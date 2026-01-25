Đúng 6h sáng mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp hưởng trọn giàu sang, ngồi mát hưởng phúc, vận may đong đầy, tiền tiêu rủng rỉnh

Những con giáp tuổi Rồng có thành tích tốt trong sự nghiệp và được quý nhân hỗ trợ trong tháng này. Khi cơ hội đến, bạn phải chiến đấu vì quyền lợi đến cùng.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong công ty rất khốc liệt và những những người Rồng sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Bạn phải giữ thái độ lạc quan, đừng đặt mục tiêu quá cao chính mình. Đồng thời, bạn nên đề phòng thêm khi kết thân với đồng nghiệp.

Tài lộc của tuổi Tỵ sẽ tương đối ổn định và hanh thông. Dường như bản mệnh không mấy quan tâm đến chuyện tiền bạc nên đầu óc đỡ căng thẳng hơn hẳn. Đồng thời, bạn còn cho phép mình thử giãn và hòa mình vào những điều tinh tế của cuộc sống.

Vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ hòa hợp, viên mãn. Nhờ Mộc sinh Hỏa, mối quan hệ gia đình của các cặp đôi càng thêm khăng khít, bền chặt. Không những thế, sự lắng nghe và sẻ chia thường xuyên giúp cả hai cảm thấy dễ chịu hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần rất bản lĩnh, nghị lực, mạnh mẽ hơn người. Tử vi dự báo trong giai đoạn này được ví như hổ ngồi giữ núi, khí thế mạnh nhưng tâm thế vững vàng, không vội vàng hấp tấp mà từng bước kiểm soát tốt vận mệnh của chính mình. Họ đưa ra những quyết định vững chắc và đúng đắn, dễ mang lại nguồn thu dồi dào.

Khoảng thời gian này, tuổi Dần có nhiều cơ hội lớn liên quan đến sự nghiệp và tài chính, chỉ cần họ nắm bắt cơ hội tốt, mở rộng tầm nhìn thì sẽ thấy con đường phía trước ngày càng thông thoáng, thu nhập tăng mạnh, danh tiếng cũng theo đó mà lan xa. Tử vi dự báo, thời gian tới đây, tuổi Dần càng sống bản lĩnh, càng giữ chữ tín thì càng dễ xây dựng nền tảng giàu có lâu dài, đường đời ít khúc quanh, càng về sau càng sung túc và an nhàn.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!