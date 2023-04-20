Tử vi hôm nay (20/4/2023): 3 con giáp được THẦN PHẬT che chở, CÁT LÀNH vây quanh, TÀI LỘC nối gót nhau vào nhà

Tâm linh - Tử vi 20/04/2023 05:20

Chúc mừng 3 con giáp có vận đỏ nhất vào ngày 20/4 này, vận may sẽ liên tục tìm đến khiến bạn không kịp trở tay.

Tuổi Sửu

Tử vi ngày Thứ Năm 20/04/2023 cho thấy mọi thứ Tuổi Sửu làm đều có kết quả như ý. Trong mọi dự tính về công việc làm ăn, bạn hãy thực hiện chớ nên ngần ngại, việc thành công là điều chắc chắn. Tất cả đều do phúc đức mà có, cho nên bạn cần nên để tâm vào việc tạo thêm công đức, làm nhiều điều phúc thiện để được thụ hưởng lâu dài. Thứ Năm này cũng rất thuận lợi cho việc di chuyển, thay đổi, sự tính toán, cho nên nếu bạn muốn đi xa, mưu sự công việc hoặc thay đổi nơi ăn chốn ở, thay đổi công việc thì nên thực hiện sẽ tốt cho bạn.

Tử vi hôm nay (20/4/2023): 3 con giáp được THẦN PHẬT che chở, CÁT LÀNH vây quanh, TÀI LỘC nối gót nhau vào nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì Tuổi Sửu nên nhanh chóng nhận lời không nên chần chừ, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Mọi vấn đề về tiền bạc nên giải quyết một cách uyển chuyển, không nên nóng nảy dễ đưa đến hiểu lầm tranh cãi, bạn nên dùng tình cảm sẽ thành công. Tóm lại, mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn về phương diện làm ăn đều may mắn thuận lợi. 

Có sự thu dọn, sắp xếp lại đồ đạc, hoặc mua sắm xe cộ, máy móc hoặc có sự thay đổi nơi cư trú của láng giềng lân cận hoặc của người thân trong gia đình. Bạn nhận được tin tức tốt đẹp ở xa về chuyện tình cảm hoặc chuyện tiền bạc. Nên có sự liên hệ tốt đẹp với cộng đồng, đồng hương hoặc hàng xóm, khu vực nơi cư trú, sẽ có lợi về sau.

Tuổi Dần

Với người tuổi Dần, trước khi cao điểm mùa hè với nắng nóng xuất hiện, vận khí của bạn có xu hướng ổn định hơn trước rất nhiều. Quý nhân vận khá vượng, trong tình huống nguy cấp sẽ có người xuất hiện kịp thời có thể giúp bạn hóa hung thành cát, chỉ cho đường đi nước bước phù hợp để tiến xa hơn trong sự nghiệp. Người nhanh trí biết nắm bắt còn có khả năng thăng quan tiến chức rất nhanh.

Tử vi hôm nay (20/4/2023): 3 con giáp được THẦN PHẬT che chở, CÁT LÀNH vây quanh, TÀI LỘC nối gót nhau vào nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cát khí rực rỡ vào hôm nay là cơ hội thích hợp để những người tuổi Dần biến ước muốn của mình thành hiện thực. Thời điểm này yêu cầu bạn tập trung vào mục tiêu, kiên định với quyết tâm ban đầu và có thêm sự chủ động để sẵn sàng trong mọi tình huống. Có như vậy, cả vũ trụ sẽ giúp bạn đạt được kết quả mà bạn mong muốn trong lòng. Vì vậy, Dần nắm bắt cơ hội này và hành động thật dứt khoát để gặt hái được những thành công rực rỡ trong sự nghiệp, thu nhập ắt cũng sẽ có sự cải thiện tích cực theo đó.

Tuổi Tuất

Bản mệnh là người sống lý trí, nhưng rất tình cảm, chân thành với mọi người xung quanh. Họ ít khi thờ ơ trước tình cảnh của người khác, luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè thân thiết. Do đó, con giáp này có thể không quan hệ quá rộng, nhưng mỗi mối quan hệ đều rất chất lượng. Lại thêm tinh thần lạc quan, cởi mở, họ dễ trở nên nổi bật trong mắt mọi người xung quanh, được quý nhân "để mắt" và tương trợ.

Tử vi hôm nay (20/4/2023): 3 con giáp được THẦN PHẬT che chở, CÁT LÀNH vây quanh, TÀI LỘC nối gót nhau vào nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

‏Con giáp này đặc biệt giỏi nắm bắt các cơ hội để thành công trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Cộng thêm sự quyết tâm và kiên định trong công việc, khi đã đặt ra mục tiêu thì họ sẽ nỗ lực để thực hiện bằng được. ‏

Vào ngày 20/4 hôm nay, người tuổi Tuất sẽ có thu hoạch tốt về sự nghiệp, công việc thêm phần ổn định, thu nhập tăng cao, đem tới sự vừa lòng thỏa ý, an tâm công tác lâu dài. ‏

‏Cần lưu ý rằng, đến tháng tiếp theo, dưới tác động của cục diện Tam Hợp, công việc sẽ càng có cơ hội để tiến triển tương đối thuận lợi. Do đó, thời điểm này, bản mệnh cần tập trung vào nhiệm vụ, giữ được tinh thần hăng hái, thì ắt đạt được kết quả đáng mừng. Nên bắt đầu việc theo dõi, đánh giá những đối tượng hoặc kế hoạch làm ăn khả thi để có sự chuẩn bị, khi thời cơ đến, lập tức bung sức và gặt hái thành công.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

7 ngày liên tiếp (từ 19 - 25/4), 3 con giáp gom hết LỘC TRỜI, sự nghiệp VƯỢNG PHÁT, thỏa sức kiếm tiền, số dư tăng lên chóng mặt

7 ngày liên tiếp (từ 19 - 25/4), 3 con giáp gom hết LỘC TRỜI, sự nghiệp VƯỢNG PHÁT, thỏa sức kiếm tiền, số dư tăng lên chóng mặt

7 ngày tới đây, 3 con giáp được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn, của cải tới nhà, vạn sự hanh thông, thuận lợi.

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