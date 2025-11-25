Tử vi giữa tuần này (26/11 - 28/11): 3 con giáp mở cửa đón THẦN TÀI, chính thức hết khổ, tiền về chật túi, giàu có vang danh

Tâm linh - Tử vi 25/11/2025 21:18

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau giàu có vững bền, công danh thành tựu.

Tuổi Tuất 

Vận trình sự nghiệp của tuổi Tuất sẽ đầy khó khăn. Bạn đang đối diện với nhiều vấn đề trong công việc và không nhận được sự hỗ trợ của bất kỳ ai. Việc phải một mình đường đầu khiến bản mệnh có chút mệt mỏi nhưng nếu kiên trì sẽ nhận lại được thành tựu xứng đáng.

Mối quan hệ đang đi vào bế tắc khi có nhiều xung đột không được giải quyết. Ngoài ra, giữa bạn và người ấy có thêm sự xuất hiện của người thứ ba nên chuyện tình cảm hiện tại khó quang lại như ban đầu.

Tử vi giữa tuần này (26/11 - 28/11): 3 con giáp mở cửa đón THẦN TÀI, chính thức hết khổ, tiền về chật túi, giàu có vang danh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc, ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì.

Dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của Đại Hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn, nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng.

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt Lệnh Thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé.

Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này. 

Tử vi giữa tuần này (26/11 - 28/11): 3 con giáp mở cửa đón THẦN TÀI, chính thức hết khổ, tiền về chật túi, giàu có vang danh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Người tuổi Mùi vốn hiền lành, sống phúc đức, luôn nghĩ cho người khác trước bản thân mình. Chính nhờ cái tâm thiện lương ấy, tuổi Mùi được hưởng phúc báo lớn lao. Vận may tài lộc tăng tiến từng ngày, từng quý một cách rõ rệt. Những gì tuổi Mùi âm thầm tích lũy bao năm qua, từ công sức, tiền bạc đến các mối quan hệ tốt đẹp, giờ đây đều đơm hoa kết trái ngọt lành.

Các khoản đầu tư cũ bắt đầu sinh lời đều đặn, những kế hoạch còn dang dở bỗng được quý nhân bất ngờ xuất hiện hỗ trợ để hoàn thiện. Người quen, bạn bè, đối tác cũ đều sẵn lòng giúp đỡ một cách nhiệt tình. Gia đạo êm ấm, sức khỏe dồi dào, tinh thần thoải mái chính là nền tảng để tuổi Mùi tự tin bước tới.

Tử vi giữa tuần này (26/11 - 28/11): 3 con giáp mở cửa đón THẦN TÀI, chính thức hết khổ, tiền về chật túi, giàu có vang danh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Tử vi ngày 26/11/2025 của 12 con giáp: Tý giàu có vô bờ, Sửu thu hút tài lộc, Thìn đời sang trang may mắn

Tử vi ngày 26/11/2025 của 12 con giáp: Tý giàu có vô bờ, Sửu thu hút tài lộc, Thìn đời sang trang may mắn

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán giàu có vang danh, làm việc gì cũng thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nghe lục đục dưới bếp, dâu trẻ vác gậy đi đánh trộm để rồi bật khóc nức nở khi thấy thứ này

Nghe lục đục dưới bếp, dâu trẻ vác gậy đi đánh trộm để rồi bật khóc nức nở khi thấy thứ này

Tâm sự 27 phút trước
Vừa mặc váy cưới bước vào nhà, cô dâu 'hoảng hốt' khi đứa trẻ 'chạy đến ôm chặt' rồi gọi 'mẹ ơi'

Vừa mặc váy cưới bước vào nhà, cô dâu 'hoảng hốt' khi đứa trẻ 'chạy đến ôm chặt' rồi gọi 'mẹ ơi'

Tâm sự 27 phút trước
Con gái càng lớn càng xinh, chồng 'nghi ngoại tình' ép vợ xét nghiệm adn 3 lần, 'kết quả cuối cùng' khiến cả nhà 'sốc ngất'

Con gái càng lớn càng xinh, chồng 'nghi ngoại tình' ép vợ xét nghiệm adn 3 lần, 'kết quả cuối cùng' khiến cả nhà 'sốc ngất'

Tâm sự 28 phút trước
Cánh tủ bếp không mở được, vợ cứ ngỡ bị kẹt để rồi tay chân run rẩy khi thấy thứ bên trong

Cánh tủ bếp không mở được, vợ cứ ngỡ bị kẹt để rồi tay chân run rẩy khi thấy thứ bên trong

Tâm sự 28 phút trước
Chuyện sẽ không có gì nếu vợ chồng em ra ở riêng

Chuyện sẽ không có gì nếu vợ chồng em ra ở riêng

Tâm sự 28 phút trước
Biết vợ ngoại tình, chồng 'tung chiêu' bắt ghen khiến cả đời vợ sống trong nỗi ám ảnh sợ sệt

