Theo tử vi cho biết, ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch này, người tuổi Mão có vận trình hanh thông, công danh phát đạt. Được Thần Tài chiếu cố, quý nhân giúp sức, sau khoảng thời gian cố gắng không ngừng, con giáp cuối cùng cũng có được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra.

Mão là người hiền lành, tốt bụng, luôn biết suy nghĩ cho người khác và không ngừng nỗ lực vươn lên. Thế nên, con giáp may mắn này được trời ban nhiều phước lành, cuộc sống dù gặp khó khăn đến mấy cũng có thể vượt qua ngoạn mục.

Tỵ dù sinh ra không ngậm thìa vàng nhưng họ luôn biết cách vươn lên trong cuộc sống. Con giáp này sống dĩ hòa vi quý và thích giúp đỡ người khác, nên bất kể làm việc gì, chẳng may cuộc sống khó khăn thế nào cũng vượt qua ngoạn mục nhờ quý nhân giúp đỡ.

Ngoài ra, nhờ được Thiên Tài soi chiếu giúp cho chỉ số may mắn của con giáp này tăng lên gấp bội, có thêm nhiều cơ hội để kiếm tiền đầy tay. Ngoài thu nhập từ công việc chính, bản mệnh còn có nghề tay trái để hái ra tiền. Việc đầu tư kinh doanh trong thời gian này cũng khá thuận lợi. Nhân lúc này, Mão nên có kế hoạch chi tiêu và sử dụng tài lộc thật phù hợp để tiền bạc càng ngày càng sinh sôi nảy nở.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, đúng ngày 29/7 âm lịch sắp tới, người tuổi Tỵ được Thần Tài chiếu cố nên tài lộc dư dả, phất lên phát tài. Con giáp được cấp trên nhìn nhận năng lực, ngoài ra cách đối nhân xử thế của con giáp này cũng rất được lòng mọi người xung quanh nên thuận lợi thăng tiến. Vận tài lộc của Tỵ cũng trở nên hưng thịnh, có của ăn của để, tiền của phủ phê trong những tháng cuối năm

Công việc trong thời gian này giải quyết êm xuôi, Tỵ chỉ cần hòa nhã hưởng thái bình. Đường tài lộc hưng vượng, con giáp may mắn này thoải mái chi tiêu, không cần lo nghĩ.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi đôn hậu lại hiền lương, luôn chân thành đối đãi với mọi người, chính vì thế được nhiều người yêu mến. Không những thế, con giáp này cũng rất giỏi trong việc tự xây dựng sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian cuối tháng 7 âm lịch này, do nắm bắt được những cơ hội tốt nên sự nghiệp của người tuổi Mùi phát triển nhanh chóng. Cụ thể, đúng ngày 29/7 âm tới đây, Thần Tài chốt sổ vàng, gọi tên con giáp tuổi Mùi nhận nhiều ân sủng lớn.

Sau những vất vả, giờ con giáp này đã có thể tạo dựng một sự nghiệp thành công với nguồn thu nhập khổng lồ khiến người khác phải ghen tị. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, người tuổi Mùi cũng gặp vận may về tình cảm. Người độc thân sẽ tìm thấy người trong mộng, thậm chí có thể sẽ có một chuyện tình đẹp, còn người đã có gia đình lại ổn định với những gì đã có trong tay, gia đình không có sự xáo trộn, biến động.

Tuổi Tuất

Tuất là người kiên nhẫn, chịu khó chịu khổ. Con giáp này luôn cho rằng muốn có cuộc sống tốt đẹp thì phải nỗ lực, cố gắng kiếm tiền nhưng sẽ không kiếm tiền bằng những cách không chính đáng.

Ảnh minh họa: Internet

Cuối tháng 7 âm lịch này, công việc của người tuổi Tuất đi lên như “diều gặp gió”. Con giáp này sẽ có những đột phá mới nên thu được rất nhiều kết quả tốt đẹp trong sự nghiệp. Ngoài ra, do gặp may mắn về tiền bạc, người tuổi Tuất sẽ có cơ hội trúng số độc đắc với giải thưởng rất lớn.

Nhờ sự cố gắng phấn đấu không ngừng nghỉ, con giáp này sẽ nhanh chóng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, thậm chí gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ. Thời đại hoàng kim của con giáp đã đến, Tuất hãy tận dụng mọi thời cơ để làm giàu.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!