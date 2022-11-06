Vận trình tình cảm hứa hẹn niềm vui. Cuối cùng thì tuổi Thân cũng lấy lại được tinh thần sau những ngày vất vả nhờ nửa kia của mình. Vận trình tài lộc rủng rỉnh. Túi tiền không lo túng thiếu khi con giáp này có đủ thực lực, sự nhạy bén để thu hút dòng tiền về túi mình.

Vận trình sự nghiệp của tuổi Thân trong ngày hôm nay tốt đẹp, thuận lợi phát triển công việc, hoàn thành các dự án cá nhân. Bản mệnh cũng thể hiện được sự tiến bộ vượt bậc, từ đó không cần tốn nhiều thời gian để chứng minh bản thân. Con giáp này đang gặp may mắn, cơ hội kiếm nhiều tiền, đặc biệt là vận may trúng số phát tài.

Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi, bạn bè, đồng nghiệp luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần thiết. Cũng nhờ tinh thần đoàn kết này mà công việc dù khó khăn đến mấy cũng có thể hoàn thành trước thời hạn.

Mọi phương diện cuộc sống của người tuổi Sửu đều phát triển hanh thông trong tháng này. Đây là thời cơ tốt, bản mệnh nên bắt tay vào thực hiện những kế hoạch đã lên sẵn từ trước.

Tuy nhiên, dù gặt hái được thành công, bản mệnh cũng không vì thế mà chủ quan kiêu ngạo, bởi xung quanh bạn đôi khi vẫn có kẻ tiểu nhân rình rập, ghen ghét với các thành quả của bạn.

Tuổi Sửu làm gì cũng thành công. Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài lộc cũng có những bước tiến nhất định. Người làm đầu tư, kinh doanh hoặc làm nghề tự do có thể kí kết được những hợp đồng triển vọng. Khoản tiền bạn thu về trong khoảng thời gian này có thể chưa quá nhiều nhưng là dấu hiệu lạc quan cho tương lại.

Tuổi Mùi

Trúng độc đắc đúng ngày mai (thứ Hai, 7/11) là khoảng thời gian Thiên thời mang đến nhiều may mắn, cát lành. Cuộc sống có cơ hội đạt được như ý nguyện, nhất là về tài vận. Các con giáp cần nắm bắt kịp thời, chọn được hướng đi đúng đắn, xây dựng kế hoạch phù hợp có thể chạm tới thành công.

Người tuổi Mùi thông minh, nhanh nhẹn, tư duy linh hoạt, rất giỏi thích ứng với mọi sự thay đổi, và đặc biệt rất nhạy bén với kim tiền và sẽ luôn phấn đấu để có một cuộc sống sung túc, giàu có nhất. Cát tinh “Hỉ Đức”, áp chế được hoàn toàn hạn tiểu nhân thời gian trước đây, đồng thời mang đến may mắn trong việc kiếm tiền, phát tà cho con giáp này.

Cùng với sự nhanh nhẹn và nắm bắt thời cơ, người tuổi Mùi có thể khai thác được những cơ hội mà không phải ai cũng nhận biết được từ việc đầu tư, kinh doanh nên thu về không ít lợi nhuận, giàu to trong ngày.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm