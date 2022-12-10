10 ngày cuối tháng 12 dương lịch: Thiên Tử trao lộc, Thần tài phát lương, 3 tuổi giàu to trúng lớn, phúc khí thăng hoa, tiền tài như ý, vàng bạc ngập rương

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Dậu được Phật Bà che chở vào 10 ngày cuối tháng 12 dương lịch, lại thêm được cát tinh trợ mệnh mà không khó khăn nào có thể cản trở bạn thành công.

Những kế họah kinh doanh dang dở bắt đầu đi vào hoạt động, hay thậm chí là những dự án tưởng như bỏ xó cả tháng trời bất chợt có tín hiệu khởi sắc. Bước đầu khởi nghiệp tuy còn khó khăn nhưng cạnh bên bạn luôn có nhiều người yêu thương, giúp đỡ mà tư tưởng đả thông.

Với người làm công ăn lương đón nhận tin vui từ lương thưởng. Có vẻ như cấp trên đã để ý tới bạn từ rất lâu rồi, hôm nay là lúc người này trao cho bạn quyền hạn nhất định trong tập thể, mở ra một vận trình công danh xán lạn.

Phương diện tình cảm đón nhận luồng sinh khí mới. Có thể bạn không tin vào mắt mình khi mối quan hệ tưởng như cắt đứt lâu năm đi vào dĩ vãng lại đột nhiên liên lạc với bạn, đó có thể là một người bạn cũ do một vài hiểu lầm nho nhỏ mà cả hai đã không nói chuyện trong khoảng thời gian dài.

Tuổi Dần

Bước vào 10 ngày cuối tháng 12 dương lịch, những người tuổi Dần sẽ gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc. Đây chính là khoảng thời gian bản mệnh của con giáp này nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, mở ra nhiều cơ hội rất đáng để thử sức.

Với người tuổi Dần đang làm ăn kinh doanh, việc buôn bán nhìn chung khá khẩm. Đôi khi sẽ phải chịu vất vả, đánh đổi thời gian và công sức của mình, song các khoản đầu tư sẽ dần dần sinh lời.

Người tuổi Dần nếu đang làm công ăn lương có thể phải chịu áp lực công việc khá lớn, song chỉ cần cố gắng thì sẽ biến thách thức thành cơ hội khẳng định bản thân.

Tuổi Mão

Bình thường những người tuổi Mão đã thường xuyên gặp may mắn trong cuộc sống. Họ không chỉ có công việc thuận lợi mà còn gặp may trong rất nhiều dự án đầu tư. Vì thế khi nhắc đến tuổi này, chỉ có thể gói gọn trong vài chữ “nếu chăm chỉ thì muốn nghèo cũng khó”.

Đặc biệt khi bước vào 10 ngày cuối tháng 12 dương lịch, con giáp này sẽ liên tiếp gặp tin vui trong sự nghiệp, cuộc sống. Nhờ vận may trời ban mà người tuổi Mão dễ dàng nhận được những lời mời đầu tư hấp dẫn từ những người xung quanh hoặc kiếm được tiền từ các dự án trước đó.

Tuy gặp thuận lợi và kiếm được nhiều tiền nhưng họ cũng cần kiểm soát mức độ chi tiêu của bản thân. Nếu tiêu xài quá hoang phí thì tiền bạc dù có “chất cao như núi” cũng nhanh chóng hết.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.