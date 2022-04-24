Tử vi dự đoán từ ngày 24/4 - 5/5, Thần Tài cứu 3 con giáp khỏi cảnh nghèo, tiền vàng tới tấp, phúc khí căng tràn

Tuổi Dần

Sau bao ngày vất vả khổ sở, “ủ mưu” tìm cách kiếm tiền thì cuối cùng người tuổi Dần cũng sẽ nhìn thấy được cơ hội để đổi đời phát tài từ ngày 24/4 đến 5/5. Thời gian này, chẳng những xui xẻo xua tan, họa phá tài tan biến mà bản mệnh còn đón được cát tinh trợ mệnh, thu nhập tăng lên.

Thứ Tài sẽ mang đến những cơ may bất ngờ mà chính con giáp này cũng không thể tưởng tượng được. Bản mệnh chỉ cần nhanh tay nắm bắt thời cơ là có thể có được nguồn thu nhập khá lý tưởng. Những chú Hổ hãy cố gắng để nắm bắt vận may ấy.



Người tuổi Dần cũng sẽ nhìn thấy được cơ hội để đổi đời phát tài từ ngày 24/4 đến 5/5 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi từ ngày 24/4 đến 5/5 cho thấy, người tuổi Sửu được quý nhân nâng đỡ khá nhiều trong vận trình công danh sự nghiệp. Tuy vận trình vẫn còn tiềm tàng nhiều biến động nhưng sự xuất hiện của quý nhân mà mọi chuyện cũng đỡ đi phần nào hung hiểm.