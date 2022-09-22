Chỉ còn vài ngày nữa bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp này chuẩn bị đón lộc trên trời rơi xuống, vạn sự hanh thông bất ngờ, tiền tài đổ về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 20:01

Mồ hôi và công sức của những con giáp này sẽ biến thành trái ngọt khi bước sang tháng 9 âm lịch tới đây, họ sẽ gặt hái đảm bảo hơn cả sự mong đợi.

Tuổi Ngọ

Chỉ còn vài ngày nữa bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp này chuẩn bị đón lộc trên trời rơi xuống, vạn sự hanh thông bất ngờ, tiền tài đổ về đầy túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán, bước sang tháng 9 âm lịch, tuổi Ngọ là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn nhất. Đặc biệt, trên con đường tài lộc của con giáp này có dấu hiệu lên như diều gặp gió. Trong sự nghiệp tuổi Ngọ có thể gặp phải những khó khăn nhưng mọi thứ đều được giải quyết ổn thỏa êm xuôi.

Người tuổi Ngọ hãy tận dụng thời gian thuận lợi này để tự mình mở rộng kinh doanh, gặt hái những thành tựu cho riêng mình. Các cơ hội tăng lương thăng chức ào ào đến, nếu tuổi Ngọ nhanh tay nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sẽ chẳng cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc.  

Đặc biệt trên con đường tình duyên với những ai độc thân thì thời gian tới tuổi Ngọ thể tìm thấy tình duyên đáng mơ ước. Còn với những người tuổi Ngọ đã có gia đình thì đây chính là thời điểm vô cùng vui vẻ hạnh phúc.

Tuổi Thân

Chỉ còn vài ngày nữa bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp này chuẩn bị đón lộc trên trời rơi xuống, vạn sự hanh thông bất ngờ, tiền tài đổ về đầy túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi tháng 9 âm lịch sắp tới, người tuổi Thân lộc lá tràn trề, sự nghiệp phơi phới. Phúc khí nhà trời đều đổ dồn cho con giáp này hưởng thụ. Chưa kể là túi tiền của con giáp này cũng tăng đều theo từng ngày, cứ tiêu xài vơi bớt lại đầy lên.

Tài vận của người tuổi Thân cũng vô cùng hanh thông, công việc thuận lợi, thu nhập gia tăng. Thân có những bước tiến chóng mặt khiến nhiều người ngạc nhiên. Con giáp này tự nhiên khí thế bừng bừng, ham muốn làm giàu và quyết tâm đầu tư chơi lớn. Cũng nhờ sự liều lĩnh này mà Thân gặt hái được khá nhiều thành công, mở ra cơ hội kiếm tiền cho bản thân và bạn bè.

Thời gian này, quý nhân vận cực thịnh, gặp được người đưa đường dẫn lối giúp con giáp này kiếm được rất nhiều tiền, thời gian sau không cần phải lo lắng cơm áo gạo tiền, đã sung túc nay còn đủ đầy, thậm chí kế hoạch mua nhà hay xe sang hoàn toàn có thể thực hiện được.

Tuổi Tý

Chỉ còn vài ngày nữa bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp này chuẩn bị đón lộc trên trời rơi xuống, vạn sự hanh thông bất ngờ, tiền tài đổ về đầy túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bản lĩnh, ngoan cường, không sợ khổ cực nên dù nằm gai nếm mật tuổi Tý vẫn vượt qua tất cả mọi kiếp nạn một cách dễ dàng. Càng chí thú làm ăn, vững vàng trước sóng gió Tý càng ăn nên làm ra, tiền tài đầy ắp.

Bước sang tháng 9 âm lịch, là giai đoạn hoàng kim mà tuổi Tý cần phải lưu ý để nắm bắt cơ hội tốt. Trong thời gian này, mỗi một ngày tuổi Tý đều có cơ hội xây dựng sự nghiệp thăng hoa, kéo theo tài vận dồi dào.

Người tuổi Tý vốn rất may mắn, nên nếu biết tận dụng cơ hội thì sẽ giàu có không ai sánh bằng. Người tuổi Tý vốn hiền lành, nhân hậu, họ sống dĩ hòa vi quý và luôn có quý nhân bên cạnh phù trợ. Đây cũng là con giáp được hưởng nhiều phước lành trời ban. Thời điểm này vô cùng đặc biệt để bạn hưởng hết vinh hoa, tài lộc trời ban, không còn vướng vào cảnh nợ nần túng thiếu.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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