Theo tử vi cho biết, đúng 10 ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch này (20/7 - 29/7), công việc và chuyện tình cảm của người tuổi Dậu đều có sự cải thiện rõ rệt, mọi viêc phát triển theo chiều hướng tích cực. Ngoài ra, do tài vận khởi phát, thu nhập tăng cao, người tuổi Dậu sẽ trở thành trụ cột kinh tế trong gia đình đem lại cuộc sống sung túc cho người thân.

Người tuổi Dậu là người có bản lĩnh và rất khiêm tốn. Con giáp này luôn có dáng vẻ từ tốn, nhẹ nhàng, luôn tươi cười nên được lòng rất nhiều người, nhưng bên trong là người rất có nghị lực, luôn có nguyên tắc riêng khi làm việc.

Con giáp may mắn trong 10 ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch này (20/7 - 29/7) gọi tên người tuổi Thân, đây là một khoảng thời gian tràn đầy may mắn đối với bản mệnh, cho dù là người theo con đường sự nghiệp hay công danh đều nhận được khoản tiền dư dả.

Nếu người tuổi Dậu biết nắm bắt cơ duyên tốt đẹp này, sẽ rất nhanh chóng tạo nên sự đột phá trong công việc, thăng tiến nhanh chóng với nguồn thu nhập dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh và đặc biệt vô cùng hạnh phúc trong chuyện tình duyên.

Những dự án mà Thân đang phụ trách đều có tiến triển thuận lợi. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì hàng hóa bán chạy hơn. Trong thời gian này, Thân được dự báo sẽ ký được nhiều hợp đồng, có thể hợp tác làm ăn với nhiều đối tác tin cậy. Người tuổi này chưa tìm được công việc thì sẽ nhận được những lời mời công việc.

Dự báo, thời gian tới chính là lúc tuổi Thân khổ tận cam lai, được hưởng những thành quả xứng đáng sau bao nỗ lực vượt khó. Những sự cố gắng trước đó sẽ giúp Thân khẳng định vị thế của mình, đặc biệt là trên con đường công danh sự nghiệp.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu là người tài giỏi, khôn khéo, hòa đồng với mọi người. Họ là một trong những con giáp sở hữu khí chất tốt nhất trong số 12 con giáp. Con giáp này giỏi tính toán. Họ làm gì cũng đều có tính toán rõ ràng. Trong cơn lao đao hay khó khăn, người tuổi Sửu vẫn giữ vững tinh thần và thái độ cầu thị, chứ không nản lòng nhụt chí.

Trong 10 ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch này (20/7 - 29/7), con giáp tuổi Sửu đón đầu vận may. Họ được dự đoán sẽ gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực mà mình lựa chọn. Con giáp này cần chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm cơ may trong công việc. Điều này sẽ giúp họ nhận được ấn tượng tốt từ cấp trên.

Trong khi đó, người làm kinh doanh có những bước tiến mới trong công việc. Người tuổi Sửu cần nghiêm túc hơn trong công việc, đừng dùng chiêu trò kẻo làm mất lòng tin nơi đối tác. Từ giờ đến cuối năm, người tuổi Sửu làm ăn phát đạt, có cuộc sống sung túc như mong đợi.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, những người cầm tinh con Lợn đa phần đều hiền lành, lương thiện. Bên ngoài họ khá mềm mỏng, bên trong họ cứng rắn. Họ có thể xử lý công việc với cái đầu lạnh.

Theo tử vi cho biết, trong 10 ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch này (20/7 - 29/7) là thời khắc cải vận trong năm tuổi của người tuổi Hợi. Thời gian này, dương khí hội tụ, nhật chi thủy họa giao hội, vận khí đổi thay.

Ngoài ra, trong thời gian này do không chịu ảnh hưởng của bất cứ hung tinh nào nên vận sức khỏe của người tuổi Hợi rất tốt, không phát sinh bất cứ vấn đề ngoài dự kiến nào. Hơn nữa, công việc và thu nhập trong 10 ngày cuối tháng 7 âm này cũng trở nên có sự chuyển biến khả quan, mọi vấn đề khúc mắc đều được giải quyết nhanh chóng, thu nhập của Hợi cũng trở nên dồi dào hơn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm