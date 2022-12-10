Tử vi hôm nay 10/12/2022: Ngọc Hoàng kết sổ" cuối tuần, sổ Nam Tào định danh có lộc, 3 con giáp giàu sang nức tiếng, làm ăn thịnh vượng, tiền sinh ra tiền, lợi nhuận tăng cao, phú quý đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 10/12/2022 00:40

Tử vi hôm nay 10/12 gọi tên những con giáp may mắn sau se có đường sự nghiệp, tiền tài và cả tình duyên đều sáng rực rỡ, thuận lợi có thừa.

Tuổi Tuất

Tình hình tài lộc của người tuổi Tuất có nhiều khởi sắc trong ngày hôm nay. Bạn có thể đạt được thành tích cao nào đó và nhận được một khoản thưởng khích lệ khiến mọi người đều ngưỡng mộ.

Tử vi hôm nay 10/12/2022: Ngọc Hoàng kết sổ' cuối tuần, sổ Nam Tào định danh có lộc, 3 con giáp giàu sang nức tiếng, làm ăn thịnh vượng, tiền sinh ra tiền, lợi nhuận tăng cao, phú quý đầy nhà - Ảnh 1

Với bản tính cần cù và tiết kiệm của mình, dù không có một công việc với mức lương cao đi chăng nữa thì dần dần, bạn vẫn sẽ có của ăn của để. Tuy nhiên, bạn không nên vội hài lòng với thực tại mà hãy đặt ra những mục tiêu cao xa hơn nữa.

May mắn hơn, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia rất hòa hợp. Hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mọi chuyện, không giấu giếm bất cứ điều gì, nhờ vậy mà mọi vấn đề đều được tháo gỡ nhanh chóng.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu được dự báo có thể gặp vận may về tài lộc. Người làm công ăn lương có thêm thu nhập từ nghề tay trái nhờ sự nhanh nhạy, biết chớp thời cơ của mình.

Tử vi hôm nay 10/12/2022: Ngọc Hoàng kết sổ' cuối tuần, sổ Nam Tào định danh có lộc, 3 con giáp giàu sang nức tiếng, làm ăn thịnh vượng, tiền sinh ra tiền, lợi nhuận tăng cao, phú quý đầy nhà - Ảnh 2

Còn với người làm kinh doanh, thu nhập của bạn cũng tăng lên đáng kể nhờ việc làm ăn vô cùng thuận lợi và suôn sẻ. Người tuổi này tìm được người cùng hợp tác làm ăn đáng tin cậy, lợi nhuận tăng lên, tiền bạc dồi dào hơn trước. Đây cũng là cơ sở để bạn mạnh dạn mở rộng quy mô trong tương lai.

Tuổi Mão

Bình thường những người tuổi Mão đã thường xuyên gặp may mắn trong cuộc sống. Họ không chỉ có công việc thuận lợi mà còn gặp may trong rất nhiều dự án đầu tư. Vì thế khi nhắc đến tuổi này, chỉ có thể gói gọn trong vài chữ “nếu chăm chỉ thì muốn nghèo cũng khó”.

Tử vi hôm nay 10/12/2022: Ngọc Hoàng kết sổ' cuối tuần, sổ Nam Tào định danh có lộc, 3 con giáp giàu sang nức tiếng, làm ăn thịnh vượng, tiền sinh ra tiền, lợi nhuận tăng cao, phú quý đầy nhà - Ảnh 3

Đặc biệt hôm nay 10/12, con giáp này sẽ liên tiếp gặp tin vui trong sự nghiệp, cuộc sống. Nhờ vận may trời ban mà người tuổi Mão dễ dàng nhận được những lời mời đầu tư hấp dẫn từ những người xung quanh hoặc kiếm được tiền từ các dự án trước đó.

Tuy gặp thuận lợi và kiếm được nhiều tiền nhưng họ cũng cần kiểm soát mức độ chi tiêu của bản thân. Nếu tiêu xài quá hoang phí thì tiền bạc dù có “chất cao như núi” cũng nhanh chóng hết.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc liên tiếp 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11/12): 3 con giáp vét cạn lộc Trời, hưởng trọn vinh hoa, tài lộc đạt đỉnh, giàu sang vô cùng

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Vào 3 ngày cuối tuần không chỉ có công việc thoải mái hơn mà tài lộc của những con giáp này cung thăng hoa vượt bậc, vận may đỏ rực rỡ.

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