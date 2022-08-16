10 ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch này (20/7 - 29/7), 4 con giáp nào được Thần Tài gõ cửa, trúng số độc đắc tận 2 lần?

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 08:08

Những ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch này là thời điểm cải vận, đón lấy may mắn của 4 con giáp sau đây trong năm Nhâm Dần.

Tuổi Dậu

10 ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch này (20/7 - 29/7), 4 con giáp nào được Thần Tài gõ cửa, trúng số độc đắc tận 2 lần? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu là người có bản lĩnh và rất khiêm tốn. Con giáp này luôn có dáng vẻ từ tốn, nhẹ nhàng, luôn tươi cười nên được lòng rất nhiều người, nhưng bên trong là người rất có nghị lực, luôn có nguyên tắc riêng khi làm việc.

Theo tử vi cho biết, đúng 10 ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch này (20/7 - 29/7), công việc và chuyện tình cảm của người tuổi Dậu đều có sự cải thiện rõ rệt, mọi viêc phát triển theo chiều hướng tích cực. Ngoài ra, do tài vận khởi phát, thu nhập tăng cao, người tuổi Dậu sẽ trở thành trụ cột kinh tế trong gia đình đem lại cuộc sống sung túc cho người thân.

Nếu người tuổi Dậu biết nắm bắt cơ duyên tốt đẹp này, sẽ rất nhanh chóng tạo nên sự đột phá trong công việc, thăng tiến nhanh chóng với nguồn thu nhập dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh và đặc biệt vô cùng hạnh phúc trong chuyện tình duyên.

Tuổi Thân

10 ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch này (20/7 - 29/7), 4 con giáp nào được Thần Tài gõ cửa, trúng số độc đắc tận 2 lần? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp may mắn trong 10 ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch này (20/7 - 29/7) gọi tên người tuổi Thân, đây là một khoảng thời gian tràn đầy may mắn đối với bản mệnh, cho dù là người theo con đường sự nghiệp hay công danh đều nhận được khoản tiền dư dả.

Những dự án mà Thân đang phụ trách đều có tiến triển thuận lợi. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì hàng hóa bán chạy hơn. Trong thời gian này, Thân được dự báo sẽ ký được nhiều hợp đồng, có thể hợp tác làm ăn với nhiều đối tác tin cậy. Người tuổi này chưa tìm được công việc thì sẽ nhận được những lời mời công việc.

Dự báo, thời gian tới chính là lúc tuổi Thân khổ tận cam lai, được hưởng những thành quả xứng đáng sau bao nỗ lực vượt khó. Những sự cố gắng trước đó sẽ giúp Thân khẳng định vị thế của mình, đặc biệt là trên con đường công danh sự nghiệp.

Tuổi Sửu

10 ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch này (20/7 - 29/7), 4 con giáp nào được Thần Tài gõ cửa, trúng số độc đắc tận 2 lần? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu là người tài giỏi, khôn khéo, hòa đồng với mọi người. Họ là một trong những con giáp sở hữu khí chất tốt nhất trong số 12 con giáp. Con giáp này giỏi tính toán. Họ làm gì cũng đều có tính toán rõ ràng. Trong cơn lao đao hay khó khăn, người tuổi Sửu vẫn giữ vững tinh thần và thái độ cầu thị, chứ không nản lòng nhụt chí.

Trong 10 ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch này (20/7 - 29/7), con giáp tuổi Sửu đón đầu vận may. Họ được dự đoán sẽ gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực mà mình lựa chọn. Con giáp này cần chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm cơ may trong công việc. Điều này sẽ giúp họ nhận được ấn tượng tốt từ cấp trên.

Trong khi đó, người làm kinh doanh có những bước tiến mới trong công việc. Người tuổi Sửu cần nghiêm túc hơn trong công việc, đừng dùng chiêu trò kẻo làm mất lòng tin nơi đối tác. Từ giờ đến cuối năm, người tuổi Sửu làm ăn phát đạt, có cuộc sống sung túc như mong đợi.

Tuổi Hợi

10 ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch này (20/7 - 29/7), 4 con giáp nào được Thần Tài gõ cửa, trúng số độc đắc tận 2 lần? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, những người cầm tinh con Lợn đa phần đều hiền lành, lương thiện. Bên ngoài họ khá mềm mỏng, bên trong họ cứng rắn. Họ có thể xử lý công việc với cái đầu lạnh.

Theo tử vi cho biết, trong 10 ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch này (20/7 - 29/7) là thời khắc cải vận trong năm tuổi của người tuổi Hợi. Thời gian này, dương khí hội tụ, nhật chi thủy họa giao hội, vận khí đổi thay. 

Ngoài ra, trong thời gian này do không chịu ảnh hưởng của bất cứ hung tinh nào nên vận sức khỏe của người tuổi Hợi rất tốt, không phát sinh bất cứ vấn đề ngoài dự kiến nào. Hơn nữa, công việc và thu nhập trong 10 ngày cuối tháng 7 âm này cũng trở nên có sự chuyển biến khả quan, mọi vấn đề khúc mắc đều được giải quyết nhanh chóng, thu nhập của Hợi cũng trở nên dồi dào hơn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối ngày hôm nay (16/8/2022), Cát Tinh vạch đường đi nước bước, quý nhân chỉ lối: 3 con giáp phất lên như gió, tài lộc bùng nổ, phúc khí tràn trề

Cuối ngày hôm nay (16/8/2022), Cát Tinh vạch đường đi nước bước, quý nhân chỉ lối: 3 con giáp phất lên như gió, tài lộc bùng nổ, phúc khí tràn trề

Tử vi cho biết, cuối ngày 16/8/2022, những con giáp dưới đây được Thần Tài trợ giúp nên mọi việc đều hanh thông, viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 1 giờ 19 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 2 giờ 19 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 3 giờ 30 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 4 giờ 33 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 4 giờ 57 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 5 giờ 39 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026