Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (7/7 âm lịch): TOP 3 con giáp đón lễ Thất tịch lớn, tình duyên ấm nồng, tiền bạc vào như nước, cầu gì được nấy khiến ai nhìn cũng phát thèm

Tâm linh - Tử vi 03/08/2022 11:46

Vận phú quý, tài lộc, tình duyên sẽ đeo bám 3 con giáp này không buông, khiến họ giàu sang ngút trời, sung sướng hết phần thiên hạ, hạnh phúc viên mãn khó ai bì kịp.

Tuổi Dậu

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (7/7 âm lịch): TOP 3 con giáp đón lễ Thất tịch lớn, tình duyên ấm nồng, tiền bạc vào như nước, cầu gì được nấy khiến ai nhìn cũng phát thèm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, bước qua ngày lễ Thất Tịch năm nay (mùng 7/7 âm lịch), tuổi Dậu sẽ nhận được nhiều sự may mắn hơn các con giáp khác bởi đây là giai đoạn Thần tài gõ cửa bạn và đem đến nhiều điều bất ngờ, thú vị. Trong ngày này, tuổi Dậu sẽ gặt hái được nhiều thành công viên mãn.

Con giáp này sẽ có vận may lội ngược dòng sau bao ngày vất vả. Không chỉ Thần Tài mà quý nhân cũng xuất hiện giúp con giáp này tìm được hướng đi đúng đắn cho công việc của mình. Từ đây, Dậu chỉ cần kiên định với lựa chọn, chí thú làm ăn thì chắc chắn sẽ gom được bạc tỷ, đổi đời ngoạn mục.

Đường tình duyên của bản mệnh cũng vô cùng suôn sẻ. Người đã có đôi được cả gia đình ủng hộ chuyện tình cảm, gia đình hài hòa, vui vẻ đầm ấm. Người độc thân có thể sẽ được bạn bè, người thân giới thiệu cho đối tượng phù hợp, song vẫn phải xem ý kiến của bạn, nếu thấy vừa ý thì ngại gì không cho nhau cơ hội tìm hiểu và tiến tới.

Tuổi Sửu

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (7/7 âm lịch): TOP 3 con giáp đón lễ Thất tịch lớn, tình duyên ấm nồng, tiền bạc vào như nước, cầu gì được nấy khiến ai nhìn cũng phát thèm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đúng mùng 7/7 âm lịch này, tài vận của những người tuổi Sửu vô cùng hanh thông, thu nhập tăng lên phi mã, vận may của con giáp này cũng liên tiếp kéo đến.

Trong thời gian này không chỉ nguồn tài phú ngày càng dồi dào, thậm chí Sửu còn có cơ hội kết giao được với những quý nhân có quyền có chức. Quý nhân về tài vận không chỉ mang lại những cơ hội kiếm được những khoản tiền to lớn mà còn mang lại những cơ hội thăng chức tăng lương cho người tuổi Sửu. Nếu biết nắm bắt thời cơ, với sự cần cù, chu đáo và điềm tĩnh của mình, người tuổi Sửu có thể làm nên chuyện trong thời điểm này, trở nên sung túc, dư dả.

Tuổi Sửu là người nằm trong top 3 con giáp tình tiền viên mãn trong lễ Thất tịch năm nay, những chú Trâu đón nhận vận đào hoa nở rộ. Người tuổi Sửu còn cô đơn có thể sẽ rơi vào lưới tình một lần nữa. Tình cảm đơn phương vừa hạnh phúc lại vừa xót xa, song nếu biết chủ động tiến tới nắm bắt cơ hội thì tình đơn phương vẫn có khả năng trở thành tình yêu từ cả hai phía.

Tuổi Ngọ

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (7/7 âm lịch): TOP 3 con giáp đón lễ Thất tịch lớn, tình duyên ấm nồng, tiền bạc vào như nước, cầu gì được nấy khiến ai nhìn cũng phát thèm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi chỉ rõ, đúng mùng 7/7 âm lịch này, do được thần Tài ưu ái, tài phú của con giáp tuổi Ngọ tăng lên gấp đôi, gấp ba, hoạnh tài dồi dào, tiền bạc như nước chảy về như thác đổ khiến bạn luôn rủng rỉnh tiền tiêu. Bên cạnh đó, do con giáp này biết dùng trí óc và năng lực của bản thân nên tìm kiếm được nhiều nguồn doanh thu ngoài lương.

Nguồn thu nhập của người tuổi Ngọ thay đổi nhanh chóng, các khoản tích lũy đều tăng lên, con giáp này không còn phải đau đầu vì tiền nữa mà cuộc sống vô cùng lên hương. Người làm kinh doanh có thể sẽ đón nhận lợi nhuận tăng cao, nên xem xét đến việc mở rộng quy mô kinh doanh. Song nhớ là quy mô mở rộng nhưng đừng ôm đồm quá nhiều thứ mà cứ tiếp tục tập trung vào mảng là thế mạnh của mình thì khả năng thành công sẽ cao hơn nhiều.

Vận trình tình yêu của con giáp tuổi Ngọ đã có những dấu hiệu tốt hơn. Con giáp này nhanh chóng gặp được người mà họ thích, kết giao và phát triển tình cảm ngày càng khăng khít hơn để có thể kết hôn vào cuối năm.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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