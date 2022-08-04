Trúng số độc đắc đổi đời đúng 16h30 chiều nay (ngày Thất tịch): 4 con giáp như Phượng Hoàng tung cánh, làm chủ cuộc đời, giàu sang phú quý, hạnh phúc thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 04/08/2022 08:40

Tử vi cho biết, đúng 16h30 chiều nay, những con giáp sau đây nắm cơ hội đổi đời trong chớp mắt. Nếu biết nắm bắt thời cơ, việc phất lên thành tỷ phú không còn là giấc mơ.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu là những người chịu thương chịu khó. Họ không dễ chấp nhận thất bại mà ngược lại họ rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu để làm hành trang để tiến về phía trước, gặt hái được nhiều thành công.

Thời gian vừa qua, con giáp tuổi Sửu có thể đã gặp phải nhiều khó khăn nhưng con giáp này vẫn tạo ra niềm tin cho mình và vượt qua tất cả.

Trúng số độc đắc đổi đời đúng 16h30 chiều nay (ngày Thất tịch): 4 con giáp như Phượng Hoàng tung cánh, làm chủ cuộc đời, giàu sang phú quý, hạnh phúc thăng hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, đúng 16h30 chiều mùng 7/7 âm lịch năm nay, người tuổi Sửu được Thần Tài chiếu cố liên tục gặp điều may mắn trong cả công việc lẫn tình cảm. Thời gian này, người tuổi Sửu sẽ được quý nhân giúp đỡ, dẫn đường chỉ lối cho con giáp này tìm được hướng đi tốt trong tương lai tốt đẹp hơn.

Từ giờ trở đi, vận đỏ sẽ liên tiếp tìm đến với Sửu. Bản mệnh có cơ hội kiếm được những khoản tiền lớn cho một cuộc sống giàu sang. Tới cuối năm Sửu sẽ không phải lo các khoản tiền chi tiêu cho Tết.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi được nhận xét có tính cách tốt bụng, hòa đồng nên các mối quan hệ xã hội phát triển rất tốt, luôn được quý nhân trợ giúp. Cuộc sống hay công việc của con giáp này thường gặp nhiều may mắn, không cần phải lo lắng nhiều, tài lộc và tiền của tương đối dồi dào.

Trúng số độc đắc đổi đời đúng 16h30 chiều nay (ngày Thất tịch): 4 con giáp như Phượng Hoàng tung cánh, làm chủ cuộc đời, giàu sang phú quý, hạnh phúc thăng hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng, đúng 16h30 chiều mùng 7/7 âm lịch này, vận trình tài lộc của tuổi Hợi thịnh phát công với cát tinh soi chiếu nên bản mệnh có cơ hội kiếm bộn tiền. Tuổi Hợi cũng có thể dễ dàng tích lũy tiến của cho cuộc sống tương lai. Con giáp này cũng có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Thời gian tới, con giáp này có vận trình suôn sẻ, làm đâu tháng đó. Tinh thần của tuổi Hợi cũng thăng hoa, hỷ tín đến tới tấp. Những rắc rối sẽ được tuổi Hợi nhanh chóng tháo gỡ. Nhìn chung, không có gì có thể ngăn cản bước chân của con giáp này tiến lên phía trước.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ thật thà, thẳng thắn, làm việc gì cũng có tâm đức, có trách nhiệm. Đôi khi, con giáp này tỏ ra bướng bỉnh, bảo thủ. Tuy vậy, đa phần con giáp này đều là người tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác những lúc khó khăn. Ngay cả khi có mâu thuẫn, bất hòa, con giáp này cũng không để bụng, luôn giữ hòa khí với mọi người.

Trúng số độc đắc đổi đời đúng 16h30 chiều nay (ngày Thất tịch): 4 con giáp như Phượng Hoàng tung cánh, làm chủ cuộc đời, giàu sang phú quý, hạnh phúc thăng hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đúng 16h30 chiều nay (mùng 7/7 âm lịch, ngày Thất tịch), người tuổi Ngọ được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng hơn bao giờ hết. Người tuổi này được quý nhân phù trợ nên giải quyết được khó khăn. Không những thế, họ còn nhận được cơ hội làm ăn phát tài, thu nhập tăng dần.

Vậy nên, những người tuổi Ngọ hãy nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt bởi đấy chính là phúc phần trời cho. Trong thời gian này, chỉ cần chí thú làm ăn, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc thì con giáp may mắn này sẽ có tiền ập xuống đầu, trở thành đại gia nức tiếng.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão có trí tuệ xúc cảm cao và rất biết suy xét. Trong cuộc sống, khi mắc sai sót, người tuổi này luôn chủ động nhận lỗi. Họ mang tinh thần cầu thị, cầu tiến, sẵn sàng lắng nghe ý kiến góp ý để dần hoàn thiện bản thân.

Trúng số độc đắc đổi đời đúng 16h30 chiều nay (ngày Thất tịch): 4 con giáp như Phượng Hoàng tung cánh, làm chủ cuộc đời, giàu sang phú quý, hạnh phúc thăng hoa - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng, đúng 16h30 chiều mùng 7/7 âm lịch này, người tuổi Mão sẽ gặp được nhiều tin vui nối tiếp nhau. Chẳng những gặp được may mắn trong công việc mà mối quan hệ của Mão với cấp trên cũng như đồng nghiệp trở nên tốt đẹp hơn. Nhờ vậy mà thu nhập của Mão tăng tiến. Những nỗ lực mà Mão bỏ ra được đền đáp xứng đáng.

Con đường tài lộc mở ra trước mắt, vận may tăng vọt. Có thể nói đây sẽ là thời gian rất đáng mong chờ đối với Mão.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối ngày hôm nay (mùng 7/7 âm lịch, lễ Thất tịch), vị Thần Hạnh Phúc mỉm cười rạng rỡ: 3 con giáp TRÚNG TAM HỶ, sự nghiệp thăng tiến, tình duyên rực cháy, tiền tài chạm đỉnh

Cuối ngày hôm nay (mùng 7/7 âm lịch, lễ Thất tịch), vị Thần Hạnh Phúc mỉm cười rạng rỡ: 3 con giáp TRÚNG TAM HỶ, sự nghiệp thăng tiến, tình duyên rực cháy, tiền tài chạm đỉnh

Vận may cuối ngày hôm nay sẽ là bước đà lớn để con giáp này tích lũy của cải, mở ra cho mình một tương lai tốt đẹp hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 45 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 1 giờ 45 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 45 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 3 giờ 45 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 4 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 4 giờ 45 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 5 giờ 15 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 45 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 6 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng