Cuối ngày hôm nay (mùng 7/7 âm lịch, lễ Thất tịch), vị Thần Hạnh Phúc mỉm cười rạng rỡ: 3 con giáp TRÚNG TAM HỶ, sự nghiệp thăng tiến, tình duyên rực cháy, tiền tài chạm đỉnh

Với người làm công ăn lương, nhờ sự linh hoạt, năng động của mình mà bạn có thể tự tìm ra hướng đi mới, khắc phục được khó khăn do tình huống khách quan mang lại, khiến đồng tiền dần chảy về túi.

Tử vi cho biết, cuối ngày hôm nay (mùng 7/7 âm lịch, ngày Thất tịch), Cát Tinh mang tới nhiều lợi lộc cho bản mệnh, bạn có được cơ hội gặt hái những lợi ích tối đa, sau một quãng thời gian dài tăng trưởng chậm chạp. Hãy thật nhạy bén để nắm bắt ngay cơ hội này, chớ để rơi vào tay đối thủ.

Cuối ngày hôm nay (mùng 7/7 âm lịch, ngày Thất tịch), nhờ Cát Tinh chiếu mệnh, quý nhân trợ lực, người tuổi Ngọ sẽ đón nhận liên tiếp tin vui trong công việc, những khó khăn trước kia sẽ được con giáp này giải quyết êm xuôi.

Đặc biệt, nhờ được Thần Tài trông nom, tài lộc của Tý vô cùng hanh thông, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ nên "làm đâu thắng đấy". Nhất là các kế hoạch đầu tư gặp thời cơ khởi sắc. Với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, tuổi này có thể vượt qua thách thức của công việc trong thời gian tới và đạt được thành công lớn, tài lộc ngày một dồi dào.

Ảnh minh họa: Internet

Những nỗ lực trong thời gian qua của bạn sẽ được cấp trên ghi nhận, nhờ vậy, người cầm tinh con Ngựa có bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Đường công danh thuận lợi cũng giúp cho thu nhập của người tuổi Ngọ thêm bùng nổ. Nhiều hợp đồng mới được ký kết, nhờ vậy, bạn có nhiều cơ hội được tăng lương tăng thưởng trong tháng này.

Không chỉ gặp nhiều may mắn trong công danh sự nghiệp và tiền tài, chuyện tình cảm của người tuổi Ngọ kể từ hôm nay cũng nở hoa. Những ai còn độc thân sẽ bất ngờ nhận tin vui trong chuyện tình cảm, rất có thể bạn sẽ tìm thấy một nửa phù hợp với mình.

Tuổi Thân

Theo dự đoán tử vi của 12 con giáp, mùng 7/7 âm lịch này, vận thế của người tuổi Thân sẽ có sự chuyển biển tích cực. Những vất vả, xui xẻo thời gian qua sẽ dần tan biến, thay vào đó, Thần may mắn chính thức mỉm cười với bạn.

Người tuổi Thân sẽ có nhiều cơ hội phát tài phát lộc, tin vui bất ngờ ập đến trong công việc khiến bạn luôn ở trong tâm thế làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật.

Ảnh minh họa: Internet

Trong năm nay, vận thế của tuổi Thân khá biến động, lên xuống thất thường. Nhưng đừng lo, kể từ ngày Thất tịch (mùng 7/7 âm lịch), vận thế của những người tuổi Thân sẽ xoay chuyển 180 độ.

Cộng thêm bản tính thông minh, nhanh nhẹn hơn người, tuổi Thân một khi nhìn thấy cơ hội đổi đời là sẽ tận dụng kịp thời để "thừa thắng xông lên", nhờ đó, bạn chắc chắn sẽ đón cái Tết 2023 ấm no với những khoản thu về dịp cuối năm này.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm