Thời gian vừa qua, con giáp tuổi Sửu có thể đã gặp phải nhiều khó khăn nhưng con giáp này vẫn tạo ra niềm tin cho mình và vượt qua tất cả.

Người tuổi Sửu là những người chịu thương chịu khó. Họ không dễ chấp nhận thất bại mà ngược lại họ rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu để làm hành trang để tiến về phía trước, gặt hái được nhiều thành công.

Từ giờ trở đi, vận đỏ sẽ liên tiếp tìm đến với Sửu. Bản mệnh có cơ hội kiếm được những khoản tiền lớn cho một cuộc sống giàu sang. Tới cuối năm Sửu sẽ không phải lo các khoản tiền chi tiêu cho Tết.

Tử vi cho biết, đúng 16h30 chiều mùng 7/7 âm lịch năm nay, người tuổi Sửu được Thần Tài chiếu cố liên tục gặp điều may mắn trong cả công việc lẫn tình cảm. Thời gian này, người tuổi Sửu sẽ được quý nhân giúp đỡ, dẫn đường chỉ lối cho con giáp này tìm được hướng đi tốt trong tương lai tốt đẹp hơn.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi được nhận xét có tính cách tốt bụng, hòa đồng nên các mối quan hệ xã hội phát triển rất tốt, luôn được quý nhân trợ giúp. Cuộc sống hay công việc của con giáp này thường gặp nhiều may mắn, không cần phải lo lắng nhiều, tài lộc và tiền của tương đối dồi dào.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng, đúng 16h30 chiều mùng 7/7 âm lịch này, vận trình tài lộc của tuổi Hợi thịnh phát công với cát tinh soi chiếu nên bản mệnh có cơ hội kiếm bộn tiền. Tuổi Hợi cũng có thể dễ dàng tích lũy tiến của cho cuộc sống tương lai. Con giáp này cũng có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Thời gian tới, con giáp này có vận trình suôn sẻ, làm đâu tháng đó. Tinh thần của tuổi Hợi cũng thăng hoa, hỷ tín đến tới tấp. Những rắc rối sẽ được tuổi Hợi nhanh chóng tháo gỡ. Nhìn chung, không có gì có thể ngăn cản bước chân của con giáp này tiến lên phía trước.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ thật thà, thẳng thắn, làm việc gì cũng có tâm đức, có trách nhiệm. Đôi khi, con giáp này tỏ ra bướng bỉnh, bảo thủ. Tuy vậy, đa phần con giáp này đều là người tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác những lúc khó khăn. Ngay cả khi có mâu thuẫn, bất hòa, con giáp này cũng không để bụng, luôn giữ hòa khí với mọi người.

Ảnh minh họa: Internet

Đúng 16h30 chiều nay (mùng 7/7 âm lịch, ngày Thất tịch), người tuổi Ngọ được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng hơn bao giờ hết. Người tuổi này được quý nhân phù trợ nên giải quyết được khó khăn. Không những thế, họ còn nhận được cơ hội làm ăn phát tài, thu nhập tăng dần.

Vậy nên, những người tuổi Ngọ hãy nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt bởi đấy chính là phúc phần trời cho. Trong thời gian này, chỉ cần chí thú làm ăn, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc thì con giáp may mắn này sẽ có tiền ập xuống đầu, trở thành đại gia nức tiếng.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão có trí tuệ xúc cảm cao và rất biết suy xét. Trong cuộc sống, khi mắc sai sót, người tuổi này luôn chủ động nhận lỗi. Họ mang tinh thần cầu thị, cầu tiến, sẵn sàng lắng nghe ý kiến góp ý để dần hoàn thiện bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng, đúng 16h30 chiều mùng 7/7 âm lịch này, người tuổi Mão sẽ gặp được nhiều tin vui nối tiếp nhau. Chẳng những gặp được may mắn trong công việc mà mối quan hệ của Mão với cấp trên cũng như đồng nghiệp trở nên tốt đẹp hơn. Nhờ vậy mà thu nhập của Mão tăng tiến. Những nỗ lực mà Mão bỏ ra được đền đáp xứng đáng.

Con đường tài lộc mở ra trước mắt, vận may tăng vọt. Có thể nói đây sẽ là thời gian rất đáng mong chờ đối với Mão.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm