Đúng 2 ngày tới (23.8 - 24.8), 3 con giáp vàng trong làng ‘mua xổ số’, bất thình lình trúng độc đắc, cơ hội làm giàu ngày càng gần

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 21:45

Tử vi 2 ngày tới (23.8 - 24.8), có những con giáp ‘mát tay’ trong công danh, sự nghiệp thậm chí trò may rủi, cơ hội gặp thời đổi đời, 99% trúng lớn hơn người khác.

Tuổi Tý

Tý là một trong những con giáp dễ trúng số độc đắc nhất. Tuổi Tý sẽ có quý nhân trợ lực nên vận trình tăng đột biến, có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương, làm gì cũng có người giúp đỡ nên tỷ lệ thành công cao. Vận trình tài lộc ổn định và dần khởi sắc may mắn thì trúng số còn không cũng được thăng chức, tăng lương, có nhiều nguồn thu nhập mới, cuộc sống sung sướng hơn. Đúng 2 ngày tới (23.8 - 24.8), con giáp này có trực giác nhanh nhạy và khả năng thu thập thông tin từ nhiều nguồn đáng tin cậy nên khi cần sẽ đưa ra quyết định rất nhanh.

Nếu Tý làm nghề kinh doanh thì có thể kiếm tiền vượt trội hơn so với đồng nghiệp. Tý rất chịu khó học hỏi và thuyết phục khách hàng của mình.

Khi đã xác định đây là công việc kiếm được tiền, Tý sẽ rất chịu khó học hỏi, cải thiện kiến thức của mình và chẳng ngoa khi gọi đây là con giáp trúng số độc đắc, vận mệnh như diều gặp gió.

Đúng 2 ngày tới (23.8 - 24.8), 3 con giáp vàng trong làng ‘mua xổ số’, bất thình lình trúng độc đắc, cơ hội làm giàu ngày càng gần - Ảnh 1
Con giáp Tý may mắn khó ai bằng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn là người có thể làm tốt mọi việc, thuộc tuýp người có thể làm việc lớn Được sao lớn soi chiếu, công việc người tuổi Thìn đều “gặp hung hóa cát”, riêng tài vận thì vượng phát, tài lộc không ngừng mở rộng, vì vậy con giáp này liên tiếp đón nhận những vận may về tiền bạc.

Vì gặp nhiều may mắn về tiền bạc, nên người tuổi Thìn sẽ có cơ hội trúng xổ sổ với khoản tiền không nhỏ, từ đó mà các khoản tích lũy ngày một dày thêm, con giáp này sẽ không phải lo lắng cho cuộc sống tương lai nữa Đặc biệt nên xem thêm tu vi tron doi để biết vận mệnh trọn đời của mình để phòng tránh trước.

Đúng 2 ngày tới (23.8 - 24.8), 3 con giáp vàng trong làng ‘mua xổ số’, bất thình lình trúng độc đắc, cơ hội làm giàu ngày càng gần - Ảnh 2
Tuổi Thìn gặp tài vận đỉnh cao. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thời gian gần đây, cuộc sống đời thường của Hợi có nhiều bề bộn. Đôi khi con giáp này cứ bị công việc cuốn lấy không dứt ra được. Thế nhưng, bù lại những vất vả ấy là những may mắn về tài vận, thu nhập của bản mệnh sẽ vô cùng "rủng rỉnh", tài chính không cần phải lo nghĩ.

Hợi thậm chí còn được quý nhân phù trợ. Do đó, nếu chơi xổ số hay chơi các trò trúng thưởng thì cơ hội thắng lớn là rất cao. Không chỉ may mắn về tiền tài mà đường tình duyên của con giáp này cũng phơi phới, không ai sánh bằng.

Công danh, sự nghiệp của tuổi Hợi cũng "thuận buồm xuôi gió" và gặt hái được nhiều thành công trong thời gian tới.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

0h3p sáng mai (23/8), 3 con giáp vận may nối tiếp vận may, hung tinh bị xua đuổi nhanh chóng, tài lộc vào như thác đổ, nằm duỗi cũng có mà ăn

0h3p sáng mai (23/8), 3 con giáp vận may nối tiếp vận may, hung tinh bị xua đuổi nhanh chóng, tài lộc vào như thác đổ, nằm duỗi cũng có mà ăn

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, vào 0h3p sáng mai (23/8), những con giáp này có điềm báo tài lộc vượng phát, không còn khó khăn cản trở, vút lên như diều gặp gió.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 53 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 1 giờ 49 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 3 giờ 30 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi