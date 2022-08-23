Tử vi đúng 4 ngày tới (23.8 - 26.8), 3 con giáp có duyên với Thần Phật, trời ban cho cơn mưa tài lộc, chuẩn bị lấy rổ hứng tiền, giàu sang tiêu 3 đời không hết

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là con giáp thứ 10 trong 12 con giáp. Người tuổi này thường mang tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, nhiệt tình. Trong cuộc sống, họ rất nhiệt tình, thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Phần lớn con giáp này đều có nhiều bạn bè. Họ được giúp đỡ nhiệt tình trong công việc lẫn cuộc sống.

Trời sinh người tuổi Dậu tính tình lương thiện, tử tế, có đức tin chân thành. Trong cuộc sống thường ngày họ không phải là những người hoạt bát. Điều này một phần là vì tích cách không thích tranh giành, thường khiêm nhường, mức độ hợp tác cao. Những người nho nhã tử tế, trong lòng lương thiện như người tuổi Dậu thường có được sự chở che phù hộ của Thần Phật. Cuộc đời họ sống trong cảnh bình an, hiếm khi gặp tai ương, hoạn nạn, theo đó còn phất lên kiếm tiền tài giàu như phú ông.