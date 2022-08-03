Sau khi gà gáy đúng 3 tiếng bước qua mùng 7/7 âm lịch: Nam Tào xua đuổi hung tinh Ngũ quỷ án ngữ, điền tên 3 con giáp vào bảng vàng, ban phát tài lộc, vinh hoa phú quý hưởng đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 03/08/2022 19:56

3 con giáp này đón nhận nhiều hạnh phúc, không còn phải vất vả mưu sinh, sự nghiệp hanh thông kể từ mùng 7/7 âm lịch.

Tuổi Dậu

Đúng mùng 7/7 âm lịch này, Cát tinh mang tới nhiều lợi lộc cho bản mệnh, bạn có được cơ hội gặt hái những lợi ích tối đa, sau một quãng thời gian dài tăng trưởng chậm chạp. Hãy thật nhạy bén để nắm bắt ngay cơ hội này, chớ để rơi vào tay đối thủ.

Sau khi gà gáy đúng 3 tiếng bước qua mùng 7/7 âm lịch: Nam Tào xua đuổi hung tinh Ngũ quỷ án ngữ, điền tên 3 con giáp vào bảng vàng, ban phát tài lộc, vinh hoa phú quý hưởng đến cuối đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm công ăn lương, nhờ sự linh hoạt, năng động của mình mà bạn có thể tự tìm ra hướng đi mới, khắc phục được khó khăn do tình huống khách quan mang lại, khiến đồng tiền dần chảy về túi. Con giáp này sẽ gặp được quý nhân, có người mang mối làm ăn lớn đến cho bạn, giúp Dậu khẳng định được năng lực của bản thân, kiếm thêm được nhiều lợi lộc. Cũng từ đó, cơ hội giàu có nằm trong tầm tay.

Thế nhưng bên cạnh đó cũng có những rắc rối khó lường mà bạn chớ chủ quan. Khi cầm đồng tiền trong tay, bạn cũng nên chú ý giữ cho cẩn thận, đặc biệt là đừng cho những kẻ không đáng tin vay mượn.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi được nhận xét có tính tiền hiền lành, nhân nghĩa, hay giúp đỡ mọi người. Con giáp này cũng là con giáp biết quan tâm, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy xét.

Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Mùi có thể tìm được cơ hội thăng hoa, giúp tài lộc đầy nhà, có thể làm giàu cả đời.

Sau khi gà gáy đúng 3 tiếng bước qua mùng 7/7 âm lịch: Nam Tào xua đuổi hung tinh Ngũ quỷ án ngữ, điền tên 3 con giáp vào bảng vàng, ban phát tài lộc, vinh hoa phú quý hưởng đến cuối đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kể từ mùng 7/7 âm lịch này, tuổi Mùi nên chuẩn bị tinh thần để chào đón "cơn mưa" may mắn đến với mình. Tuổi Mùi sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ giúp đỡ, tạo điều kiện cho Mùi xây dựng sự nghiệp vững chắc, kéo theo thành công vang dội và tài vận dồi dào. Những tháng cuối năm tới đây, tuổi Mùi được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, công việc và cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có đức tính thật thà, thẳng thắn, có sao nói vậy. Trong công việc, con giáp này có tài năng và có con mắt nhìn xa trông rộng. Vì vậy, Tuất biết nắm bắt nhiều cơ may phát triển sự nghiệp, làm đâu gặt đấy, thu hái bộn tiền.

Sau khi gà gáy đúng 3 tiếng bước qua mùng 7/7 âm lịch: Nam Tào xua đuổi hung tinh Ngũ quỷ án ngữ, điền tên 3 con giáp vào bảng vàng, ban phát tài lộc, vinh hoa phú quý hưởng đến cuối đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, sau khi gà gáy đúng 3 tiếng bước qua mùng 7/7 âm lịch này, cuộc sống của người tuổi Tuất sẽ bước sang trang mới, thuận lợi đủ đầy. Vậy nên, những người tuổi Tuất hãy nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt bởi đấy chính là phúc phần trời cho.

Thời gian này, con giáp tuổi Tuất sẽ lần lượt đón những chuyện vui, cuộc sống chuyển biến tốt đẹp. Vận may của Tuất cũng kéo đến, vận khí tốt hơn, tài lộc dư dả. Kể từ đây, cuộc sống của những người tuổi Tuất sẽ thăng hoa đến bất ngờ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi đã chỉ điểm, đúng 12 giờ trưa mai (lễ Thất tịch): 3 con giáp mở cửa đón cơn mưa tài lộc, hút cạn tiền bạc trong thiên hạ, tình - công - danh chạm đỉnh vinh quang

Tử vi đã chỉ điểm, đúng 12 giờ trưa mai (lễ Thất tịch): 3 con giáp mở cửa đón cơn mưa tài lộc, hút cạn tiền bạc trong thiên hạ, tình - công - danh chạm đỉnh vinh quang

Bước qua mùng 7/7 âm lịch này (tức lễ Thất tịch), 3 con giáp này được Thần May Mắn phù trợ, dù làm gì cũng sẽ thành công. Không những thế tình duyên còn đỏ rực hơn son khiến ai cũng phải ghen tỵ.

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