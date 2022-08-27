Tử vi đúng 5 ngày tới (31/8), Quan Thế Âm dang cánh tay nâng đỡ, 3 con giáp tạm biệt vất vả đón chương mới cuộc đời, tiền tài - công danh viên mãn

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 18:26

Trong ngày cuối cùng của tháng 8 dương lịch này (31/8), Thần Tài vét sạch ngân khố, Quan Thế nâng đỡ, 3 con giáp hãnh tiến về phía trước, tiền tài khởi sắc.

Tuổi Dần

Tử vi đúng 5 ngày tới (31/8), Quan Thế Âm dang cánh tay nâng đỡ, 3 con giáp tạm biệt vất vả đón chương mới cuộc đời, tiền tài - công danh viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, trong ngày cuối cùng của tháng 8 dương lịch này (31/8), do có Thần Tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Dần có thể đón lộc từ quý nhân phương xa.

Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Dần có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu... Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư giả hơn trước.

Những ngày tháng tới đây, cơ hội và thách thức luôn song hành cùng người tuổi Dần. Nếu biết nắm bắt thời cơ, thành công sẽ sớm đến, thu nhập tăng cao đáng kể, điều kiện sống được cải thiện rõ rệt. Bên trái là quý nhân, bên phải là cơ hội, thứ bạn cần là chủ động và không ngại thử thách, tự mình nỗ lực, sẽ thành công vang dội.

Tuổi Tỵ

Tử vi đúng 5 ngày tới (31/8), Quan Thế Âm dang cánh tay nâng đỡ, 3 con giáp tạm biệt vất vả đón chương mới cuộc đời, tiền tài - công danh viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cuối tháng 8 và đầu tháng 9 là thời điểm người tuổi Tỵ hốt vàng hốt bạc. Con giáp này cố gắng hết sức, phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu và thu được thành quả như mong muốn, khiến mọi người ngưỡng mộ. Dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa, bạn cũng kiếm về một khoản bộn tiền cho mình. Đó là công sức hoàn toàn xứng đáng với bạn vì đã cống hiến không mệt mỏi suốt thời gian qua.

Cụ thể trong ngày cuối cùng của tháng 8 dương lịch này (31/8), vận khí hanh thông vô cùng, người tuổi Tỵ làm công ăn lương được thưởng nóng vì tìm ra hướng phát triển mới cho tập thể, trong khi đó, người làm đầu tư kinh doanh nhận được lãi lời từ những mối đầu tư đúng đắn trước đó.

Nhờ có cát tinh che chở, tuổi Tỵ được tiếp xúc với nhiều cơ may hơn hẳn. Lại thêm bản tính cần cù, chăm chỉ, chẳng ngại khó, con giáp này ắt sẽ ghi được dấu ấn tốt đẹp trong lòng lãnh đạo, thậm chí người vừa mới tiếp xúc với môi trường làm việc mới cũng sẽ được đánh giá cao.

Tuổi Thân

Tử vi đúng 5 ngày tới (31/8), Quan Thế Âm dang cánh tay nâng đỡ, 3 con giáp tạm biệt vất vả đón chương mới cuộc đời, tiền tài - công danh viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Thân sinh ra đã hưởng nhiều phúc khí trời ban, đón nhận vận khí tốt của trời đất. Ngoài ra, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân nên tuổi Thân có thể đạt được thành công hơn người.

Tử vi dự báo rằng, đúng 5 ngày tới đây (31/8), Cát Tinh mang đến nhiều tin vui cho tuổi Thân. Khí vận khởi sắc mạnh mẽ nên bản mệnh không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể làm một thu mười và tận hưởng cuộc sống ấm no, sung túc.

Những ngày sau đó, người tuổi Thân làm kinh doanh có thể mở rộng quy mô hoặc lấn sân sang một lĩnh vực mới mà không cần quá lo nghĩ. Chuyện tình cảm lại là một điểm sáng nữa trong vận trình của bản mệnh. Dường như bạn đã bước qua khỏi quá khứ và có những suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn về tình yêu. Bạn sẵn sàng gặp gỡ những đối tượng được giới thiệu, hi vọng tìm được người phù hợp với mình.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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