Tử vi trọn 10 ngày cuối tháng 4: 3 con giáp giàu không đối thủ, tiền của chất đống, gian nan mấy cũng bị đẩy lùi

Tâm linh - Tử vi 20/04/2022 16:55

Tử vi 10 ngày cuối tháng 4 tiết lộ, 3 con giáp may mắn này danh lợi hoàn mỹ, đắc tài đắc lộc, vận trình hanh thông, cuộc sống an lành, nhàn nhã hưởng phước.

Tuổi Tuất

Tử vi dự đoán 10 ngày cuối tháng 4 là thời điểm cát tinh hội tụ, may mắn tìm đến người tuổi Tuất. Vậy nên, người tuổi Tuất chỉ cần cố gắng làm việc thì công sức sẽ được đền đáp xứng đáng. Các mối quan hệ của người tuổi Tuất cũng vô cùng phát triển.

Từ đó, cuộc sống của Tuất cũng trở nên vui vẻ, thú vị hơn. Trong chuyện tình cảm, con giáp này có thể tìm được người tâm đầu ý hợp, thậm chí là tiến tới hôn nhân. Không chỉ vậy, do có Thần Tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh thì tuổi Tuất có thể đón lộc từ quý nhân phương xa.

Tử vi trọn 10 ngày cuối tháng 4: 3 con giáp giàu không đối thủ, tiền của chất đống, gian nan mấy cũng bị đẩy lùi - Ảnh 1
Tử vi dự đoán 10 ngày cuối tháng 4 là thời điểm cát tinh hội tụ, may mắn tìm đến người tuổi Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thuộc tuýp người đơn giản, không có nhiều mưu mô. Trong cuộc sống, họ hòa đồng, gần gũi nên được nhiều người yêu mến. Trong công việc, con giáp này là người cầu tiến, sẵn sàng tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện bản thân.

Theo tử vi, 10 ngày cuối tháng 4, người tuổi Thân sẽ có nhiều cơ hội công việc, tài lộc bùng nổ, đào hoa vượng. Sáng kiến, ý tưởng của họ đã được áp dụng vào thực tế và mang lại hiệu quả. Con giáp này được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp nể trọng.

Tử vi trọn 10 ngày cuối tháng 4: 3 con giáp giàu không đối thủ, tiền của chất đống, gian nan mấy cũng bị đẩy lùi - Ảnh 2
Theo tử vi, 10 ngày cuối tháng 4, người tuổi Thân sẽ có nhiều cơ hội công việc, tài lộc bùng nổ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vốn thông minh, lanh lợi. Họ sống tự lập và có khả năng làm chủ cuộc sống của mình. Vẻ bề ngoài của họ có vẻ vô tâm nhưng ẩn sâu bên trong họ rất sâu sắc, thấu tình đạt lý, sống tình cảm.

Trong 10 ngày cuối tháng 4, công việc của Ngọ được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn. Con giáp này có thể gặt hái được thành công rực rỡ. Nhờ được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên Ngọ dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn sẽ có nhiều bội thu. 

Tử vi trọn 10 ngày cuối tháng 4: 3 con giáp giàu không đối thủ, tiền của chất đống, gian nan mấy cũng bị đẩy lùi - Ảnh 3
Trong 10 ngày cuối tháng 4, công việc của Ngọ được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Phật độ mạng, trong 3 ngày đầu tuần (18/4 - 20/4), 3 con giáp phất lên trông thấy, khả năng trở thành đại gia dễ như trở bàn tay

Thần Phật độ mạng, trong 3 ngày đầu tuần (18/4 - 20/4), 3 con giáp phất lên trông thấy, khả năng trở thành đại gia dễ như trở bàn tay

Tử vi có nói, 3 con giáp may mắn này chuẩn bị đón cơ hội đổi đời chỉ trong 3 ngày đầu tuần.

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