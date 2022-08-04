Tử vi đúng 3 ngày cuối tuần (5/8 - 7/8): Chúc mừng 4 con giáp được chỉ điểm TRÚNG SỐ CỰC ĐẬM, một bước lên tiên khiến người đời ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 04/08/2022 11:51

Trong 3 ngày cuối tuần này, những con giáp dưới đây cực kỳ may mắn, cuộc sống thăng hoa phát tài ai cũng vô cùng ngưỡng mộ.

Tuổi Tuất

Xem tử vi của 12 con giáp, Tam Hợp xuất hiện trong tử vi của người tuổi Tuất trong 3 ngày cuối tuần này (5, 6, 7/8) mang tới vận trình tài lộc khởi sắc rực rỡ. Tiền bạc ùn ùn đổ về nhà khi bạn có lợi thế hơn hẳn mọi người. Người làm kinh doanh có lộc làm ăn buôn bán, người vào kẻ ra tấp nập mua bán không ngừng, tiền tài vào nhà nhiều như nước.

Tử vi đúng 3 ngày cuối tuần (5/8 - 7/8): Chúc mừng 4 con giáp được chỉ điểm TRÚNG SỐ CỰC ĐẬM, một bước lên tiên khiến người đời ghen tỵ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong 3 ngày cuối tuần này, tuổi Tuất sẽ gặp được quý nhân giúp tài lộc rủng rỉnh, vận may cũng tăng đều theo từng ngày. Nhờ mọi việc thuận lợi mà cuối năm nay tuổi Tuất có cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Sức khỏe của người tuổi Tuất cũng rất ổn định, quý bạn chỉ cần duy chì chế độ ăn uống, luyện tập khoa học như hiện tại thì sẽ duy trì được sức khỏe tốt.

Tuổi Ngọ

Tử vi 3 ngày cuối tuần (5/8 - 7/8) cho biết, những người tuổi Ngọ sẽ được cát tinh Thực Thần che chở nên tài vận rất vượng. Cát thần này sẽ trợ lực cho người làm kinh doanh buôn bán thêm phát tài phát lộc. Vận may đến từ những thời điểm rất tình cờ, cơ hội kiếm tiền không phải ai cũng có thể nhìn thấy và biết cách tận dụng, nhưng trong 3 ngày cuối tuần này, bản mệnh có thể làm được điều đó.

Tử vi đúng 3 ngày cuối tuần (5/8 - 7/8): Chúc mừng 4 con giáp được chỉ điểm TRÚNG SỐ CỰC ĐẬM, một bước lên tiên khiến người đời ghen tỵ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những ngày sắp tới, mọi vận đen của Ngọ sẽ được hóa giải, tài lộc vô cùng vượng phát, giúp con giáp này kiếm được nhiều của cải, sự nghiệp hanh thông. Ngoài ra, con giáp này sẽ có quý nhân giúp đỡ, làm việc gì cũng hanh thông, mưu cầu giàu sang, tài lộc về mọi mặt hưng vượng, hưởng vinh hoa phú quý vô tận.

Nhìn chung, đây là quãng thời gian vô cùng lộc lá của tuổi Ngọ, bạn nên nắm bắt cơ hội này để phát triển bản thân một cách thăng hoa nhất.

Tuổi Thân

Tử vi nói rõ, vận trình của người tuổi Thân trong 3 ngày cuối tuần này (5/8 - 7/8) tăng tiến đáng kể. Những người làm việc chăm chỉ, nỗ lực phấn đấu sẽ được đền đáp xứng đáng.

Cuộc sống của Thân thời gian này hứa hẹn rực rỡ như ánh mặt trời. Con giáp này đón nhận nhiều niềm vui hơn. Người còn độc thân có thể gặp được một nửa của mình. Người đã có gia đình cũng đón tin vui, tài lộc ngày một gia tăng. 

Tử vi đúng 3 ngày cuối tuần (5/8 - 7/8): Chúc mừng 4 con giáp được chỉ điểm TRÚNG SỐ CỰC ĐẬM, một bước lên tiên khiến người đời ghen tỵ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của Thân trong những ngày cuối tuần này rất tốt, họ nhờ vào sự che chở của các sao tốt lành mà năng lực không ngừng thăng tiến. Không những sức khỏe không gặp tai họa, mà tài lộc còn tăng gấp đôi so với trước đây, là điềm lành vô cùng. Cuộc sống dù trước đây có nghèo khổ đến đâu thì sau này cũng sẽ thay đổi. Hạnh phúc trọn vẹn, cơm ăn áo mặc không lo âu, gặp nhiều may mắn.

Thời gian này Thân cũng nên tranh thủ tham gia các khóa học hay tự nghiên cứu để có nhiều kiến thức hơn về tài chính giúp bản mệnh kiếm tiền hiệu quả hơn, quản lý tiền tốt hơn.

Tuổi Hợi

Tử vi chỉ rõ, trong 3 ngày cuối tuần này (5/8 - 7/8) tuổi Hợi sẽ có tin vui về tài lộc. Trong lúc này bản mệnh tiền bạc rủng rỉnh trong tay, dù là làm ăn buôn bán hay làm công ăn lương thì cũng đều không lo thiếu thốn tiền bạc.

Tử vi đúng 3 ngày cuối tuần (5/8 - 7/8): Chúc mừng 4 con giáp được chỉ điểm TRÚNG SỐ CỰC ĐẬM, một bước lên tiên khiến người đời ghen tỵ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cuối tuần này cho biết thêm, con giáp tuổi Hợi sẽ khá vượng vận quý nhân, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi. Sau bao ngày vất vả cố gắng, làm việc hết mình, cũng đã tới lúc khổ tận cam lai. Vận thế thay đổi, Hợi gặp may nhiều hơn rủi, làm ăn phát tài, vạn sự như ý.

Với những bạn tuổi Hợi đang làm công ăn lương thì thời điểm này nên tận dụng để thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với công việc của mình. Đây là thời gian bạn có khả năng được cấp trên cất nhắc sau những cố gắng không ngừng nghỉ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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