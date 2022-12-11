Tử vi hàng ngày, Chủ Nhật hoan hỷ: 3 con giáp có Thần Tài "chống lưng", đón lộc rộn ràng, vàng chất núi, bạc tràn rương, tiền đầy túi

Tâm linh - Tử vi 11/12/2022 13:45

Chủ Nhật ngày 11/12 này không chỉ là thời điểm thoải mái về tinh thần mà cả sức khỏe và công việc của những con giáp sau đều vô cùng khởi sắc.

Tuổi Mão

Tuổi Mão có tính cách hiền lành, nhân hậu, bao dung. Họ luôn được người khác quý mến vì nét tính cách này. Bản mệnh còn là người thông minh, dám theo đuổi đam mê và luôn mạnh mẽ. Con giáp này không ngừng học hỏi, mở mang kiến thức trên nhiều lĩnh vực.

Vào Chủ Nhật ngày 11/12, tài vận của người tuổi Mão ngày một dồi dào. Người làm ăn kinh doanh trả hết nợ nần, tiền bạc rủng rỉnh, làm đâu thắng đó.

Tử vi hàng ngày, Chủ Nhật hoan hỷ: 3 con giáp có Thần Tài 'chống lưng', đón lộc rộn ràng, vàng chất núi, bạc tràn rương, tiền đầy túi - Ảnh 1

Ở thời điểm này, tuổi Mão có thể bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi nhưng kết quả thu được lại đúng như mong đợi.

Ngoài ra, tuổi Mão cũng được dự báo có thể gặp may mắn trong chuyện tình duyên. Người đang có cặp có thể suy nghĩ đến chuyện lập gia đình. Người đã kết hôn có thể đón nhận nhiều tin vui.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ tương đối mạnh mẽ, luôn phấn đấu vươn lên dù có gặp khó khăn thế nào cũng không dừng lại. Tuổi Ngọ làm việc gì cũng nghiêm túc. Họ dùng nhiều phương pháp sáng tạo để đạt được mục tiêu một cách nhanh nhất.

Tử vi hàng ngày, Chủ Nhật hoan hỷ: 3 con giáp có Thần Tài 'chống lưng', đón lộc rộn ràng, vàng chất núi, bạc tràn rương, tiền đầy túi - Ảnh 2

Con giáp này cũng rất ngay thẳng, có lòng tự trọng cao, nhưng cũng rất tự tin và không làm những điều sai trái. Trong cuộc sống, người tuổi Ngọ được nhiều người kính trọng và quý mến.

Đầu tuần, họ sống khá chật vật, ví tiền luôn xẹp lép nhưng vào Chủ Nhật ngày 11/12, may mắn luôn theo sát bạn, con giáp tuổi Ngọ tích lũy tài sản nhanh hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, nhờ đó tâm trạng cũng phấn khởi hơn.

Tuổi Mùi

Hôm nay tuổi Mùi có cơ hội thể hiện năng lực của mình nhờ có Tỷ Kiên trợ mệnh. Bạn không gặp phải khó khăn gì trong những việc liên quan đến đúng chuyên môn dù với người khác đó lại là một trở ngại lớn. Sự dứt khoát cũng là một điểm cộng lớn của bạn ở thời gian này.

Tử vi hàng ngày, Chủ Nhật hoan hỷ: 3 con giáp có Thần Tài 'chống lưng', đón lộc rộn ràng, vàng chất núi, bạc tràn rương, tiền đầy túi - Ảnh 3

Ngày này các mối quan hệ xã giao của bạn cũng rất hài hòa và phát triển thuận lợi, bạn lại có khả năng thích nghi tốt nên giúp ích rất nhiều trong công việc, hạn chế nguy cơ bất đồng với cấp trên hay đồng nghiệp, khách hàng.

Chuyện tình cảm đôi lứa khá tốt đẹp nhờ ngũ hành tương sinh. Con giáp này và đối phương ngày càng biết cảm thông, thấu hiểu cho nhau sau một thời gian dài liên tiếp xảy ra mâu thuẫn, bất đồng. Thực ra hai người vẫn còn tin tưởng và kiên nhẫn với nhau nên dễ dàng vượt qua mọi khó khăn trở ngại từ trước đến giờ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tuần mới tới (12/12 - 18/12) may mắn rực rỡ: 3 con giáp vượng vận phú quý, tài lộc thăng hoa, sự nghiệp tăng tiến, tài chính vững vàng

Tuần mới tới (12/12 - 18/12) may mắn rực rỡ: 3 con giáp vượng vận phú quý, tài lộc thăng hoa, sự nghiệp tăng tiến, tài chính vững vàng

Bước vào tuần mới tới đây, những con giáp này thêm phần tài lộc, làm ăn kinh doanh cũng có lời lãi hơn trước.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mai 12 con giáp tử vi ngày 11/12 của 12 con giáp tử vi ngày 11/12/2022 tử vi hôm nay tử vi tuần mới 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 1 giờ 30 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 2 giờ 30 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 2 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng