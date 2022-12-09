Thần 'dội lộc', TOP 3 con giáp giàu nhất từ nay đến Tết Đoan Ngọ 2023, tiền đếm không xuể, ăn nêm làm ra, cả đời gặp may mắn, thăng hoa trong mọi mặt, cả đời sau sống trong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 09/12/2022 02:55

3 con giáp vận đỏ như son, may mắn hết phần thiên hạ, tiền bạc tài lộc tiêu mãi không hết, đỏ thắm cả tình lẫn tiền, công danh lên vun vút.

Tuổi Thân

Thân vốn thông minh, chăm chỉ. Có ý kiến cho rằng trong năm 2022, tài vận của người tuổi này khó mà phất lên. Tuy nhiên, con giáp tuổi Thân lại rất cầu tiến. Con giáp này không ngừng nỗ lực vươn lên để tìm kiếm cơ hội cho riêng mình. Vốn là người nhiều phúc khí và lại là con giáp có lộc trời ban trong khoảng thời gian này nên vận thế của con giáp này có sự bùng nổ mạnh mẽ.

Tử giờ đến Tết 2023, tuổi Thân sẽ công thành danh toại, sự nghiệp không những viên mãn mà tài vận ngày càng dồi dào không ai sánh bằng. Tuổi Thân sẽ gặp được cơ hội tuyệt vời giúp thay đổi cuộc sống. Thân vốn thông minh, tài giỏi, nên khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa thì cần phải nắm bắt mọi thứ, phát huy khả năng của mình để có được cuộc sống viên mãn.

Đường tài lộc khá mạnh, được quý nhân phù trợ nên làm ăn tiến bộ, không lo gặp xui xẻo, con giáp này làm việc gì cũng suôn sẻ, cuộc sống hanh thông. Thân có thái độ đúng đắn và luôn đi theo hướng có ánh sáng, do đo mà xứng đáng được tôn trọng và được công nhận.

Thần 'dội lộc', TOP 3 con giáp giàu nhất từ nay đến Tết Đoan Ngọ 2023, tiền đếm không xuể, ăn nêm làm ra, cả đời gặp may mắn, thăng hoa trong mọi mặt, cả đời sau sống trong nhung lụa - Ảnh 1
Thân vốn thông minh, tài giỏi, nên khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa thì cần phải nắm bắt mọi thứ, phát huy khả năng của mình để có được cuộc sống viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão khiêm tốn, vững vàng trong công việc. Con giáp này thường học hỏi kinh nghiệm của những người thành công khác để phát triển sự nghiệp của bản thân. Trong khoảng thời gian  này, con giáp này có nhiều cơ may phát tài. Nếu nắm bắt đúng cơ hội, Mão sẽ kiếm được nhiều tiền, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Tử vi 12 con giáp cho biết, từ giờ đến Tết 2023, người tuổi Mão gặp nhiều cát lợi, may mắn căng tràn. Công việc của Mão sẽ có nhiều tiến triển tốt đẹp, làm việc thảnh thơi không cần lo lắng nhiều về những biến cố bất ngờ xảy ra. Vận khí của người tuổi Mão sẽ tăng lên bất ngờ. Con giáp tốt bụng hay giúp đỡ mọi người nên được ơn trên phái quý nhân đến hỗ trợ, đưa đường chỉ lối tới thành công. 

Do được Thần Tài ưu ái và “điểm mặt chỉ tên” nên người tuổi Mão sẽ có vô số cơ hội phát tài. Chỉ cần nắm bắt được thời cơ thì ngày nào cũng là ngày thu được tiền của con giáp này.

Thần 'dội lộc', TOP 3 con giáp giàu nhất từ nay đến Tết Đoan Ngọ 2023, tiền đếm không xuể, ăn nêm làm ra, cả đời gặp may mắn, thăng hoa trong mọi mặt, cả đời sau sống trong nhung lụa - Ảnh 2
Con giáp tốt bụng hay giúp đỡ mọi người nên được ơn trên phái quý nhân đến hỗ trợ, đưa đường chỉ lối tới thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu chăm chỉ, không quản ngại khó khăn để đạt được thành công. Dậu là con giáp sống rất chân thành, vì vậy mà bản mệnh cũng kết giao với nhiều bạn bè. Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Dậu trong khoảng thời gian này gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc. Được quý nhân nâng đỡ, Dậu gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Tuổi Dậu còn được quý nhân phù trợ nên làm gì cũng thuận lợi. Cộng thêm khí chất của bản thân, con giáp này chẳng mấy chốc sẽ tự tay gây dựng được sự nghiệp. Đây là giai đoạn mà các mối quan hệ cá nhân suôn sẻ, vận quý nhân rất tốt. Dậu có thể ngồi trên của cải, không thiếu danh tiếng, địa vị, cuộc sống sung túc, hạnh phúc.

Bước vào một giai đoạn nhất định, một khi thiên thời địa lợi nhân hòa, tuổi Dậu muốn nghèo khó cũng không được, cuộc đời sẽ sang trang mới với nhiều điều tốt đẹp hơn.

Thần 'dội lộc', TOP 3 con giáp giàu nhất từ nay đến Tết Đoan Ngọ 2023, tiền đếm không xuể, ăn nêm làm ra, cả đời gặp may mắn, thăng hoa trong mọi mặt, cả đời sau sống trong nhung lụa - Ảnh 3
Bước vào một giai đoạn nhất định, một khi thiên thời địa lợi nhân hòa, tuổi Dậu muốn nghèo khó cũng không được, cuộc đời sẽ sang trang mới với nhiều điều tốt đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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