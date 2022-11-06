"Ngọc Hoàng thưởng lộc" 3 con giáp giàu sang phú quý trong 2 ngày tới (7-8/11). Tiền bạc liên tục kéo về túi, sự nghiệp phất lên. Tuổi Tuất kinh doanh thu lãi cao

Tâm linh - Tử vi 06/11/2022 09:29

Vận ngày trong 2 ngày tới (7-8/11/2022) của 3 con giáp này vô cùng lớn mạnh. Tiền bạc dư dả, đầu tư trúng lớn, thần tài phù hộ ăn nên làm ra.

Tuổi Thân 

'Ngọc Hoàng thưởng lộc' 3 con giáp giàu sang phú quý trong 2 ngày tới (7-8/11). Tiền bạc liên tục kéo về túi, sự nghiệp phất lên. Tuổi Tuất kinh doanh thu lãi cao - Ảnh 1

Vận trình tài lộc dư dả, dồi dào. Thân Thìn bán hợp giúp con giáp này có được nguồn thu nhập “khủng” từ công việc đầu tư, kinh doanh. Điều này giúp cho nguồn thu tích lũy cá nhân tăng lên một cách đáng kể. 

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày (7-8/11/2022) dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra tương đối gian nan, vất vả. Bản tính cố chấp và bảo thủ không cho phép người tuổi này lắng nghe những ý kiến góp ý của người khác. Nếu khăng khăng làm theo ý mình thì bản mệnh sẽ chẳng thể nào tìm thấy được cơ hội thăng tiến cho mình. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc dư dả, dồi dào. Thân Thìn bán hợp giúp con giáp này có được nguồn thu nhập “khủng” từ công việc đầu tư, kinh doanh. Điều này giúp cho nguồn thu tích lũy cá nhân tăng lên một cách đáng kể. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm thăng hoa nở rộ. Ngũ hành tương sinh mang đến cho các cặp đôi yêu nhau có một ngày tràn ngập tình yêu thương và sự quan tâm lẫn nhau. Người độc thân dễ dàng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình nhờ gặp đào hoa vượng. 

Giờ tốt trong ngày: 8h - 20h

Con số may mắn: 9, 29

Tuổi Sửu

'Ngọc Hoàng thưởng lộc' 3 con giáp giàu sang phú quý trong 2 ngày tới (7-8/11). Tiền bạc liên tục kéo về túi, sự nghiệp phất lên. Tuổi Tuất kinh doanh thu lãi cao - Ảnh 2

Tài lộc hôm nay rất tốt, chỉ cần bạn cứ làm một việc là có thể trở nên chuyên nghiệp hơn, lúc này sẽ rất suôn sẻ, kiếm được nhiều tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi vui hôm nay ngày (7-8/11/2022) cho thấy người tuổi Sửu cần cẩn thận hơn, đừng dễ dàng tin người và chia sẻ. 

Tình duyên: Khi người yêu ra ngoài giao lưu, giải trí, bạn không nên chiêu trò lôi kéo nữa, sẽ gây nhiều áp lực cho đối phương.

Công việc: Đôi khi cần cẩn thận hơn, phải biết rằng nơi làm việc như chiến trường, đồng nghiệp đối diện nhìn như bạn bè nhưng thực ra có thể là kẻ thù của bạn.

Tài lộc: Tài lộc hôm nay rất tốt, chỉ cần bạn cứ làm một việc là có thể trở nên chuyên nghiệp hơn, lúc này sẽ rất suôn sẻ, kiếm được nhiều tiền.

Sức khỏe: Đừng ăn đồ lạnh vào buổi tối, có hại cho hệ tiêu hoá.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 14h

Con số may mắn: 2, 9

Tuổi Tuất 

'Ngọc Hoàng thưởng lộc' 3 con giáp giàu sang phú quý trong 2 ngày tới (7-8/11). Tiền bạc liên tục kéo về túi, sự nghiệp phất lên. Tuổi Tuất kinh doanh thu lãi cao - Ảnh 3

Thiên Ấn che chở, người tuổi Tuất có thể đạt được thành tích tốt trong việc học tập, thi cử hoặc tìm được môi trường làm việc phù hợp với năng lực, tính cách của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Thiên Ấn che chở ngày (7-8/11/2022), người tuổi Tuất có thể đạt được thành tích tốt trong việc học tập, thi cử hoặc tìm được môi trường làm việc phù hợp với năng lực, tính cách của mình. Hãy tự tin hơn nữa và tìm cơ hội phát huy diểm mạnh của bản thân, rồi bạn sẽ thăng tiến một cách nhanh chóng.

Hôm nay còn là thời điểm thích hợp để người làm đầu tư, kinh doanh kí kết hợp đồng. Nếu đã nung nấu kế hoạch từ lâu hoặc đã tìm hiểu rõ ràng về đối tác, khách hàng của mình thì nên nắm bắt cơ hội ngay, chắc hẳn bạn sẽ kiếm được khoản kha khá trong tương lai. 

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Tây Bắc phía ngoài nhà bếp, bếp lò, tổ chim hoặc lồng chim. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 18h

Con số may mắn: 6, 17

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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