Biết vợ ngoại tình, chồng 'tung chiêu' bắt ghen khiến cả đời vợ sống trong nỗi ám ảnh sợ sệt

Tâm sự 29 phút trước
Thấy đồ vật lạ túi áo của chồng, tôi run rẩy choáng váng, sự thật đằng sau càng khiến tôi nức nở

Thấy đồ vật lạ túi áo của chồng, tôi run rẩy choáng váng, sự thật đằng sau càng khiến tôi nức nở

Tâm sự 30 phút trước
Chồng mất hơn một tháng vợ bất ngờ được 'nhận' căn hộ gần 4 tỷ, biết sự thật đằng sau vợ sốc nặng

Chồng mất hơn một tháng vợ bất ngờ được 'nhận' căn hộ gần 4 tỷ, biết sự thật đằng sau vợ sốc nặng

Tâm sự 30 phút trước
Đếm ngược từ đây đến Tết Nguyên đán 2026, THẦN TÀI GÕ CỬA: 3 con giáp tài lộc dồi dào, chất lượng cuộc sống nâng cao, tiền vào đầy tay

Đếm ngược từ đây đến Tết Nguyên đán 2026, THẦN TÀI GÕ CỬA: 3 con giáp tài lộc dồi dào, chất lượng cuộc sống nâng cao, tiền vào đầy tay

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Về ra mắt nhà người yêu, đang rôm rả thì anh ra ngoài nghe điện thoại, gái trẻ tím mặt khi mẹ anh ghé tai thủ thỉ câu này

Về ra mắt nhà người yêu, đang rôm rả thì anh ra ngoài nghe điện thoại, gái trẻ tím mặt khi mẹ anh ghé tai thủ thỉ câu này

Tâm sự 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 26/11/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Tư 26/11/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 26/11/2025, 3 con giáp Phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Tư 26/11/2025, 3 con giáp Phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi ngày 26/11/2025 của 12 con giáp: Tý giàu có vô bờ, Sửu thu hút tài lộc, Thìn đời sang trang may mắn

Tử vi ngày 26/11/2025 của 12 con giáp: Tý giàu có vô bờ, Sửu thu hút tài lộc, Thìn đời sang trang may mắn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đếm ngược từ đây đến Tết Nguyên đán 2026, THẦN TÀI GÕ CỬA: 3 con giáp tài lộc dồi dào, chất lượng cuộc sống nâng cao, tiền vào đầy tay

Đếm ngược từ đây đến Tết Nguyên đán 2026, THẦN TÀI GÕ CỬA: 3 con giáp tài lộc dồi dào, chất lượng cuộc sống nâng cao, tiền vào đầy tay

Từ 5/12 - 25/12: 3 con giáp tài lộc tới ào ào, số mệnh phú quý giàu có, cuộc sống hưng thịnh

Từ 5/12 - 25/12: 3 con giáp tài lộc tới ào ào, số mệnh phú quý giàu có, cuộc sống hưng thịnh

Tử vi 2 ngày cuối tuần (29/11 - 30/11): 3 con giáp một bước lên đời, tiền nhiều vô số kể, giàu có vang danh, cuộc đời tươi đẹp

Tử vi 2 ngày cuối tuần (29/11 - 30/11): 3 con giáp một bước lên đời, tiền nhiều vô số kể, giàu có vang danh, cuộc đời tươi đẹp

Từ giờ đến hết năm 2025, 3 con giáp xóa bỏ vận đen, may mắn tràn trề, làm ăn tấn tới, tiền bạc chất chồng, sống không lo nghĩ

Từ giờ đến hết năm 2025, 3 con giáp xóa bỏ vận đen, may mắn tràn trề, làm ăn tấn tới, tiền bạc chất chồng, sống không lo nghĩ

5 ngày đầu tháng 12 (1/12 - 5/12): 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, giàu lên nhanh chóng, tiền bạc rủng rỉnh, ngồi một chỗ đếm tiền

5 ngày đầu tháng 12 (1/12 - 5/12): 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, giàu lên nhanh chóng, tiền bạc rủng rỉnh, ngồi một chỗ đếm tiền

Đúng hai ngày 26/11 và 27/11: 3 con giáp đánh bay vận xui, hút trọn may mắn, tiền vàng sung túc, thành công rực rỡ, thời kỳ hoàng kim rực rỡ

Đúng hai ngày 26/11 và 27/11: 3 con giáp đánh bay vận xui, hút trọn may mắn, tiền vàng sung túc, thành công rực rỡ, thời kỳ hoàng kim rực rỡ