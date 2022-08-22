Tử vi 7 ngày tới (23.8 - 29.8), 3 con giáp có duyên với trúng số độc đắc, mở mắt dậy thành tỷ phú, càng đầu tư càng phát tài, cơ hội làm giàu không còn xa

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 22:38

Những con giáp sau đây có nhiều cơ hội vàng, đặc biệt ăn hên trong khoản thưởng, lộc, công việc làm ăn phất lên, sung túc, đủ đầy hơn.

Tuổi Mão

Tuổi Mão được cho là những người có số an nhàn, cuộc sống về sau thường sung túc đủ đầy vì những điều mà bạn đã làm trước đó. Mão không cần làm nhiều cũng không quá áp lực chuyện tiền bạc nhưng các mối quan hệ của bạn cứ đưa đẩy bạn đến những thành công và các công việc liên quan đến tiền bạc. Cơ hội phát tài về các trò may rủi cũng cao hơn con giáp khác. Mão còn có nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, kiếm lợi nhuận khiến bản thân bạn cũng không thể nào ngờ.

Tương lai, Mão sẽ tích trong tay được một khoản vốn lớn và bắt đầu đầu tư nhiều hơn nữa. Lúc này tiền bạc tự nhiên đổ về. Người nào có gia đình còn được người bên cạnh hậu thuẫn, càng kiếm nhiều tiền hơn cả. Gia đình hạnh phúc viên mãn, tiền bạc đầy túi. Con giáp Mão đúng là có số hưởng, có lá số tử vi vô cùng đẹp trong đời.

Tử vi 7 ngày tới (23.8 - 29.8), 3 con giáp có duyên với trúng số độc đắc, mở mắt dậy thành tỷ phú, càng đầu tư càng phát tài, cơ hội làm giàu không còn xa - Ảnh 1
Con giáp Mão có vận trình rất hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thường ứng biến nhanh, thông minh. Nhược điểm duy nhất là không thích mạo hiểm, ưa thích sự an toàn hơn. Vì vậy mà dù chơi số dễ trúng nhưng tuổi Sửu gần như không mấy tha thiết với trò chơi này.

Thời gian gần đây, nguồn thu bên ngoài của tuổi Sửu đang diễn ra rất thuận lợi, vì vậy mà từ giờ, tuổi Sửu khỏi phải lo về vấn đề tài chính. Họ sẽ gặp được nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ, vì vậy mà cơ hội trúng số lại càng cao hơn. Ngoài ra bạn nên kết hợp với xem tử vi hàng ngày để biết vận mệnh tình duyên của mình sẽ gặp để phòng tránh.

Tử vi 7 ngày tới (23.8 - 29.8), 3 con giáp có duyên với trúng số độc đắc, mở mắt dậy thành tỷ phú, càng đầu tư càng phát tài, cơ hội làm giàu không còn xa - Ảnh 2
Tuổi Sửu chuẩn bị cơ hội đếm tiền gần kề. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi 7 ngày tới (23.8 - 29.8), bản tính của người cầm tinh con ngựa rất đơn giản, lương thiện và thật thà. Con giáp này thường không đam mê những trò chơi may rủi như xổ số, cờ bạc.

Tuy nhiên, tuổi Tuất lại luôn may mắn hơn những con giáp khác. Chẳng hạn như đi buôn bán sẽ có người dẫn đường chỉ lối, đầu tư làm ăn có người tư vấn. Vì vậy, trong công việc của bản mệnh sẽ gặp được rất nhiều thuận lợi, thu nhập tài chính ổn định. Do có quý nhân phù trợ nên trong thời gian tới người tuổi Tuất có thể bất ngờ trúng số độc đắc, tiền tài "đếm không xuể".

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

0h3p sáng mai (23/8), 3 con giáp vận may nối tiếp vận may, hung tinh bị xua đuổi nhanh chóng, tài lộc vào như thác đổ, nằm duỗi cũng có mà ăn

0h3p sáng mai (23/8), 3 con giáp vận may nối tiếp vận may, hung tinh bị xua đuổi nhanh chóng, tài lộc vào như thác đổ, nằm duỗi cũng có mà ăn

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, vào 0h3p sáng mai (23/8), những con giáp này có điềm báo tài lộc vượng phát, không còn khó khăn cản trở, vút lên như diều gặp gió.

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