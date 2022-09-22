Tử vi đúng ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch (30/8 ÂL), Ngọc Hoàng mở sổ phát lương: 3 con giáp đắc tài đắc lộc, thời đến không cản nỗi, tiền bạc thu về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 19:08

Lá số tử vi dự đoán được rằng, trong ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch này, 3 con giáp sau đây bùng nổ tài lộc, bất ngờ phát tài nhất trong 12 con giáp! Chuẩn bị đón chào cơn mưa tiền bạc thôi mọi người ơi.

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết, ngày 30/8 âm lịch này, nhờ có Thiên Ấn hỗ trợ cho người tuổi Dậu có giác quan linh hoạt, nhanh nhạy hơn trong công việc. Từ đó, bạn giành được nhiều sự tín nhiệm của mọi người, nhất là với những lĩnh vực có tính chuyên môn cao bạn thể hiện được sự vượt trội so với những người xung quanh.

Tử vi đúng ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch (30/8 ÂL), Ngọc Hoàng mở sổ phát lương: 3 con giáp đắc tài đắc lộc, thời đến không cản nỗi, tiền bạc thu về đầy tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày có Tam Hội cục cho thấy tình cảm đôi lứa tốt đẹp. Có thể thấy, bạn đã và đang thay đổi bản thân để trở nên hoàn thiện trong mắt người ấy. Nếu yêu bạn thật lòng, chắc chắn đối phương sẽ cảm nhận được những cố gắng và nỗ lực của bạn. Tuy nhiên, đừng thay đổi quá nhiều để rồi đánh đánh mất chính mình. Biết đâu người ấy lại yêu thích sự cá tính của bạn thì sao.

Thực Thần soi bóng, giúp cho bản mệnh gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc. Tài vận tăng tiến, bản mệnh được lộc trời cho nên tiền của cứ ào ào đổ về. Hãy có kế hoạch chi tiêu hợp lý, khoa học, đừng vung tay quá trán, tiêu xài hoang phí thì tiền núi cũng có ngày cạn kiệt.

Tuổi Tý

Tử vi đã chỉ rõ, trong ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch này, vận tài lộc của Tý sẽ rực rỡ bất ngờ. Tiền không ngừng đổ vào túi, may mắn ập xuống đầu khiến cuộc đời Tý như bước sang trang mới. Công việc suôn sẻ, thu nhập tăng cao, thăng tiến vùn vụt chỉ là chuyện nhỏ với Tý.

Tử vi đúng ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch (30/8 ÂL), Ngọc Hoàng mở sổ phát lương: 3 con giáp đắc tài đắc lộc, thời đến không cản nỗi, tiền bạc thu về đầy tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bất kể bạn là người làm công ăn lương hay người kinh doanh buôn bán, người đã vào nghề lâu hay đang trong quá trình khởi nghiệp thì cũng đều gặt hái được nhiều thành công bất ngờ. Thời gian này, Tý dễ dàng đạt được sự bứt phá trong doanh thu, nhận được sự công nhận và tán thưởng của mọi người. 

Chỉ cần nắm bắt thời cơ, nỗ lực hết mình Tý sẽ kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Nếu có ý định mở rộng kinh doanh hay thử sức ở môi trường mới thì Tý hãy thực hiện ngay.

Tuổi Ngọ

Xem bói tử vi, trong ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch này, Ngọ sẽ có tài vận cực kì rực rỡ, tiền bạc không ngừng đổ về nhà, cần phải chuẩn bị sẵn tinh thần để đón tài lộc tới. Công việc của bản mệnh cực kì suôn sẻ, đây cũng chính là lý do mà thu nhập của con giáp này tăng tiến không ngừng. 

Tử vi đúng ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch (30/8 ÂL), Ngọc Hoàng mở sổ phát lương: 3 con giáp đắc tài đắc lộc, thời đến không cản nỗi, tiền bạc thu về đầy tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các cơ hội tăng lương thăng chức ào ào đến, nếu tuổi Ngọ nhanh tay nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sẽ chẳng cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Người tuổi này trong thời gian sắp tới còn có thể được hưởng lộc từ trưởng bối. 

Con giáp này có duyên với người lớn tuổi, được lòng người nên chuyện gì tốt cũng được nhớ tới. Trưởng bối ưu ái nâng đỡ nên cũng có thêm không ít cơ hội kiếm tiền tốt. Đặc biệt cuối năm nay nếu có ý định đầu tư kinh doanh thì nên xem xét các lĩnh vực bất động sản, thủy lợi, thủy sản hay ẩm thực… 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (28/8 âm lịch), Phật Tổ hướng về 3 con giáp, ban phước lành tài lộc, cuộc sống khởi sắc hanh thông, gia đạo bình an hạnh phúc

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (28/8 âm lịch), Phật Tổ hướng về 3 con giáp, ban phước lành tài lộc, cuộc sống khởi sắc hanh thông, gia đạo bình an hạnh phúc

Tử vi cho biết, kể từ 0h đêm nay (28/8 âm lịch), đây là những con giáp có duyên với nhà Phật, luôn được Thần Phật che chở. Cuộc sống sắp tới vì vậy mà luôn gặp điều tốt đẹp.

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