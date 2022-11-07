Tử vi dự đoán từ trong 3 ngày (8-9-10/11) tới 3 con giáp có số hưởng “Tài lộc bùng nổ” tiền đổ vào túi ngất ngưởng. Tuổi Tý công việc và tình duyên điều phát triển tích cực.

Tử vi trong 3 ngày tới cho thấy ngày (8-9-10/11) 3 con giáp này ôm trọn tài lộc, sự nghiệp thăng tiến.
- "Ngọc Hoàng thưởng lộc" 3 con giáp giàu sang phú quý trong 2 ngày tới (7-8/11). Tiền bạc liên tục kéo về túi, sự nghiệp phất lên. Tuổi Tuất kinh doanh thu lãi cao
- "Thần tài định mặt" 3 con giáp có tài có lộc vào ngày (8/11/2022). Công danh sự nghiệp suôn sẻ, tài lộc bức phá có quý nhân che chở. Tuổi Tý tình duyên khởi sắc, yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Tuổi Mão
Ảnh minh họa: Internet
Tử vi ngày (8-9-10/11), vận trình công việc của tuổi Mão sẽ gặp nhiều may mắn, thuận. Tài vận rất bùng nổ, làm giàu không phải là vấn đề lớn với tuổi Mão.
Tài lộc: Vận trình tài lộc tăng tiến đáng kể. Con giáp này làm kinh doanh, buôn bán sẽ có một ngày làm việc hiệu quả với nguồn doanh thu tăng lên một cách “chóng mặt”.
Tình cảm: Vận trình tình cảm không được khả quan. Dường như giữa bạn và người ấy gặp đôi chút khó khăn trong việc chia sẻ và tâm sự cùng nhau. Có lẽ nguyên nhân là do cả hai quá mải mê với công việc nên tình cảm dần nguội lạnh theo tháng ngày.
Giờ tốt trong ngày: 7h - 19h
Con số may mắn: 1, 9
Tuổi Tỵ
Tử vi ngày (8-9-10/11) cho thấy người tuổi Tỵ đừng tham lam quá kẻo xôi hỏng bỏng không.
Tình duyên: Có nhiều chủ đề chung với người yêu, dễ có buổi hẹn hò vui vẻ với đối tượng, có thể sẽ cùng nhau ăn tối.
Công việc: Sẽ có một số cơ hội tốt cho việc kiểm tra đánh giá, xin việc, được quý nhân soi đường, nhưng bạn cũng cần phải nỗ lực nhé.
Tài lộc: Công việc làm ăn kết hợp với bạn bè hôm nay phát triển tốt, sẽ có một số cơ hội về tài lộc, có lợi vì được quý nhân chăm sóc, nhưng không nên tự ý đầu tư, nếu không sẽ khó thành.
Sức khỏe: Đừng lười vận động, nên chú ý cân bằng dinh dưỡng, không nên ăn quá cay.
Giờ tốt trong ngày: 8h - 16h
Con số may mắn: 36, 87
Tuổi Dậu
Tử vi ngày (8-9-10/11), Thiên ấn giúp cho con giáp tuổi Dậu có được quãng thời gian tương đối yên bình. Bạn sẽ đạt được sự cân bằng cần thiết sau thời gian đã phải vò đầu bứt tai giữa nhiều lối rẽ.
Có những điều kiện hỗ trợ cho thu nhập tăng. Bạn có thể thu được lợi nhuận thông qua các khoản đầu tư và chính sách. Giai đoạn này mang đến cho bạn cơ hội kiếm tiền từ các nguồn khác nhau.
Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay nhân thần ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân, gan. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.
Giờ tốt trong ngày: 6h – 11h
Con số may mắn: 3, 9
Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.