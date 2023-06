Tuổi Mão

Tuổi Mão thường dũng cảm, tự tin vào khả năng của mình. Con giáp này dám nghĩ, dám làm, không ngại khó, không sợ thất bại. Trong thời gian này, Mão gặp vận may về tài lộc, làm ăn sẽ phát đạt hơn trước, có thể tiếp tục mở rộng quy mô kinh doanh giúp sự nghiệp ngày càng phát triển.

Đúng 0h ngày 9/12, những người tuổi Mão sẽ tiếp nối vận may, được nhiều sao may mắn chiếu mệnh, mọi việc vô cùng suôn sẻ. Vào thời gian này, người tuổi Mão lại tiếp tục hưởng nhiều điều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần đều tiếp tục phát triển không ngừng.