Đúng chiều mai, thứ Sáu ngày 9/12/2022, Thần May Mắn xua tan vận đen, 3 con giáp may mắn ập đến, ngã ngay hố vàng, quay phải gặp núi vàng, quay trái gặp biển bạc, lộc lá bủa vậy, giàu có trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 08/12/2022 15:00

3 con giáp vận số lên hương, hoan hỷ nhận đủ tài lộc, phúc lộc đầy nhà, tiền tiêu không cần nghĩ, phú quý bủa vây.

Tuổi Thân

Thân giao tiếp giỏi, từ nhỏ đã được dạy dỗ đàng hoàng nên nhân cách khá tốt. Con giáp này khá trầm tính nhưng lại có trái tim ấm áp, biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. Trí nhớ của Thân khá tốt, việc nhỏ nhặt nhất bạn cũng không bỏ sót.

Đúng chiều mai, tuổi Thân được Thần Tài chiếu cố nên cuộc sống ngày một rực rỡ. Con giáp này dù gặp phải khó khăn trong công việc thì cũng có quý nhân phù trợ, dễ dàng vượt qua. Vận may đến bất ngờ, tuổi Thân cần chú ý nắm bắt cơ hội để phát triển mạnh mẽ hơn, gia tăng nguồn thu nhập.

Do được Thần Tài ưu ái và “điểm mặt chỉ tên” nên người tuổi Thân sẽ có vô số cơ hội phát tài. Chỉ cần nắm bắt được thời cơ thì ngày nào cũng là ngày thu được tiền của con giáp này. Không những thế, người tuổi này còn gặp được quý nhân, được hỗ trợ về nguồn vốn cũng như mối quan hệ nên công việc kinh doanh ngày càng xuôi thuận.

Đúng chiều mai, thứ Sáu ngày 9/12/2022, Thần May Mắn xua tan vận đen, 3 con giáp may mắn ập đến, ngã ngay hố vàng, quay phải gặp núi vàng, quay trái gặp biển bạc, lộc lá bủa vậy, giàu có trong chớp mắt - Ảnh 1
 Con giáp này dù gặp phải khó khăn trong công việc thì cũng có quý nhân phù trợ, dễ dàng vượt qua - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu là người có tài năng, thông minh, và có mạng lưới quan hệ xã hội rộng rãi. Con giáp này vốn luôn theo đuổi cuộc sống thượng lưu, muốn xây dựng được sự nghiệp vững chắc và được nhiều người ngưỡng mộ. Được quý nhân phù trợ, vào thời điểm này tài khí của người tuổi Dậu khởi vượng, thúc đẩy tiền bạc đổ vào túi ầm ầm.

Đúng chiều mai là khoảng thời gian khá suôn sẻ và đầy tài lộc với những người tuổi Dậu. Con giáp này sẽ có tin vui trong công việc, mọi việc đều hanh thông, hiệu quả công việc cao nên khả năng thăng tiến của con giáp này rất cao.

Nếu nắm bắt đúng cơ hội, Dậu sẽ kiếm được nhiều tiền, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Người tuổi Dậu có đường tài lộc vượng, vận trình ngày một lên hương. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ và giữ vững tinh thần, con giáp này sẽ thành công trong công việc, thu nhập tăng lên khá nhiều.

Đúng chiều mai, thứ Sáu ngày 9/12/2022, Thần May Mắn xua tan vận đen, 3 con giáp may mắn ập đến, ngã ngay hố vàng, quay phải gặp núi vàng, quay trái gặp biển bạc, lộc lá bủa vậy, giàu có trong chớp mắt - Ảnh 2
Con giáp này sẽ có tin vui trong công việc, mọi việc đều hanh thông, hiệu quả công việc cao nên khả năng thăng tiến của con giáp này rất cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi có lập trường riêng, chăm chỉ và thật thà nên được người khác tôn trọng, yêu mến. Con giáp này luôn nỗ lực hết mình, không bao giờ nản chí trước khó khăn. Dù vất vả đến mấy Hợi cũng chịu đựng được và hoàn thành việc được giao một cách xuất sắc.

Tử vi chiều mau cho biết, người cầm tinh con Heo làm gì cũng vô cùng xuất sắc khiến cho cấp trên vô cùng hài lòng hãnh diện. Trên con đường tài lộc người tuổi Hợi nhờ có sự thăng hoa trong công việc nên tiền bạc cũng nhờ đó mà rủng rỉnh hơn rất nhiều. Những chú Rắn có thể thoải mái mua sắm mà không lo nghĩ gì nhiều về tài chính.

Khoảng thời gian này cũng là cơ hội bứt phá của Hợi. Tuổi Hợi còn được quý nhân phù trợ nên làm gì cũng thuận lợi. Cộng thêm khí chất của bản thân, con giáp này chẳng mấy chốc sẽ tự tay gây dựng được sự nghiệp.

Đúng chiều mai, thứ Sáu ngày 9/12/2022, Thần May Mắn xua tan vận đen, 3 con giáp may mắn ập đến, ngã ngay hố vàng, quay phải gặp núi vàng, quay trái gặp biển bạc, lộc lá bủa vậy, giàu có trong chớp mắt - Ảnh 3
Khoảng thời gian này cũng là cơ hội bứt phá của Hợi, tuổi Hợi còn được quý nhân phù trợ nên làm gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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3 con giáp phúc khí đầy mình, tài vận phất lên như diều gặp gió, hạnh phúc lên hương, phúc khí tràn trề, cuộc sống thăng hoa.

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