Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (28/8 âm lịch), Phật Tổ hướng về 3 con giáp, ban phước lành tài lộc, cuộc sống khởi sắc hanh thông, gia đạo bình an hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 15:20

Tử vi cho biết, kể từ 0h đêm nay (28/8 âm lịch), đây là những con giáp có duyên với nhà Phật, luôn được Thần Phật che chở. Cuộc sống sắp tới vì vậy mà luôn gặp điều tốt đẹp.

Tuổi Thìn

Ngay từ khi sinh ra, cuộc sống của Thìn đã được định sẵn là không tầm thường. Con giáp này không sớm thì muộn cũng trở thành người tài. Không chỉ có vận thế tốt làm chỗ dựa, người tuổi Thìn còn có một thân thể khỏe mạnh, không gặp phải tai họa. Nhờ vậy mà Thìn có thể làm những việc bản thân muốn làm.

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (28/8 âm lịch), Phật Tổ hướng về 3 con giáp, ban phước lành tài lộc, cuộc sống khởi sắc hanh thông, gia đạo bình an hạnh phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dự báo kể từ 0h đêm nay (28/8 âm lịch), con giáp tuổi Thìn có cơ hội phát huy tài năng, tạo được bất ngờ, đột phá trong công việc. Người tuổi này làm công ăn lương cần biết cách nắm bắt cơ hội đến với bản thân mình. Con giáp này làm đâu thắng đó. Tổng thể tài lộc của con giáp này tăng lên nhiều so với tháng trước. Thu nhập tăng cao giúp người tuổi Thìn có cuộc sống an nhàn, phúc khí tràn đầy.

Đây chính là thời điểm tuổi Thìn lấy được lòng tin từ cấp trên và nể trọng từ đồng nghiệp. Nếu tuổi Thìn biết tập trung đầu từ làm ăn vào thời điểm này thì chắc chắn cuối năm sẽ viên mãn, thành công.

Tuổi Tỵ

Con giáp này cũng rất thân thiện, thẳng thắn, thành thật với mọi người. Trong cuộc sống tuyệt đối không vòng vo. Với những phẩm chất này, người tuổi Mão cũng nhận được sự tôn trọng và đánh giá cao của mọi người. Bên cạnh đó, Tỵ cũng nhận được sự quan tâm, che chở của Phật tổ nên cuộc sống gặp nhiều điều tốt lành, tài vận hanh thông, phú quý giàu sang.

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (28/8 âm lịch), Phật Tổ hướng về 3 con giáp, ban phước lành tài lộc, cuộc sống khởi sắc hanh thông, gia đạo bình an hạnh phúc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, kể từ 0h đêm nay (28/8 âm lịch), vận may của Tỵ sẽ vô cùng tăng vọt, ăn nên làm ra, thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt, với những người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, quý nhân dắt tay nên các thương vụ lớn đều xuôi chèo mát máy. Với những người tuổi Tỵ còn làm công ăn lương thì có nhiều may mắn, tinh thần thoải mái, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thầy tử vi hé lộ rằng đây chính là cơ hội để tuổi Tỵ tạo dựng được tiền đề cho mình. Con giáp này trong những tháng cuối năm phước khí ngày càng tích tụ, cuộc sống thăng hoa giàu có.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu thường có tính cách hiền lành, thành thật với mọi người. Họ luôn tích cực, nỗ lực phấn đấu. Họ có thể vì gia đình mà đánh đổi tất cả mọi thứ. Trong cuộc sống mỗi khi làm điều gì Dậu đều đứng trên góc độ của mọi người để suy nghĩ chứ không chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình.

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (28/8 âm lịch), Phật Tổ hướng về 3 con giáp, ban phước lành tài lộc, cuộc sống khởi sắc hanh thông, gia đạo bình an hạnh phúc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những người cầm tinh con Gà sống tử tế, thích làm việc thiện và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Kể từ 0h đêm nay (28/8 âm lịch), Dậu được Thần Phật che chở, phù hộ, có “Phúc tinh” soi chiếu. Nhờ vậy mà nguồn lực tài chính phát triển. Cuộc sống từ nay đến cuối năm sẽ không còn phải lo lắng về tiền bạc.

Sắp tới, con giáp này làm gì cũng thuận lợi thông suốt. Những vấn đề đang tồn đọng sẽ được tuổi Dậu giải quyết êm đẹp, không còn phải lo lắng về điều tiếng hay thị phi. Công việc Dậu thuận lợi, suôn sẻ nên thu nhập của người tuổi Dậu cũng thăng lên, cuộc sống tươi thắm.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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