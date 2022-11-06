Tử vi tuần mới (7/11 - 13/11), Phật tổ dự báo 3 con giáp trúng số phát tài, tiền nhiều như thác đổ, phú quý tời chân, an cư lạc nghiệp, hạnh phúc đong đầy

Con giáp này được giúp đỡ ở nhiều phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau. Chính vì thế hiệu suất công việc được cải thiện rõ rệt. Bản mệnh cũng chủ động, xông xáo nhận việc nên được cấp trên đánh giá cao. Tuy nhiên, bạn cũng không nên tỏ ra kiêu căng ngạo mạn khi đang có lợi thế hơn người.

Người làm công ăn lương cũng nhờ sự phấn đấu, tích lũy miệt mài trong suốt thời gian vừa qua nên thu nhập tăng tiến khá nhanh, chất lượng cuộc sống được cải thiện.

Vận trình tài lộc tươi sáng, tuổi Mão có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn.

Tuổi Mão phát tài số 1. Ảnh minh họa: Internet

Tin vui về đường tình duyên cũng sẽ tới với con giáp này. Nếu chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên, không khó để Mão gặp được người tâm đầu ý hợp. Tình cảm cặp vợ chồng hòa thuận. Một số cặp vợ chồng mong có con có thể đón tin vui trong tháng.

Tuổi Thân

Tử vi tuần mới (7/11 - 13/11) nhiều điềm lành, may mắn. Có thêm sự hỗ trợ của cát tinh nên đạt được thành tựu và sự thăng tiến rõ rệt. Dù không kiếm được nhiều tiền như những con giáp khác, song họ lại có 1 năm bình hòa, ổn định, hầu như không có trở ngại hay khó khăn gì.

Về mặt tình cảm, năm nay tuổi Thân có nhiều đào hoa tinh chiếu mệnh nên tình duyên khá vượng. Những người độc thân dễ tìm được 1 nửa ưng ý và tiến đến mối quan hệ lâu dài, nhiều hứa hẹn.

Tuổi Thân suôn sẻ mọi bề. Ảnh minh họa: Internet

Về mặt sức khỏe, tuổi Thân cũng không cần phải lo lắng gì khi họ luôn duy trì được tình trạng tốt, không mắc bệnh nghiêm trọng, có thời gian tập trung cho công việc và hưởng thụ cuộc sống.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn gọi tên tuổi Sửu. Các bạn sẽ có một tuần mới đầy hứng khởi, vượng cả tình lẫn tiền. Nhờ được sao Thái m chiếu mệnh nên nhân duyên của tuổi Sửu sẽ đón nhận nhiều tín hiệu tích cực. Nếu đã có nửa kia, 2 bạn sẽ ngày càng gắn bó, mâu thuẫn được tháo gỡ. Còn nếu đang độc thân, tuổi Sửu sẽ có cơ hội tìm được người phù hợp. Chỉ cần bạn tập trung nâng cấp bản thân thì chắc chắn người đặc biệt ấy sẽ xuất hiện.

Cũng nhờ sao Thái m chiếu mệnh mà tuổi Sửu có sự nghiệp suôn sẻ, thuận lợi trong tuần tới. Bạn sẽ thấy những cơ hội hợp tác, những hợp đồng béo bở, dự án mới... xuất hiện để bạn thể hiện bản thân và gặt hái thành công.

Trong tuần này, người tuổi Sửu được tài tinh chiếu mệnh nên không phải lo về chuyện tiền bạc. Dù là làm công ăn lương hay người kinh doanh thì tuổi Sửu cũng có một tuần tài chính rủng rỉnh.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm