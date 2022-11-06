Tử vi đúng 10 ngày tới: 3 con giáp tiền vào như nước, tình đỏ như son, may mắn không ngừng, hưởng thụ giàu sang, ai cũng phải ghen tị

Con giáp này có thể thay đổi vận trình một cách tốt đẹp, công danh sự nghiệp ngày càng suôn sẻ, mối làm ăn khá tốt, tiền bạc tăng nhanh. Có thể nói mọi vấn đề của người tuổi Tỵ đều được giải quyết dễ dàng, làm ăn phát đạt hơn.

Tử vi đúng 10 ngày tới tuổi Tỵ cũng được cát tinh chiếu mệnh nên vô cùng êm ả. Cuộc sống của bạn đi vào quỹ đạo, không xảy ra biến cố hay hung tin nào. Cứ như vậy, tuổi Tỵ sẽ lần lượt thực hiện được những mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Bên cạnh vận may tài lộc, đường tình duyên của tuổi Tỵ trong tuần này cũng rất vượng. Nếu đã có người trong mộng thì tuổi Tý đừng ngần ngại mà bày tỏ kẻo sau này phải hối tiếc.

Dù cuộc sống, công việc bằng phẳng nhưng tuổi Tỵ đừng vì vậy mà ngủ quên trên chiến thắng. Bạn cần duy trì nguồn năng lượng sáng tạo và hứng khởi của bản thân thì mới tạo ra nhiều thành tích, thu về tài lộc. Tất nhiên, nếu đã nỗ lực, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Thời gian tới sẽ là lúc tuổi Tỵ tài chính dồi dào.

Tuổi Ngọ

Tử vi đúng 10 ngày tới gọi tên Ngọ phát tài. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ rất chăm chỉ phấn đấu sự nghiệp. Chỉ cần có lộ trình đã định thì họ sẽ không dễ dàng thay đổi, đồng thời cũng rất chú trọng đến mối liên hệ giữa con người với nhau.

Ấn Quan tác động giúp sự nghiệp của những chú Ngựa vươn tầm cao mới. Trong công việc, tuổi Ngựa sẽ chứng tỏ được bản lĩnh và khả năng của bản thân. Từ đó, tài chính, tài lộc của bạn được cải thiện rất nhiều. Mọi ấp ủ, ý tưởng trong công việc nếu thực hiện đều có khả năng thành công rất cao. Con giáp này được dự báo sắp tới lộc vào nhà không hết, hưởng không đếm xuể.

Con giáp Ngọ vận trình xuôi thuận. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu chủ về bình hoà, báo hiệu ổn định, may mắn cho những người thuộc bản mệnh này. Tử vi 10 ngày tới, công việc làm ăn khá suôn sẻ, không có người ngáng trở, lại có quý nhân phù trợ, tuổi Dậu sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn tích lũy chờ thời cơ là bùng nổ, hứa hẹn sẽ có nhiều thành quả chờ đợi ở phía trước.

Bên cạnh đó, có Thương Quan hỗ trợ, bản mệnh này nếu làm kinh doanh, buôn bán thì sẽ vô cùng thuận lợi, suôn sẻ, thu về nhiều lợi nhuận.

Về mặt sức khỏe, tuổi Dậu cũng được cho là không gặp phải vấn đề gì, cả năm có thể yên tâm.

Ngoài ra, tuổi Dậu trong năm nay có gia đạo hài hòa, ít sóng to gió lớn, nếu có xung đột thì cũng nhanh chóng được hóa giải, tình cảm lứa đôi được củng cố, người độc thân dễ gặp nhân duyên cát lành, hướng đến một cuộc sống hạnh phúc viên mãn trong tương lai gần.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm