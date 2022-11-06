Trúng số lớn đúng ngày 15 tháng 10 âm lịch, Phật tổ hiển linh, 3 con giáp lộc vô như nước, cát khí đủ đầy, công danh cao chót vót, ngồi không cũng ‘trúng tiền tỷ’, may mắn nhất tháng

Tâm linh - Tử vi 06/11/2022 11:05

Đúng ngày 15 tháng 10 âm lịch, vận may chiếu đến 3 con giáp, gặt hái mọi thành công, suôn sẻ mọi bề.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi tính tình hiền lành, nhân nghĩa và đôn hậu. Vì vậy, người tuổi này có hậu vận phú quý. Dù gặp khó khăn, họ cũng được quý nhân đưa đường chỉ lối, sớm tai qua nạn khỏi.

Đúng ngày 15 tháng 10 âm lịch, người tuổi Hợi sẽ từng bước vượt qua những khó khăn, tài lộc tăng gấp bội. Con giáp này được Thần Tài chiếu cố, có thêm nhiều niềm vui. Công việc làm ăn ngày càng phát đạt, sự nghiệp càng ngày càng suôn sẻ, người tuổi Hợi làm đâu gặt đấy, gánh bạc, gánh vàng về cho gia đình.

Trúng số lớn đúng ngày 15 tháng 10 âm lịch, Phật tổ hiển linh, 3 con giáp lộc vô như nước, cát khí đủ đầy, công danh cao chót vót, ngồi không cũng ‘trúng tiền tỷ’, may mắn nhất tháng - Ảnh 1
Vận may của Hợi như ý. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người Tuất Mão là người biết người, biết ta. Dù tài năng hơn người nhưng họ sống rất giản dị, khiêm tốn. Họ theo đuổi sự hoàn hảo và luôn đặt ra cho bản thân và những người làm việc với mình tiêu chuẩn cao.

Người tuổi này không ngừng học tập. Dù ở tuổi nào, họ cũng không ngại tìm hiểu những cái mới, tiếp thu kiến thức mới. Vì vậy, trong sự nghiệp, họ thường có khả năng hoàn thành tốt công việc của mình.

Đúng ngày 15 tháng 10 âm lịch, con giáp tuổi Tuất có tài lộc vượng, sự nghiệp hanh thông. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ trúng quả đậm, công việc làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh.

Trúng số lớn đúng ngày 15 tháng 10 âm lịch, Phật tổ hiển linh, 3 con giáp lộc vô như nước, cát khí đủ đầy, công danh cao chót vót, ngồi không cũng ‘trúng tiền tỷ’, may mắn nhất tháng - Ảnh 2
Con giáp Tuất hanh thông mọi bề. Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, người làm trồng trọt chăn nuôi thì mùa màng tươi tốt, vật nuôi khỏe mạnh. Công việc, sự nghiệp có nhiều khởi sắc khiến con giáp này vô cùng phấn chấn.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là người hiền lành, lương thiện, biết đối nhân xử thế. Không những thế, con giáp này còn rất dũng cảm, can đảm trong sự nghiệp và rất đáng tin cậy trong mắt mọi người.

Con giáp tuổi này giàu nghị lực vươn lên. Dù xuất thân trong hoàn cảnh khó khăn cũng không ngừng tiến lên phía trước.

Đúng ngày 15 tháng 10 âm lịch tài vận của người tuổi Dậu nở rộ hơn trước. Thời gian gần đây, tuy gặp không ít khó khăn, con giáp này vẫn giữ được tinh thần, không nản lòng nhụt chí. Thời gian tới, họ gặp được quý nhân phù trợ, được người này động viên, giúp đỡ.

Nhờ thái độ làm việc cầu thị, con giáp này ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp. Người làm kinh doanh trúng quả đậm, các thương vụ đều xuôi chèo mát mái. Người gặp khó khăn, xui xẻo cũng sớm giải quyết hết vấn đề.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng hôm nay (13/10 âm lịch) vận trình hoan hỷ, 3 con giáp này hưởng lộc trời ban, vạn sự như ý, công danh đủ đầy, thăng tiến vượt bậc

Đúng hôm nay (13/10 âm lịch) vận trình hoan hỷ, 3 con giáp này hưởng lộc trời ban, vạn sự như ý, công danh đủ đầy, thăng tiến vượt bậc

Đúng hôm nay (13/10 âm lịch), lộc trời đổ ập xuống đầu, 3 con giáp làm gì cũng thắng lợi, vận trình suôn sẻ vượt bậc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 1 giờ 31 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 6 giờ 1 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 46 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 7 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 41 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 8 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy