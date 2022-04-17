Thần Phật độ mạng, trong 3 ngày đầu tuần (18/4 - 20/4), 3 con giáp phất lên trông thấy, khả năng trở thành đại gia dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 17/04/2022 10:08

Tử vi có nói, 3 con giáp may mắn này chuẩn bị đón cơ hội đổi đời chỉ trong 3 ngày đầu tuần.

Tuổi Ngọ

Dự đoán trong 3 ngày đầu tuần là thời điểm vận may của tuổi Ngọ lội ngược dòng ngoạn mục, mọi khó khăn đều được giải quyết triệt để. Họ dám nghĩ, dám làm, không ngại khó, không sợ thất bại.

Dưới sự hậu thuẫn và dìu dắt của quý nhân, con giáp này đón rất nhiều cơ hội để làm giàu. Càng chịu đầu tư thì càng có lời nhiều, tích tiểu thành đại, sớm muộn gì cuộc sống cũng dư dả hơn thời gian trước.

Thần Phật độ mạng, trong 3 ngày đầu tuần (18/4 - 20/4), 3 con giáp phất lên trông thấy, khả năng trở thành đại gia dễ như trở bàn tay - Ảnh 1
Dự đoán trong 3 ngày đầu tuần là thời điểm vận may của tuổi Ngọ lội ngược dòng ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi học có nói, trong 3 ngày đầu tuần, ý chí và khát khao vươn lên của tuổi Hợi đã được thể hiện rất rõ. Không chỉ chăm chỉ làm việc, họ còn khẳng định được tài năng của mình khiến đồng nghiệp và cấp trên đều phải công nhận.

Bên cạnh đó, tuổi Hợi cũng nhận được sự giúp đỡ từ những nhân vật tầm cỡ. Họ chính là quý nhân đưa đường dẫn lối. Lời khuyên dành cho tuổi Hợi là cần phải nỗ lực và chăm chỉ cũng như tận dụng được những sự trợ giúp mà họ có được.

Thần Phật độ mạng, trong 3 ngày đầu tuần (18/4 - 20/4), 3 con giáp phất lên trông thấy, khả năng trở thành đại gia dễ như trở bàn tay - Ảnh 2
Tử vi học có nói, trong 3 ngày đầu tuần, ý chí và khát khao vươn lên của tuổi Hợi đã được thể hiện rất rõ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi có ưu điểm là rất kiên nhẫn và không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Trong cuộc sống, người tuổi Mùi có ý chí phấn đấu, không dễ dàng khuất phục số phận.

Trong 3 ngày đầu tuần, tuổi Mùi công việc suôn sẻ thuận lợi, mọi kế hoạch đều được vận hành trơn tru. Đặc biệt, được quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng làm việc càng gặt hái được thành công vang dội.

Thần Phật độ mạng, trong 3 ngày đầu tuần (18/4 - 20/4), 3 con giáp phất lên trông thấy, khả năng trở thành đại gia dễ như trở bàn tay - Ảnh 3
Trong 3 ngày đầu tuần, tuổi Mùi công việc suôn sẻ thuận lợi, mọi kế hoạch đều được vận hành trơn tru - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi cuối tuần (16/4 - 17/4), 3 con giáp 'SƯỚNG NHƯ TIÊN', được Thần Tài hỗ trợ, tiền tài dư giả không đếm xuể

Tử vi cuối tuần (16/4 - 17/4), 3 con giáp 'SƯỚNG NHƯ TIÊN', được Thần Tài hỗ trợ, tiền tài dư giả không đếm xuể

Vận may của bạn bắt đầu kéo về trong 2 ngày cuối tuần này, mọi công việc khó khăn trước đó đều có thể giải quyết một cách triệt để.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp may mắn Tử vi con giáp may mắn tử vi 3 con giáp tử vi hàng ngày tử vi ngày mai tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 1 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 2 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 3 giờ 46 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 4 giờ 16 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 4 giờ 46 phút trước
Màn bẻ lái bất ngờ: Người phụ nữ lạ xin tóc đứa trẻ và bí mật kinh hoàng phía sau

Màn bẻ lái bất ngờ: Người phụ nữ lạ xin tóc đứa trẻ và bí mật kinh hoàng phía sau

Tâm sự Eva 5 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người