Tử vi đúng 4 ngày tới (23.8 - 26.8), 3 con giáp có duyên với Thần Phật, trời ban cho cơn mưa tài lộc, chuẩn bị lấy rổ hứng tiền, giàu sang tiêu 3 đời không hết

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 03:15

Theo tử vi 2022, 3 con giáp được chỉ đích danh có số lớn, Thần Phật che chở, ban phước lộc, bình an về nhà.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là con giáp thứ 10 trong 12 con giáp. Người tuổi này thường mang tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, nhiệt tình. Trong cuộc sống, họ rất nhiệt tình, thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Phần lớn con giáp này đều có nhiều bạn bè. Họ được giúp đỡ nhiệt tình trong công việc lẫn cuộc sống.

Trời sinh người tuổi Dậu tính tình lương thiện, tử tế, có đức tin chân thành. Trong cuộc sống thường ngày họ không phải là những người hoạt bát. Điều này một phần là vì tích cách không thích tranh giành, thường khiêm nhường, mức độ hợp tác cao. Những người nho nhã tử tế, trong lòng lương thiện như người tuổi Dậu thường có được sự chở che phù hộ của Thần Phật. Cuộc đời họ sống trong cảnh bình an, hiếm khi gặp tai ương, hoạn nạn, theo đó còn phất lên kiếm tiền tài giàu như phú ông.

Tử vi đúng 4 ngày tới (23.8 - 26.8), 3 con giáp có duyên với Thần Phật, trời ban cho cơn mưa tài lộc, chuẩn bị lấy rổ hứng tiền, giàu sang tiêu 3 đời không hết - Ảnh 1
Con giáp Dậu có may mắn, phú quý. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão có thể đón Thần Tài và thần May Mắn, ghé thăm đúng 4 ngày tới (23.8 - 26.8). Con giáp này có thể giải quyết các vấn đề khó khăn trước mắt, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Tuổi Mão cũng không ngần ngại giúp đỡ đồng nghiệp để công việc chung phát triển tốt hơn. Nhờ đó, bản mệnh xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp chốn công sở. Phật luôn kề cạnh chiếu soi trên bước đường đi cho con giáp này.

Đúng 4 ngày tới (23.8 - 26.8), dù làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều gặp nhiều chuyện thuận lợi, sự nghiệp phát triển suôn sẻ. Từ đây, bản mệnh có thể tạo ra khoản tích góp lớn hơn cho tương lai. Nhờ sự thông minh, bản lĩnh của bản thân mà tuổi Mão có thể chớp lấy những cơ hội để tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp, cuộc sống cũng trở nên sung túc, đủ đầy hơn.

Tử vi đúng 4 ngày tới (23.8 - 26.8), 3 con giáp có duyên với Thần Phật, trời ban cho cơn mưa tài lộc, chuẩn bị lấy rổ hứng tiền, giàu sang tiêu 3 đời không hết - Ảnh 2
Con giáp Mão có vận may kề bên. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý cũng được dự báo là sẽ gặp nhiều may mắn trên phương diện tiền bạc đúng 4 ngày tới (23.8 - 26.8). Con giáp này có Thần Phật trợ lực, quý nhân nâng đỡ nên gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến mọi người ngưỡng mộ.

Người làm công ăn lương có cơ hội khẳng định bản thân và được cấp trên công nhận. Nhờ đó, một khoản thưởng nóng có thể về tay tuổi Tý. Con giáp này cũng có thể nhận được cơ hội tăng lương, thăng chức.

Người làm ăn kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, nguồn tiền quay vòng đều đặn. Tuổi Tý có thể kí kết những hợp đồng mới, có giá trị lớn.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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