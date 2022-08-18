Tử vi đúng 3 ngày tới (Chủ nhật, 21/8): 3 con giáp này nghỉ ngơi ở nhà cũng trúng được độc đắc, cuộc đời chuẩn bị sang chương mới, giàu sang nứt vách, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 18/08/2022 17:39

Theo nhiều nhà tiên tri đoán định, Chủ nhật tuần này (21/8), 3 con giáp sau đây bất ngờ nhận được lộc lá lớn từ trên trời rơi xuống, lại gặp được tình yêu ngọt ngào, không phải lo lắng về tiền bạc.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão có lòng tự trọng rất mạnh nhưng không dễ bỏ cuộc khi gặp cản trở, đặc biệt không bao giờ từ bỏ bản thân. Họ luôn là chính mình, luôn biến sự tự ti của mình thành sự tự tin. Con giáp tuổi Mão thường lo lắng rằng mình sẽ thất bại, nhưng họ vẫn tiếp tục tiến lên. Người tuổi này luôn thách thức những điều không thể và chiếm thế áp đảo sau 1 thời gian ngắn.

Tử vi đúng 3 ngày tới (Chủ nhật, 21/8): 3 con giáp này nghỉ ngơi ở nhà cũng trúng được độc đắc, cuộc đời chuẩn bị sang chương mới, giàu sang nứt vách, tình duyên viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi Chủ nhật tuần này (21/8) cho biết, những ngôi sao tốt lành và vận may sẽ phù hộ cho con giáp tuổi Mão để mọi việc của họ suôn sẻ, không gì hạ gục được họ. Dù là ngày nghỉ nhưng con giáp này cũng sẽ có thu hoạch kép trong tình yêu và sự nghiệp, tài chính rủng rỉnh. Mão sẽ kiếm được rất nhiều tiền trên đường đến với thành công trong những tháng cuối năm 2022 này.

Tuổi Thân

Theo tử vi dự đoán, Chủ nhật tuần này (21/8), người tuổi Thân có Thiên Quan quý nhân xuất hiện ở cung Lộc Nguyên. Thiên Quan quý nhân còn được gọi là Đế quân Tử vi ban phúc, là vị thần ban phúc lành. Khi gặp được Thiên Quan quý nhân, phúc lộc sẽ đến liên tiếp với người tuổi Thân, làm việc gì cũng dễ thành công và con đường làm quan hanh thông.

Tử vi đúng 3 ngày tới (Chủ nhật, 21/8): 3 con giáp này nghỉ ngơi ở nhà cũng trúng được độc đắc, cuộc đời chuẩn bị sang chương mới, giàu sang nứt vách, tình duyên viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nhờ có Cát Tinh soi chiếu mà con đường sự nghiệp của Thân trong thời gian sắp tới sẽ vô cùng may mắn, thuận buồm xuôi gió, dễ được thăng tiến và phát tài phát lộc, đặc biệt là giúp đỡ rất nhiều cho những người làm lãnh đạo.

Những người làm công ăn lương cũng sẽ cảm nhận được sự may mắn đến với mình. Vì thế, Thân nên chủ động nắm bắt cơ hội, làm chủ bản thân, sẵn sàng hành động khi cơ hội xuất hiện. Chỉ cần đừng để cơ hội vuột khỏi tầm tay, tích cực thể hiện năng lực của bản thân, nhất định Thân sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Hợi

Con giáp tuổi Hợi đầy cá tính, họ không bao giờ bị tác động bởi sự can thiệp từ bên ngoài. Con giáp này cũng làm việc năng nổ, luôn có nhiều ý tưởng sáng tạo được đồng nghiệp ghi nhận, tôn trọng. Sự kiên trì của họ luôn tạo được những thành công đáng giá. 

Tử vi đúng 3 ngày tới (Chủ nhật, 21/8): 3 con giáp này nghỉ ngơi ở nhà cũng trúng được độc đắc, cuộc đời chuẩn bị sang chương mới, giàu sang nứt vách, tình duyên viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp cho biết, Chủ nhật tuần này (21/8), những vì sao tốt lành chiếu sáng, vận may tràn ngập khắp nơi và con giáp tuổi Hợi sẽ bất khả chiến bại, mọi sự đều suôn sẻ. Họ có khả năng thăng tiến trong sự nghiệp, hạnh phúc trong tình yêu và tài chính hanh thông.

Thời gian tới, vận may của tuổi Hợi nở rộ khi công việc diễn ra thuận lợi, phát triển không ngừng. Cuộc sống của bản mệnh cũng đón nhận nhiều tin vui bất ngờ. Các kế hoạch, dự định của tuổi Hợi có thể được thực hiện thành công trong những tháng cuối năm. Việc bản mệnh cần làm chính là nắm bắt các cơ hội để không hối tiếc.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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