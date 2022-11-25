Nhờ Tam Hội trợ giúp, người tuổi Mão có 1 ngày làm việc vô cùng hiệu quả. Vì thế, nếu đang ấp ủ dự định nào thì bạn nên thực hiện ngay, chớ nên chần chừ, do dự, để lỡ thời cơ phù hợp nhất. Bạn càng bắt đầu sớm thì tỷ lệ thành công lại càng cao.

Chuyện tình cảm cũng tiến triển vô cùng thuận lợi nhờ Thổ sinh Kim. Nếu bạn và người ấy đã yêu nhau lâu thì khả năng về chung một nhà sẽ không còn xa nữa. Các cặp vợ chồng cũng tìm được sự đồng điệu về tâm hồn, hai người ngày càng yêu thương và thông cảm cho những khó khăn gặp phải trong cả công việc lẫn cuộc sống.

May mắn hơn, bạn còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân trong ngày hôm nay. Đối phương có thể đưa ra những lời khuyên đáng giá giúp bạn định hướng tương lai. Hãy giữ thái độ khiêm tốn để có thể tiếp thu những kiến thức quý báu.

Chuyện tình cảm cũng tiến triển vô cùng thuận lợi nhờ Thổ sinh Kim - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nhị Hợp giúp người tuổi Mùi dễ dàng tạo thiện cảm với người khác ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Bạn vốn là người hiền hòa, lại thêm vốn hiểu biết phong phú khiến ai cũng cảm thấy yêu mến, muốn kéo gần khoảng cách với bạn.

Trong công việc, nếu muốn nhanh chóng được thăng chức, tăng lương thì cách tốt nhất là hãy tiếp tục cố gắng, tập trung vào nhiệm vụ của mình. Khi lãnh đạo trao cho cơ hội, bạn cũng hãy luôn sẵn sàng nắm bắt, chớ chần chừ, do dự, nghi ngờ bản thân.

Đường tình duyên của Tuổi Mùi hôm nay rất khởi sắc, mối quan hệ giữa con giáp này và một nửa yêu thương ngày càng thắm thiết. Đôi bên có thời gian ngồi lại bên nhau và hóa giải mọi hiểu lầm, mở ra một tương lai hạnh phúc đang đợi chờ phía trước. Trong tình yêu hiếm có cặp đôi nào không xảy ra bất đồng, vượt qua được điều đó sẽ giúp tình cảm càng thêm thắm thiết.

Nhị Hợp giúp người tuổi Mùi dễ dàng tạo thiện cảm với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Chính Tài xuất hiện, tình hình tài chính của người tuổi Thân có những chuyển biến rõ rệt trong ngày hôm nay. Với người làm công ăn lương, bạn có thể nhận được khoản tiền thưởng nóng do cấp trên ghi nhận công lao.

Với người làm đầu tư, kinh doanh, bạn nhận được tiền lãi lời từ những khoản đầu tư trước đó. Đây có thể là lời khích lệ để bạn tiếp tục đi theo con đường đã chọn. Hãy tiếp tục hướng đến những mục tiêu cao xa hơn nữa, chớ bằng lòng với thực tại.

Trên phương diện tình cảm, những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Bạn có thể nhận được lời bày tỏ đến từ một người nào đó. Dù có bất ngờ nhưng bạn hãy thử trò chuyện với đối phương xem sao.

Chính Tài xuất hiện, tình hình tài chính của người tuổi Thân có những chuyển biến rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo