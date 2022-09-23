Tử vi cho biết, đúng 16h30 chiều nay (28/8 âm lịch), người tuổi Dần có tài lộc dồi dào, gặp nhiều chuyện tốt đẹp. Con giáp này có quý nhân giúp đỡ nên gặp dữ hóa lành. Bên cạnh đó, họ cũng được tạo cơ hội tiến thân, đường công danh sự nghiệp của họ nhờ vậy mà rộng mở hơn trước.

Người tuổi Dần vốn mạnh mẽ, đáng tin cậy, sống ngay thẳng và chính trực. Con giáp này có tham vọng lớn và chưa bao giờ để mất lòng ai. Họ luôn chủ động và tích cực trong sự nghiệp. Bản mệnh cũng có khả năng đối mặt với mọi vấn đề một cách tỉnh táo.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi là con giáp yêu ghét rõ ràng. Hầu như mọi cảm xúc của họ đều thể hiện thẳng thừng trên nét mặt. Con giáp này khá thông minh và khá nhạy cảm đối với các cơ hội. Họ thường nghĩ ra những giải pháp xuất sắc trong những trường hợp bế tắc. Bởi vậy nên con giáp này sớm thành danh trong lĩnh vực mà họ theo đuổi.

Con giáp này có vận may lớn vào nhà, vận may nhỏ nhập túi, tài lộc dồi dào và có một tương lai tươi sáng. Với những người còn độc thân dự báo có thể tìm được một nửa của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Theo nhà tiên tri đoán định, đúng 16h30 chiều nay (28/8 âm lịch), những người cầm tinh con Dê sẽ được Thần Tài để mắt, ban phát tài lộc. Vì vậy, họ làm đâu gặt đấy, đạt nhiều thành tựu trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Người làm công ăn lương có thể sẽ làm việc hiệu quả, năng suất tốt hơn và được lãnh đạo trọng dụng.

Mùi sẽ tích được một khoản tiền khổng lồ cho việc đầu tư, phát triển trong tương lai. Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ đây đến cuối năm người tuổi Mùi càng chăm chỉ thì càng dễ dàng đổi vận. Mùi chỉ cần tranh thủ thời gian may mắn này nỗ lực hết mình trong những mục tiêu mà an theo đuổi, nhất định những chú Dê sẽ gặt hái được nhiều thành tích đáng nể.

Tuổi Thìn

Con giáp này chịu khó xông phan, sẵn sàng đối mặt với sóng gió thử thách để rèn luyện. Từ đây, Thìn rút ra được bài học quý báu, làm tiền đề để làm giàu trong giai đoạn sau này.

Theo những nhà tiên tri đoán định, đúng 16h30 chiều nay (28/8 âm lịch), cuộc sống của người tuổi Thìn có nhiều chuyển biến tích cực. Thời điểm này vận may sẽ tìm đến với Thìn, tài vận lên hương khởi sắc.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn sẽ đón Thần Tài, gặp quý nhân, làm ăn phát tài, thu về nguồn lợi lớn. So với thời điểm trước thì đến lúc này, sự nghiệp của họ thuận buồm xuôi gió hơn. Được sao may mắn chiếu mệnh, con giáp này nhận thêm được công việc, cơ hội việc làm, dự án mới. Người tuổi Thìn làm kinh doanh thì công việc khởi sắc trở lại, doanh thu cũng tăng cao hơn thời điểm trước. Con giáp này nhận được thêm cơ hội đầu tư kinh doanh sinh lời.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!