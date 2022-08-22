Trúng độc đắc sau 4 giờ chiều mai (23/8), Thần Tài chờ sẵn, 3 con giáp có lộc trải từ Đông sang Tây, điềm lành đến dồn dập, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 23:01

Tử vi 12 con giáp vào đúng 4 giờ chiều mai (23/8), cơ hội phát tài phát lộc, vận mệnh hanh thông khó ai bì kịp.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có tính cách linh hoạt, nhiều tài nghệ. Đa số họ được Trời Phật che chở, trời sinh có vận mệnh phú quý.

Từ khi còn nhỏ, vận thế của Thân đã tốt hơn so với những người khác. Con giáp này được ví như “ngôi sao may mắn” của gia đình. Nhà nào có người tuổi Thân thì các thành viên trong nhà đều có thể nhận được sự che chở vô tận của Thần Phật. Chính vì vậy mà chất lượng cuộc sống được cải thiện rất nhiều.

Trúng độc đắc sau 4 giờ chiều mai (23/8), con giáp này kết thúc được sự xâm hại của vận rủi, vận may sẽ không ngừng gõ cửa, tiền bạc dồi dào, đại phúc đại quý. Trong bất kỳ tình huống nào người tuổi Thân cũng có thể dễ dàng vượt qua. Trong thời gian tới những người tuổi Thân đều có cuộc sống bình yên, đủ đầy hơn người.

Trúng độc đắc sau 4 giờ chiều mai (23/8), Thần Tài chờ sẵn, 3 con giáp có lộc trải từ Đông sang Tây, điềm lành đến dồn dập, giàu có bất ngờ - Ảnh 1
Con giáp Thân biến chuyển vận mệnh, giàu sang vô đối. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Phần lớn người tuổi Thìn đều có khí chất phú quý và năng lực phi thường. Con giáp này thông minh lại có đầu óc kinh doanh. Vì vậy mà đường quan lại của họ cũng khá tốt.

Cuộc sống của Thìn đã được định sẵn là không tầm thường. Con giáp này không sớm thì muộn cũng trở thành người tài. Không chỉ có vận thế tốt làm chỗ dựa, người tuổi Thìn còn có một thân thể khỏe mạnh, không gặp phải tai họa. Nhờ vậy mà Thìn có thể làm những việc bản thân muốn làm.

Trúng độc đắc sau 4 giờ chiều mai (23/8), người tuổi Thìn luôn tràn đầy năng lượng, sức sống. Dù làm ở lĩnh vực nào Thì cũng dễ đạt được thành tích cao, một bước lên mây, đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp.

Trúng độc đắc sau 4 giờ chiều mai (23/8), Thần Tài chờ sẵn, 3 con giáp có lộc trải từ Đông sang Tây, điềm lành đến dồn dập, giàu có bất ngờ - Ảnh 2
Con giáp nào may mắn như con giáp Thìn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi sống khá thực tế, làm việc gì cũng có kế hoạch, có trước, có sau. Trong công việc cũng như cuộc sống, họ thường dốc hết sức lực, thể hiện sự nghiêm túc, tập trung cao độ. Chính vì vậy, dù làm việc ở vị trí nào, con giáp này vẫn có cơ may thăng tiến.

Trúng độc đắc sau 4 giờ chiều mai (23/8), sự nghiệp của Mùi thăng tiến lên một tầm cao mới. Người tuổi này nỗ lực hết sức mình sẽ đạt tới thành công, hưởng trọn vẹn vinh hoa, phú quý.

Con giáp này giỏi kiếm tiền, lại biết đầu tư nên tiền bạc ngày càng nhiều thêm. Về già, họ có cuộc sống tương đối an nhàn, không phải lo nghĩ đến chuyện cơm ăn, áo mặc.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 7 ngày tới (23.8 - 29.8), 3 con giáp có duyên với trúng số độc đắc, mở mắt dậy thành tỷ phú, càng đầu tư càng phát tài, cơ hội làm giàu không còn xa

Tử vi 7 ngày tới (23.8 - 29.8), 3 con giáp có duyên với trúng số độc đắc, mở mắt dậy thành tỷ phú, càng đầu tư càng phát tài, cơ hội làm giàu không còn xa

Những con giáp sau đây có nhiều cơ hội vàng, đặc biệt ăn hên trong khoản thưởng, lộc, công việc làm ăn phất lên, sung túc, đủ đầy hơn.

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