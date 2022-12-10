Trúng số độc đắc đón cuối tuần vàng: 3 con giáp tay ôm tiền tỷ, đại cát phát tài, may mắn bùng nổ, thăng hạng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 10/12/2022 21:35

Cuối tuần có lộc làm giàu, những con giáp này dễ dàng trúng số đổi đời, có tiền có quyền, làm gì cung gặp may mắn hơn hẳn.

Tuổi Mão 

Xin được chúc mừng cho con giáp tuổi Mão, đón nhận bước ngoặt mới trong cuộc đời, chấm dứt quãng đời độc thân. Ngày này có sự xuất hiện se duyên từ "ông Tơ - bà Nguyệt", hai bạn gật đầu đồng ý bước đến hạnh phúc trăm năm. 

Phương diện công việc trải qua một vài trục trặc nhưng nhờ được Lục Hợp kết hợp với Tam Hội nâng đỡ mà bản mệnh nhanh nhạy nắm bắt, giải quyết vấn đề gọn ghẽ trong nháy mắt, có vẻ như cấp trên rất hài lòng với bạn. 

Trúng số độc đắc đón cuối tuần vàng: 3 con giáp tay ôm tiền tỷ, đại cát phát tài, may mắn bùng nổ, thăng hạng giàu sang - Ảnh 1

Những dự án kinh doanh online nên được mở rộng hoặc đi vào thực hiện trong thời điểm cuối năm, khi nhu cầu sử dụng hàng hóa tăng cao phục vụ cho dịp Tết sắp tới. Bạn có thể đầu tư vào lĩnh vực đồ ăn, thực phẩm hay yếu phẩm đều rất vượng. 

Tình cảm thắm nồng giữa các thành viên trong gia đình, mọi thành viên trở nên hài hòa. Chịu lắng nghe khó khăn, khúc mắc và cùng đi tìm hướng giải quyết phù hợp. 

Tuổi Mùi

Được Tam Hợp cục che chở, người tuổi Mùi may mắn được quý nhân phù trợ, đi đâu cũng có người tốt giúp đỡ. Chính những nguy cơ trong công việc lại vô tình trở thành cơ hội để con giáp này thể hiện tài năng và được cấp trên đánh giá cao, ưu ái cất nhắc rất nhiều.

Trúng số độc đắc đón cuối tuần vàng: 3 con giáp tay ôm tiền tỷ, đại cát phát tài, may mắn bùng nổ, thăng hạng giàu sang - Ảnh 2

Ngày này ngay cả việc mua bán cũng gặp người niềm nở, tốt tính, hàng hóa lưu thông khá tốt. Con giáp này tìm được thời cơ tài lộc ngay từ lúc người khác còn chưa hề biết tới. Vì là người đi đầu xu hướng nên tiền bạc thu về vô cùng lớn. Bạn không phải lo lắng chuyện chi tiêu.

Chuyện tình cảm cũng có nhiều tin vui. Người độc thân có thể gặp được người yêu trong mộng hoặc được người khác giới theo đuổi, hãy cố gắng nắm bắt cơ hội này để có được hạnh phúc cho riêng mình. Với các cặp đôi, tình cảm tiến triển không quá nhanh nhưng lại rất nồng nàn.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu là người rất giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc và hành động của bảm thân nên con giáp này rất khéo léo trong giao tiếp do đó mọi việc trong cuộc sống thường rất suôn sẻ.

Cuối tuần này, do được Thần Phật phù hộ nên công việc thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp của người tuổi Sửu ngày càng mở rộng.

Trúng số độc đắc đón cuối tuần vàng: 3 con giáp tay ôm tiền tỷ, đại cát phát tài, may mắn bùng nổ, thăng hạng giàu sang - Ảnh 3

Tài vận cũng lên cao như diều gặp gió, tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi con giáp này, thu nhập tăng lên gấp ba, gấp bốn. Người tuổi Sửu không còn phải đau đầu vì tiền nữa.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ 12h trưa ngày 10/12: Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa, 3 tuổi phất nhanh như vũ bão, tiền vào ào ào, lộc đỏ như son, giàu sang "chạm đỉnh"

Từ 12h trưa ngày 10/12: Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa, 3 tuổi phất nhanh như vũ bão, tiền vào ào ào, lộc đỏ như son, giàu sang "chạm đỉnh"

Bước sang 12h trưa ngày 10/12, những con giáp sau hân hoan đón nhận nhiều niềm vui mới, làm gì cũng có quý nhân giúp sức nhiệt tình.

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