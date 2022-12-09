Tử vi dự đoán, thứ Bảy ngày 10/12/2022, 3 con giáp đẩy lùi vận xui, nghênh đón cát lộc, tiền tài của cải nhiều không đếm xuể, vinh hoa phú quý trên trời ban xuống, cuộc sống ấm no, vui vẻ hưởng phúc

Đúng thứ Bảy ngày 10/12, được sự hậu thuẫn của Thần Tài nên may mắn tài lộc sẽ còn nhiều hơn giúp Dần rủng rỉnh tiền bạc, gặt hái được nhiều thành công. Con giáp này được dự báo làm gì cũng suôn sẻ hơn trước, các mối quan hệ có bước tiến triển mới.

Người tuổi Dần gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc. Được quý nhân nâng đỡ, con giáp này sẽ gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Chỉ cần tin tưởng vào tầm nhìn của mình và dũng cảm đưa ra quyết định, Dần sẽ nhanh chóng gặt hái được những thành công ngoài mong đợi.

Hợi thông minh, chăm chỉ và ngay thẳng. Con giáp này cũng là con giáp chí công vô tư và không dễ dàng bỏ cuộc. Bắt đầu từ thời điểm này, tài vận của con giáp này ngày một tăng cao. Dù là sự nghiệp hay cuộc sống của Hợi đều suôn sẻ.

Vận trình của tuổi Dần trong thời điểm này cực kỳ hanh thông, tài lộc đến ào ào, gia tăng cơ hội kiếm tiền. Dần nắm trong tay khả năng thành công lớn, có thể phát tài. Nhờ thế, chuyện tiền nong vô cùng thoải mái, dư dả, nợ nần nếu có cũng trả hết, thậm chí còn tích lũy được một khoản tiền lớn cho tương lai.

Tử vi thứ Bảy ngày 10/12 cho biết, người tuổi Hợi được các ngôi sao may mắn chiếu mệnh nên vận trình vô cùng thuận lợi. Con giáp này làm gì cũng suôn sẻ hơn trước vì vậy hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những điều tốt đẹp. Được sự nâng đỡ của Thần Tài nên tài lộc đến với người tuổi Hợi không ngừng, chuyện vui liên tiếp xảy ra.

Không chỉ vậy, vận may của người tuổi Hợi ngày một tăng, tâm trạng và cơ thể cũng được cải thiện. Hợi sẽ luôn may mắn hơn người, bứt phá ngoạn mục, mọi chuyện đến êm xuôi, dễ dàng đến bất ngờ, dẫu có khó khăn cũng luôn được quý nhân dang tay chào đón và giúp đỡ.

Hợi sẽ luôn may mắn hơn người, bứt phá ngoạn mục, mọi chuyện đến êm xuôi, dễ dàng đến bất ngờ, dẫu có khó khăn cũng luôn được quý nhân dang tay chào đón và giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi thứ Bảy cho biết, Mùi nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên khoảng thời gian này là thời điểm cát khí vượng, vận may tăng tiến rất thích hợp cho các hoạt động cầu tài, mở cửa hàng, khai trương. Ngoài ra trong khoảng thời gian này, người tuổi Mùi còn có Thần Tài nâng đỡ nên con giáp này cũng dễ có lộc bất ngờ.

Mùi sẽ có vận trình vô cùng may mắn, thời gian này sẽ có nhiều biến chuyển tốt, nhất là về đường tài lộc. Phú quý tự tới chứ chẳng cần phải vất vả đi tìm, con giáp này đạt được nhiều thành công trong công việc, thu nhập nhờ đó cũng tăng tiến đáng kể.

Mùi sẽ gặp được quý nhân phù trợ, dẫn dắt đường đi nước bước cho mình. Vốn dĩ trước đó con giáp này giúp người cũng nhiều, nhờ thế mà được tăng phần phước đức. Mùi không những có một khoản tiền dồi dào mà còn hay được mời đi ăn, cho quà hoặc có tiền thưởng hoa hồng. Đây là phần thưởng xứng đáng với Mùi vì thái độ sống tuyệt vời và sự cố gắng không ngừng suốt thời gian qua.

Mùi sẽ gặp được quý nhân phù trợ, dẫn dắt đường đi nước bước cho mình, vốn dĩ trước đó con giáp này giúp người cũng nhiều, nhờ thế mà được tăng phần phước đứ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.