khỏe để chinh phục những đỉnh cao mới trong tương lai.

Tử vi đúng mùng 1 tháng 9 âm lịch: 3 con giáp chính thức thoát khỏi hung tinh, vận xui kết thúc, tài lộc bùng nổ rền vang, tha hồ hốt vàng hốt bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói tháng này dành cho bạn thật nhiều cơ hội để tỏa sáng và thể hiện bản thân. Mọi người sẽ phát hiện ra những giá trị tiềm tàng trong con người bạn, chỉ vì trước đây thời cơ chưa tới nên bạn chưa thể bộc lộ mà thôi.

Công việc suôn sẻ giúp bạn có thêm thật nhiều thời gian để sáng tạo và tìm kiếm các ý tưởng mới. Tài chính “rủng rỉnh” giúp bạn thỏa sức làm mọi điều mình muốn. Cùng sẵn sàng tận hưởng tháng tuyệt vời này thôi nào.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất lanh lợi, có cá tính mạnh mẽ nhưng những tháng vừa qua họ đã bị đánh bại tinh thần do quá nhiều xui rủi, tin buồn cứ liên tục ập đến, khiến trên môi không còn nở nụ cười tươi. Nhưng rồi thời gian cũng giúp chữa lành mọi vết thương, ông Trời sẽ bù đắp cho người tuổi Tuất.

Tử vi đúng mùng 1 tháng 9 âm lịch: 3 con giáp chính thức thoát khỏi hung tinh, vận xui kết thúc, tài lộc bùng nổ rền vang, tha hồ hốt vàng hốt bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước sang tháng 9 am lịch này, Tuất sẽ gặp nhiều may mắn, quý nhân xuất hiện giúp sự nghiệp thăng tiến, kiếm được nhiều tiền. Đúng câu “có tiền là có tất cả”, cuộc sống của người tuổi Tuất cải thiện, người thân cũng được hưởng lây, ăn sung mặc sướng, nhà cao cửa rộng, thậm chí đi xe sang có kẻ đưa người đón.

Vậy nên mới nói, sau này ai làm dâu hay làm rể người tuổi Tuất này thì có phước ba đời, không chỉ được yêu thương như con ruột, mà còn muốn gì được đó, vật chất không thua kém một ai.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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Nếu thuộc một trong nhóm con giáp sau đây, hãy vui mừng bởi cuối tháng này, không chỉ may mắn mà cả tài vận đều sẽ "gõ cửa nhà bạn".

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