Đúng ngày mai, thứ Tư 26/11: 3 con giáp có tài lộc dồi dào, kiếm tiền nhiều như nước, đầu tư dễ có lãi, sống sung túc cả đời

Ngày Thiên Ấn chiếu mệnh, tuổi Dậu cần chú ý hơn đến chi tiết. Thành công thường nằm ở những điều nhỏ nhất, vì vậy đừng chỉ tập trung vào bức tranh tổng thể. Hãy dũng cảm đối mặt với thử thách, duy trì tương tác và giao tiếp tích cực với đồng nghiệp. Việc không ngừng nâng cao khả năng phản ứng và hiệu suất làm việc là cần thiết.

Tài chính không mấy khả quan trong ngày này, đòi hỏi bạn phải thận trọng hơn trong các vấn đề tiền bạc. Tuyệt đối tránh tham lợi trong đầu tư và hợp tác làm ăn. Đừng dễ dàng tin tưởng người khác; hãy luôn cảnh giác và quản lý tài chính một cách hợp lý.

Thương Quan khiến bản mệnh rất dễ bị tổn thương, bản mệnh cảm thấy một số nỗ lực của bạn là vô ích, dường như những gì bạn cố gắng không được đền đáp. Trên thực tế, bạn chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút mà thôi.

Tử vi cát tinh, trợ lực giúp cho vận trình tài lộc của bản mệnh tháng này trở nên rực rỡ hơn, việc làm ăn hanh thông, thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận.

Giải Thần giải ách, trừ hung, giúp cho mối quan hệ của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tinh thần khoan khoái giúp bạn dễ mở lòng, trở nên hoạt ngôn bất thường.

Bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức khiến sức khỏe càng suy yếu, nếu ai đang có sẵn bệnh nền thì càng nghiêm trọng nếu bạn xem nhẹ những lời khuyên của bác sĩ.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thông minh, khéo léo, nhìn xa trông rộng, nhưng trước đây thường quá thận trọng hoặc giữ ý tưởng trong lòng nên bỏ lỡ nhiều cơ hội “ngon”. Mùa đông này, “Hồng Loan” và “Thiên Giải” – hai sao tốt hiếm có đồng thời chiếu mệnh, vận trình tuổi Tỵ chính xác và nhạy bén như rắn thè lưỡi cảm nhận con mồi.

Về sự nghiệp: Trong tháng tuổi Tỵ có nguồn khách hàng lớn chủ động tìm đến, đồng nghiệp tranh nhau hỗ trợ, những mối quan hệ tưởng chỉ xã giao lại hóa “cầu nối vàng”. Chỉ cần tham dự đúng một buổi gặp gỡ, hội thảo ngành hoặc cà phê với đối tác là dễ kết nối được quý nhân, mở ra hợp đồng béo bở, thậm chí thay đổi cả sự nghiệp.

Về tài lộc: Nghề tay trái, công việc phụ bỗng “lội ngược dòng” cực mạnh.

