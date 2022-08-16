Trúng giải đặc biệt đúng 15h chiều mai (20/7 âm lịch), 3 con giáp như Phượng Hoàng tái sinh, tiền tài cất cánh, giàu sang phú quý - như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 14:58

20/7 âm lịch là ngày lành tháng tốt đối với những con giáp sau đây, họ có cơ may trúng được quả cực đậm, đổi đời giàu sang.

Tuổi Tỵ

Trúng giải đặc biệt đúng 15h chiều mai (20/7 âm lịch), 3 con giáp như Phượng Hoàng tái sinh, tiền tài cất cánh, giàu sang phú quý - như ý cát tường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những ngày tháng 7 âm lịch vừa qua, có thể tuổi Tỵ gặp không ít khó khăn, thậm chí có đôi lúc cảm thấy số phận vô cùng đen đủi. Tuy nhiên, ngày 20/7 âm này, tuổi Tỵ sẽ có vận may lội ngược dòng, con giáp này sẽ gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối giúp cuộc sống vẹn toàn đôi đường, tình tiền có nhiều thay đổi khiến bản thân họ cũng không tin được.

Những người tuổi Tỵ sẽ tìm được cơ hội tăng thêm thu nhập, những người làm công ăn lương sẽ được thăng hoa tiến chức. Còn những người làm ăn kinh doanh sẽ có cơ hội kiếm thêm nhiều tiền, nếu đầu tư thì tỷ suất lợi nhuận cao. Ngoài ra, với sự giúp đỡ của quý nhân, việc tìm kiếm của cải trở nên dễ dàng hơn, đạt được mục tiêu trong thời gian này.

Con giáp may mắn vận khí ngút trời nên dễ chạm đến những thành công mà hiếm người có được. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này người tuổi Tỵ càng chăm chỉ thì càng dễ dàng đổi vận.

Tuổi Sửu

Trúng giải đặc biệt đúng 15h chiều mai (20/7 âm lịch), 3 con giáp như Phượng Hoàng tái sinh, tiền tài cất cánh, giàu sang phú quý - như ý cát tường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, đúng ngày 20/7 âm lịch này, tuổi Sửu là một trong những con giáp dễ dàng gặt hái được nhiều thành công vì có quý nhân và Thần Tài chiếu cố. Trong ngày này, có những người tuổi Sửu tìm được cơ hội để đổi đời, điều quan trọng là họ có biết nắm bắt hay không.

Đối với những người làm công ăn lương, công việc có nhiều khởi sắc, chỉ cần tuổi Sửu không ngừng cố gắng, chăm chỉ hằng ngày thì việc gì cũng thành. Cuối năm 2022 này, những người tuổi Sửu có khả năng đổi đời nhờ một quyết định.  

Ngoài ra, nhờ được quý nhân phù trợ mà tài khí của người tuổi Sửu khởi vượng, thúc đẩy tiền bạc đổ vào túi ầm ầm. Nhân lúc vận may đang lên, con giáp hãy nỗ lực thật nhiều để kiếm thêm nhiều tiền nữa, đảm bảo cho tương lai của mình sau này.

Tuổi Ngọ

Trúng giải đặc biệt đúng 15h chiều mai (20/7 âm lịch), 3 con giáp như Phượng Hoàng tái sinh, tiền tài cất cánh, giàu sang phú quý - như ý cát tường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian qua, những người tuổi Ngọ có thể đã phải chịu khá nhiều vất vả, nhưng họ luôn nỗ lực và cố gắng mỗi ngày. Chính vì vậy mà khổ tận sẽ cam lai, tử vi cho biết đúng 15h chiều mai (20/7 âm lịch), mọi thứ khởi sắc rõ rệt với những người tuổi Ngọ.

Đây là lúc họ nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ, tiền bạc không thiếu. Nhìn chung, cơ hội đổi đời đang đến, chỉ cần Ngọ nắm bắt thì sẽ thay đổi cục diện cuộc đời mình trong chớp mắt. 

Cũng kể từ thời gian này trở đi, người tuổi Ngọ sẽ phát tài phát lộc, sung túc đủ đầy. Nếu đang có ý định mở rộng kinh doanh hay lấn sân sang lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để tuổi Ngọ cuối năm hưởng vinh hoa phú quý. Con giáp may mắn này sẽ lần lượt đón những chuyện vui, cuộc sống chuyển biến tốt đẹp. Kể từ đây, cuộc sống thăng hoa đến bất ngờ.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tạm biệt tháng 7 cô hồn xui xẻo, 'khổ nhiêu đó đủ rồi': TOP 3 con giáp đón lộc vàng son trong tháng tới, trúng số phát tài cực to

Tạm biệt tháng 7 cô hồn xui xẻo, 'khổ nhiêu đó đủ rồi': TOP 3 con giáp đón lộc vàng son trong tháng tới, trúng số phát tài cực to

Tháng 7 âm lịch không thật sự may mắn với 3 con giáp sau đây, thế nhưng bước qua tháng mới, họ sẽ được bù đáp lại những mất mát đã qua.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 2 giờ 34 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 3 giờ 34 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 4 giờ 4 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 4 giờ 45 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 5 giờ 47 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 6 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026