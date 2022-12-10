10 ngày cuối tháng 12 dương lịch: Thiên Tử trao lộc, Thần tài phát lương, 3 tuổi giàu to trúng lớn, phúc khí thăng hoa, tiền tài như ý, vàng bạc ngập rương

Tâm linh - Tử vi 10/12/2022 19:40

Bước vào 10 ngày cuối tháng 12 dương lịch cũng là lúc thăng hoa tiền tài, sự nghiệp và cả tình duyên của những con giáp may mắn "hợp ý" ơn trên này.

Tuổi Dậu 

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Dậu được Phật Bà che chở vào 10 ngày cuối tháng 12 dương lịch, lại thêm được cát tinh trợ mệnh mà không khó khăn nào có thể cản trở bạn thành công. 

Những kế họah kinh doanh dang dở bắt đầu đi vào hoạt động, hay thậm chí là những dự án tưởng như bỏ xó cả tháng trời bất chợt có tín hiệu khởi sắc. Bước đầu khởi nghiệp tuy còn khó khăn nhưng cạnh bên bạn luôn có nhiều người yêu thương, giúp đỡ mà tư tưởng đả thông. 

10 ngày cuối tháng 12 dương lịch: Thiên Tử trao lộc, Thần tài phát lương, 3 tuổi giàu to trúng lớn, phúc khí thăng hoa, tiền tài như ý, vàng bạc ngập rương - Ảnh 1

Với người làm công ăn lương đón nhận tin vui từ lương thưởng. Có vẻ như cấp trên đã để ý tới bạn từ rất lâu rồi, hôm nay là lúc người này trao cho bạn quyền hạn nhất định trong tập thể, mở ra một vận trình công danh xán lạn. 

Phương diện tình cảm đón nhận luồng sinh khí mới. Có thể bạn không tin vào mắt mình khi mối quan hệ tưởng như cắt đứt lâu năm đi vào dĩ vãng lại đột nhiên liên lạc với bạn, đó có thể là một người bạn cũ do một vài hiểu lầm nho nhỏ mà cả hai đã không nói chuyện trong khoảng thời gian dài. 

Tuổi Dần

Bước vào 10 ngày cuối tháng 12 dương lịch, những người tuổi Dần sẽ gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc. Đây chính là khoảng thời gian bản mệnh của con giáp này nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, mở ra nhiều cơ hội rất đáng để thử sức.

10 ngày cuối tháng 12 dương lịch: Thiên Tử trao lộc, Thần tài phát lương, 3 tuổi giàu to trúng lớn, phúc khí thăng hoa, tiền tài như ý, vàng bạc ngập rương - Ảnh 2

Với người tuổi Dần đang làm ăn kinh doanh, việc buôn bán nhìn chung khá khẩm. Đôi khi sẽ phải chịu vất vả, đánh đổi thời gian và công sức của mình, song các khoản đầu tư sẽ dần dần sinh lời.

Người tuổi Dần nếu đang làm công ăn lương có thể phải chịu áp lực công việc khá lớn, song chỉ cần cố gắng thì sẽ biến thách thức thành cơ hội khẳng định bản thân.

Tuổi Mão

Bình thường những người tuổi Mão đã thường xuyên gặp may mắn trong cuộc sống. Họ không chỉ có công việc thuận lợi mà còn gặp may trong rất nhiều dự án đầu tư. Vì thế khi nhắc đến tuổi này, chỉ có thể gói gọn trong vài chữ “nếu chăm chỉ thì muốn nghèo cũng khó”.

10 ngày cuối tháng 12 dương lịch: Thiên Tử trao lộc, Thần tài phát lương, 3 tuổi giàu to trúng lớn, phúc khí thăng hoa, tiền tài như ý, vàng bạc ngập rương - Ảnh 3

Đặc biệt khi bước vào 10 ngày cuối tháng 12 dương lịch, con giáp này sẽ liên tiếp gặp tin vui trong sự nghiệp, cuộc sống. Nhờ vận may trời ban mà người tuổi Mão dễ dàng nhận được những lời mời đầu tư hấp dẫn từ những người xung quanh hoặc kiếm được tiền từ các dự án trước đó.

Tuy gặp thuận lợi và kiếm được nhiều tiền nhưng họ cũng cần kiểm soát mức độ chi tiêu của bản thân. Nếu tiêu xài quá hoang phí thì tiền bạc dù có “chất cao như núi” cũng nhanh chóng hết.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bước sang giữa tháng 12 toàn gia may mắn: 3 con giáp ăn lộc sâu dày, tiền vàng chất núi, của cả tăng nhanh, làm ăn thuận lợi

Bước sang giữa tháng 12 toàn gia may mắn: 3 con giáp ăn lộc sâu dày, tiền vàng chất núi, của cả tăng nhanh, làm ăn thuận lợi

Vào khoảng thời gian giữa tháng 12 dương lịch, những con giáp này đón lộc tưng bừng, làm gì cũng có may mắn theo chân.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi cuối tháng 12 tử vi tuần mới 12 con giáp tử vi hàng ngày tu vi ngay mai 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 1 giờ 26 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 2 giờ 26 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 2 giờ 41 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng