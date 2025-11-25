Đúng tháng cuối năm 2025, 3 con giáp tha hồ hốt tiền trời ban, trả sạch nợ nần, vạn sự hanh thông viên mãn

Sự nghiệp của Tuổi Thân khởi sắc mạnh mẽ, công việc tiến triển nhanh, kết quả vượt mong đợi. Sự năng nổ và tinh thần cầu tiến giúp bạn gặt hái nhiều thành tích đáng nể. Tuy nhiên, tử vi khuyên bạn nên cẩn trọng về tiền bạc – đặc biệt tránh cho vay dù là người thân quen, để tránh rắc rối sau này.

Chuyện tình cảm viên mãn, tràn đầy hạnh phúc và là nguồn động lực lớn để bạn nỗ lực hơn trong cuộc sống.

Nguyệt lệnh Trường sinh khiến cho bản mệnh thời gian này hay lưỡng lự, không dứt khoát trong bất cứ việc gì vì bạn lo lắng về những kết quả không như ý. Thực tế là bạn gặp chướng ngại chủ yếu ở vấn đề tinh thần, nên cố gắng hành động nhiều hơn để tránh việc nghĩ nhiều.

Tháng mới khá vất vả nhưng bù lại là việc này mang lại cho bạn tiền bạc. Ví dụ đi xa để ký kết hợp đồng lớn hoặc tham gia sự kiện quan trọng giúp bạn gia tăng thu nhập thì không nên từ chối.

Người độc thân thời gian này có người đưa kẻ đón khiến ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên.

Ngoài ra Bạch Hổ hung tinh dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa, thể dục thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp lương thiện, tràn đầy phúc báo. Nhờ năng làm điều tốt, họ sẽ được báo đáp mạnh mẽ. Đây là lúc số mệnh thay đổi hoàn toàn, tuổi Hợi đón vận khí cát lợi mạnh mẽ. Bạn làm việc gì cũng có người hỗ trợ, quý nhân xuất hiện đúng lúc giúp xoay chuyển tình thế và mở đường cho bước tiến dài hơn. Công việc phát triển ổn định, danh tiếng của họ được củng cố, đi đâu cũng có người hỗ trợ.

Tài chính của tuổi Hợi lên nhanh, đều và bền. Nguồn thu nhiều hơn trông thấy, đôi khi chính bạn còn cảm thấy tiền bạc đến một cách quá dửng dưng. Đây là giai đoạn tuổi Hợi “giàu hơn trúng số”, túi tiền lúc nào cũng đầy, cuộc sống sang trang rõ rệt.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!