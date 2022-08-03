Tử vi đúng mùng 7/7 âm lịch, trời xanh đã an bài, TOP 3 con giáp hưởng trọn bộ TAM HỶ: Hỷ tài rực rỡ, hỷ duyên thắm nồng, cuối năm phát tài lộc đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 03/08/2022 12:44

Dự kiến, kể từ mùng 7/7 âm lịch này, cuộc sống của 3 con giáp này sẽ thăng hoa bất ngờ, nhẹ nhàng thì mua được xe được nhà, còn may mắn hơn sẽ đổi đời. Cùng xem đó là con giáp nào nhé!

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý thường là người thông minh, khôn khéo. Họ làm gì cũng suy trước tính sau, chứ không làm việc ngẫu hứng, cảm tính. Tuy vậy, thời gian gần đây người cầm tinh con Chuột không gặp điều may. Công việc của họ gặp trục trặc dẫn đến thất thoát, thiệt hại. Lúc này, con giáp tuổi Chuột chớ nên nản lòng. Họ cần giữ vững tinh thần làm việc để sữa chữa những sai lầm.

Tử vi đúng mùng 7/7 âm lịch, trời xanh đã an bài, TOP 3 con giáp hưởng trọn bộ TAM HỶ: Hỷ tài rực rỡ, hỷ duyên thắm nồng, cuối năm phát tài lộc đủ đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đúng mùng 7/7 âm lịch này, người tuổi Tý được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng. Người tuổi này được quý nhân phù trợ nên giải quyết được khó khăn. Không những thế, họ còn nhận được cơ hội làm ăn phát tài, thu nhập tăng dần. Trong thời gian này, con giáp làm kinh doanh gặp được nhiều khách hàng, có cơ hội ký kết hợp đồng. Trong khi người trồng trọt chăn nuôi thì mùa màng tốt tươi, vật nuôi khỏe mạnh.

Không chỉ có đường tài lộc vượng phát hanh thông, tuổi Tý còn được quý nhân phù trợ nên làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Chính vì thế đây là giai đoạn người tuổi Tý nên mạnh dạn đầu tư, thực hiện kế hoạch đã định nhé! 

Tử vi nói thêm, chính lòng tốt, sự dịu dàng, chăm sóc và thấu hiểu của Tý sẽ thu hút người khác giới đến mức khó cưỡng. Người mà bạn "thầm thương trộm nhớ" trong vài tháng qua đột nhiên sẽ nhìn bạn với con mắt khác đấy, hãy chuẩn bị tinh thần nhé. Những người tuổi Tý đã có gia đình cũng được cho là sẽ có những tháng ngày hạnh phúc, ấm êm.

Tuổi Mùi

Tử vi đúng mùng 7/7 âm lịch, trời xanh đã an bài, TOP 3 con giáp hưởng trọn bộ TAM HỶ: Hỷ tài rực rỡ, hỷ duyên thắm nồng, cuối năm phát tài lộc đủ đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi dự báo rằng, đúng mùng 7/7 âm lịch này, người tuổi Mùi mùng sẽ vô cùng may mắn do được Cát Tinh phù hộ. Cơ hội nghề nghiệp liên tục xuất hiện trước mặt những người tuổi Mùi, nếu biết nắm bắt cơ hội và thể hiện bản thân thì khả năng thu nhập tăng nhảy vọt lên gấp nhiều lần.

Đồng thời, tuổi Mùi lại có bản tính bao dung, hiền hòa nên được rất nhiều người yêu mến. Nhờ những mối quan hệ tốt đẹp thế này mà con đường công danh của tuổi Mùi lại càng suôn sẻ hơn bao giờ hết. Vì thế mà tiền tài kiếm được nhiều vô kể.

Thu nhập của người tuổi Mùi sẽ tăng lên từ kể từ thời điểm này cho đến cuối năm. Nhờ đó mà chất lượng cuộc sống cũng được cải thiện đáng kể. Trong tháng 7 âm lịch này, tuổi Mùi sở hữu tài chính rủng rỉnh có thể thoải mái tiêu xài. Ngày 7/7 âm lịch năm nay cũng được cho là thời gian tuyệt vời về đường tình duyên cho những người tuổi Mùi.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất tốt bụng, vị tha và nhân hậu. Người tuổi này tuy xuất phát điểm bình dân nhưng họ luôn nỗ lực vươn lên. Họ luôn cố gắng làm việc chăm chỉ để có tương lai tốt đẹp hơn. Chính bởi vậy nên con giáp này dù tuổi trẻ nghèo khó, đến trung tuổi cũng đổi vận giàu sang.

Tử vi đúng mùng 7/7 âm lịch, trời xanh đã an bài, TOP 3 con giáp hưởng trọn bộ TAM HỶ: Hỷ tài rực rỡ, hỷ duyên thắm nồng, cuối năm phát tài lộc đủ đầy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đúng mùng 7/7 âm lịch này, người tuổi Tuất có vận quý nhân vượng. Người tuổi này dần giải quyết những khó khăn trong công việc. Người tuổi này làm công ăn lương dễ được cấp trên trọng dụng, cất nhắc. Không những thế, họ còn tìm được công việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Nhờ đó, mà họ có thể thuận lợi trong mọi kế hoạch, tài khoản không ngừng tăng lên.

Tử vi học có nói, đúng ngày lễ Thất tịch này, những người tuổi Tuất còn độc thân sẽ dễ dàng có được những kết nối mới và còn có thể tiến xa hơn nữa. Tất cả tùy vào nỗ lực của bạn. Bên cạnh đó, những người đã "có cặp có đôi" cũng sẽ viên mãn với tình yêu hiện tại.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

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Vận phú quý, tài lộc, tình duyên sẽ đeo bám 3 con giáp này không buông, khiến họ giàu sang ngút trời, sung sướng hết phần thiên hạ, hạnh phúc viên mãn khó ai bì kịp.

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