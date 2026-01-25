Tử vi đúng 5 ngày tới (31/1/2026), 3 con giáp chuyển vận GIÀU TO, tiền chảy về ầm ầm, danh vận song toàn, mang mệnh phú quý

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, tuổi Mùi đối mặt với nhiều rắc rối trên con đường công danh sự nghiệp. Tử vi dự báo có tiểu nhân xuất hiện, nhăm nhe bày mưu quấy phá bản mệnh.

Mối quan hệ tình cảm của con giáp này tiến triển khá tốt đẹp. Vợ chồng hòa thuận, không xảy ra mâu thuẫn gì to tát bởi đôi bên biết lắng nghe và nhường nhịn nhau.

Bù lại, con giáp này khá may mắn về phương diện tài lộc khi mà liên tiếp có người giới thiệu cho việc này việc kia để tăng thêm thu nhập. Cả nguồn thu chính phụ đều cùng xuất hiện, nhưng tuổi Mùi cũng cần thận trọng vào cuối tuần, đề phòng có kẻ tiểu nhân nổi tính xấu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân luôn yêu cầu cao với bản thân.

Công việc: Người tuổi Thân công việc bạn cần sự hoàn mỹ, yêu cầu khả năng bản thân phải được nâng cao.

Tình cảm: Tình cảm bạn vẫn giữ thói quen ở bên cạnh người ấy khi cần.

Tài lộc: Về mặt tài chính, quên đi chuyện cũ, tập trung hết năng lực vào thời gian cải thiện kinh tế.

Sức khoẻ: Mất nhiều thời gian để lấy lại thời gian cân bằng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất từ nay gặp vận quý nhân mạnh mẽ. Trong công việc, dễ gặp người nâng đỡ, chỉ đường dẫn lối, giúp tháo gỡ khó khăn và mở ra hướng phát triển mới. Công danh có dấu hiệu “nhảy vọt”, đặc biệt với những ai đang tìm kiếm cơ hội chuyển việc, thăng tiến hoặc mở rộng lĩnh vực hoạt động.

Tài lộc của tuổi Tuất cũng khởi sắc rõ rệt. Tiền vào đều tay, dòng tiền lưu thông thuận lợi, cuối năm có tích lũy đáng kể. Người làm kinh doanh có thể gặp thời điểm “chốt đơn vàng”, lợi nhuận tăng cao. Nếu biết quản lý tài chính khéo léo, tuổi Tuất không chỉ đủ đầy dịp cuối năm mà còn tạo nền tảng vững chắc cho năm mới.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!