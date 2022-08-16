Tử vi đúng 5 ngày tới (21/8), 'ngược gió trở trời', vận trình vượng phát: 3 con giáp chịu cực đủ rồi, từ đây cuộc sống sang trang, tình duyên, sự nghiệp đều tươi thắm vàng son

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 19:06

Những con giáp này hãy chuẩn bị tinh thần khởi sắc về tài vận, cơ hội làm giàu đã đến!

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vô cùng sắc sảo và tinh tế. Dù làm việc gì thì trong lòng con giáp đều có những điểm mấu chốt, nếu vượt qua ranh giới này thì họ sẽ không làm. Nếu kiếm được tiền mà làm trái lương tâm thì họ cũng từ bỏ.

Tử vi đúng 5 ngày tới (21/8), 'ngược gió trở trời', vận trình vượng phát: 3 con giáp chịu cực đủ rồi, từ đây cuộc sống sang trang, tình duyên, sự nghiệp đều tươi thắm vàng son - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, đúng 5 ngày nữa (21/8), con giáp tuổi Tý được hỗ trợ đắc lực bởi quý nhân phù trợ, Thần Tài giúp sức. Thời gian này, vận may liên tiếp đến với con giáp này. Tý thu về nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố, vận khí của Tý sẽ ngày càng vượng, có thể nói là phúc từ trên trời rơi xuống. Tý sẽ có cơ hội làm giàu và có thể giàu lên trong một sớm một chiều. Không chỉ thu nhập của con giáp tuổi Tý tăng lên đáng kể mà tài vận cũng luôn có chuyển biến tốt. Con giáp này sẽ nhận được những bất ngờ vui vẻ, hoàn thiện cuộc sống hạnh phúc của mình.

Trong thời gian này, vận trình tình cảm của Tý sẽ trở nên hài hòa và êm ấm. Tý và người thương đang trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Sự chủ động hâm nóng tình cảm giúp cả hai cảm nhận được sự mới mẻ và ngọt ngào.

Tuổi Mùi

Mùi là những người sống tình cảm, dĩ hòa vi quý và luôn thấu hiểu cho những người xung quanh. Người tuổi Mùi không quá tham vọng, nhưng họ lại được hưởng nhiều phúc đức trời ban, làm gì cũng có quý nhân bên cạnh phù trợ, chẳng may gặp phải trắc trở thì cũng chỉ là trong giai đoạn nhất thời.

Tử vi đúng 5 ngày tới (21/8), 'ngược gió trở trời', vận trình vượng phát: 3 con giáp chịu cực đủ rồi, từ đây cuộc sống sang trang, tình duyên, sự nghiệp đều tươi thắm vàng son - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 5 ngày tới (21/8), những người tuổi Mùi sẽ được Thần Tài soi đường chỉ lối, vì thế mà vận tài lộc cũng được khai mở. Trong thời gian này người tuổi Mùi sẽ có quý nhân phù trợ nên con giáp này sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt. Vận trình đang lên, con giáp hãy tận dụng triệt để cơ hội để đạt được những thành tích cao trong sự nghiệp.

Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, người tuổi Mùi không chỉ may mắn trong công danh, tiền bạc mà còn rất may mắn trong tình duyên. Với người tuổi Mùi còn độc thân sẽ có đôi có cặp. Với người đã có tình yêu của mình sẽ càng thêm gắn bó, cuộc sống thăng hoa thêm phần yêu mến.

Tuổi Hợi

Hợi là những người thân thiện, chân thành, nhiệt tình và giàu nhiệt huyết. Con giáp này luôn giữ được tinh thần tích cực và biết cách truyền cảm hứng cho những người ở xung quanh mình. 

Tử vi đúng 5 ngày tới (21/8), 'ngược gió trở trời', vận trình vượng phát: 3 con giáp chịu cực đủ rồi, từ đây cuộc sống sang trang, tình duyên, sự nghiệp đều tươi thắm vàng son - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng, đúng 5 ngày tới (21/8), tuổi Hợi sẽ gặp được quý nhân phù trợ nên sự nghiệp ngày càng phát triển thuận lợi, sự nghiệp của con giáp này tiếp tục phát triển rực rỡ. Hợi nhận được sự tin tưởng của những người xung quanh dẫn dắt đến thành công.

Vận đào hoa của tuổi Hợi được cho là ở mức vượng nhất, những ai còn đang độc thân sẽ có cơ hội tìm được mối lương duyên mỹ mãn, kết thúc sớm cuộc sống độc thân.

* Thông in trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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