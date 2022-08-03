Tử vi đã chỉ điểm, đúng 12 giờ trưa mai (lễ Thất tịch): 3 con giáp mở cửa đón cơn mưa tài lộc, hút cạn tiền bạc trong thiên hạ, tình - công - danh chạm đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 03/08/2022 14:40

Bước qua mùng 7/7 âm lịch này (tức lễ Thất tịch), 3 con giáp này được Thần May Mắn phù trợ, dù làm gì cũng sẽ thành công. Không những thế tình duyên còn đỏ rực hơn son khiến ai cũng phải ghen tỵ.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi được biết đến với tính cách trung thành, tận tụy và có tinh thần trách nhiệm. Họ nói được, làm được. Người tuổi này thường là bạn làm ăn, đối tác uy tín trong công việc.

Tử vi đã chỉ điểm, đúng 12 giờ trưa mai (lễ Thất tịch): 3 con giáp mở cửa đón cơn mưa tài lộc, hút cạn tiền bạc trong thiên hạ, tình - công - danh chạm đỉnh vinh quang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kể từ 12 giờ trưa ngày 7/7 âm lịch này trở đi, có thể nói là giai đoạn hoàng kim của con giáp tuổi Mùi. Dù có khó khăn trở ngại đến đâu, người tuổi Mùi cũng dễ dàng vượt qua bằng chính năng lực của bản thân mình. Tất nhiên, cũng cần phải nhắc nhở những chú Dê đừng ngủ quên trên chiến thắng, đắm chìm trong cái lợi trước mắt mà không nhìn xa trông rộng, sẽ có nhiều điều khiến bạn tiếc nuối đó.

Đường tình duyên của bản mệnh kể từ đây cũng vô cùng suôn sẻ. Người đã có đôi được cả gia đình ủng hộ chuyện tình cảm, gia đình hài hòa, vui vẻ đầm ấm. Người độc thân có thể sẽ được bạn bè, người thân giới thiệu cho đối tượng phù hợp, song vẫn phải xem ý kiến của bạn, nếu thấy vừa ý thì ngại gì không cho nhau cơ hội tìm hiểu và tiến tới.

Tuổi Tý

Tử vi đã chỉ điểm, đúng 12 giờ trưa mai (lễ Thất tịch): 3 con giáp mở cửa đón cơn mưa tài lộc, hút cạn tiền bạc trong thiên hạ, tình - công - danh chạm đỉnh vinh quang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp cho biết, đúng 12 giờ trưa mùng 7/7 âm lịch này, người tuổi Mùi nhận được điềm báo thăng tiến về công danh sự nghiệp nhờ có sự che chở của cát tinh Thiên Đức. Những khó khăn trở ngại trước đó được dễ dàng hóa giải, không còn điều gì cản trở bạn đi đến thành công.

Nhờ không ngừng nỗ lực, con đường đến mục tiêu ngày một rút ngắn. Cấp trên chắc hẳn rất trân trọng một nhân viên như bạn và sẽ trao cơ hội để bạn phát triển ngày một nhanh chóng hơn. Tài lộc của người làm kinh tế kéo về nườm nượp. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên ai cũng muốn quay lại mua hàng những lần sau. Dù đối thủ có cạnh tranh gay gắt, bạn cũng không đánh mất vị thế của mình.

Tuy nhiên, trong thời điểm vật giá leo thang, con giáp phát tài đúng mùng 7/7 âm lịch này nên chú ý quản lý tài chính một cách khôn ngoan, hạn chế thất thoát không đáng.

Tuổi Hợi

Tử vi đã chỉ điểm, đúng 12 giờ trưa mai (lễ Thất tịch): 3 con giáp mở cửa đón cơn mưa tài lộc, hút cạn tiền bạc trong thiên hạ, tình - công - danh chạm đỉnh vinh quang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Hợi có tính cách hiền lành, luôn biết nghĩ cho người khác và thấu tình đạt lý. Trong cuộc sống, tuổi Hợi là con giáp gặp được nhiều may mắn hơn người bình thường nhưng đôi lúc họ cũng gặp nhiều khó khăn trắc trở. 

Bắt đầu từ lễ Thất tịch (mùng 7/7 âm lịch) năm nay sẽ là giai đoạn chuyển mình của những người tuổi Hợi. Khổ cực đủ rồi, nửa cuối năm sắp tới tuổi Hợi sẽ tìm được cơ hội thay đổi mọi thứ, có thể chưa thăng hoa như họ mong muốn, nhưng ít nhất cuộc sống cũng sẽ suôn sẻ và hanh thông hơn, vật chất và tinh thần cũng được cải thiện đáng kể, thoải mái để tận hưởng mọi điều tốt đẹp đang diễn ra xung quanh.

Trong những ngày sắp đây, cuộc sống tuổi Hợi sẽ có những bước chuyển biến tích cực. Những khó khăn trước mắt sẽ tìm được cách giải quyết. Ngoài ra, tuổi Hợi sẽ nhận được một số tin vui, giúp họ có được tinh thần thoải mái, phấn chấn, thậm chí còn gặp được quý nhân giúp họ thay đổi cục diện hiện tại, chuyện đổi đời chỉ trong tầm tay, tình tiền viên mãn không ai sánh bằng. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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