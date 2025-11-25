Tử vi giữa tuần này (26/11 - 28/11): 3 con giáp mở cửa đón THẦN TÀI, chính thức hết khổ, tiền về chật túi, giàu có vang danh

Vận trình sự nghiệp của tuổi Tuất sẽ đầy khó khăn. Bạn đang đối diện với nhiều vấn đề trong công việc và không nhận được sự hỗ trợ của bất kỳ ai. Việc phải một mình đường đầu khiến bản mệnh có chút mệt mỏi nhưng nếu kiên trì sẽ nhận lại được thành tựu xứng đáng.

Mối quan hệ đang đi vào bế tắc khi có nhiều xung đột không được giải quyết. Ngoài ra, giữa bạn và người ấy có thêm sự xuất hiện của người thứ ba nên chuyện tình cảm hiện tại khó quang lại như ban đầu.

Mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc, ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì.

Dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của Đại Hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn, nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng.

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt Lệnh Thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé.

Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vốn hiền lành, sống phúc đức, luôn nghĩ cho người khác trước bản thân mình. Chính nhờ cái tâm thiện lương ấy, tuổi Mùi được hưởng phúc báo lớn lao. Vận may tài lộc tăng tiến từng ngày, từng quý một cách rõ rệt. Những gì tuổi Mùi âm thầm tích lũy bao năm qua, từ công sức, tiền bạc đến các mối quan hệ tốt đẹp, giờ đây đều đơm hoa kết trái ngọt lành.

Các khoản đầu tư cũ bắt đầu sinh lời đều đặn, những kế hoạch còn dang dở bỗng được quý nhân bất ngờ xuất hiện hỗ trợ để hoàn thiện. Người quen, bạn bè, đối tác cũ đều sẵn lòng giúp đỡ một cách nhiệt tình. Gia đạo êm ấm, sức khỏe dồi dào, tinh thần thoải mái chính là nền tảng để tuổi Mùi tự tin bước tới.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!