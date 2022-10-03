Tử vi dự đoán ngày mới 04/10/2022: Thần Tài ban lộc, 3 con giáp đi đến đâu tiền theo đến đó, trúng số bất ngờ, may mắn hưởng phúc lộc trời ban, tiền về như nước

Người tuổi Ngọ có tính cách phóng khoáng, nhiệt huyết. Con giáp này thích hợp để làm việc trong môi trường tự do, đòi hỏi sự sáng tạo cao. Bản mệnh có tinh thần cầu tiến, có thể thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Công việc khiến tuổi Ngọ luôn trong trạng thái bận rộn và căng thẳng. Tuy nhiên, chỉ cần bản mệnh luôn làm việc tận tâm và nghiêm túc thì có thể vượt qua mọi khó khăn một cách dễ dàng.

Tử vi dự báo rằng ngày mới 04/10/2022 , tuổi Ngọ có thể đón nhận những cơ hội tốt trong công việc. Đó có thể là một cơ hội làm ăn hoặc đầu tư kinh doanh. Bản mệnh sẽ khá bận rộn với những kế hoạch mới.Trong thời gian này, tuổi Ngọ cần chăm chỉ tạo dựng các mối quan hệ và không nên lơ là vì tiểu nhân vẫn luôn chờ đợi cơ hội để phá hoại.

Tuổi Thân vốn ham học hỏi, hay tò mò. Đối với những người tuổi Thân còn đi học, ngày mới 04/10/2022, họ sẽ đạt được những thành tích rất ấn tượng.

Tử vi dự đoán ngày mới 04/10/2022, những người tuổi Thân đã đi làm nhưng có sở thích, đam mê riêng thì có thể thử phát triển được sở thích đó của mình thành công việc thứ 2, từ đó kiếm thêm một khoản thu nhập. Đặc biệt, ngày mới 04/10/2022, nếu người tuổi Thân quyết định mua xổ số thì khả năng trúng giải cũng khá cao.

Tử vi dự báo ngày mới 04/10/2022, Thần Tài ban lộc, tuổi Thân đi đến đâu tiền theo đến đó, trúng số bất ngờ. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Tý

Người tuổi Tý cũng được dự báo là sẽ gặp nhiều may mắn trên phương diện tiền bạc trong ngày mới 04/10/2022. Con giáp này có quý nhân nâng đỡ nên gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến mọi người ngưỡng mộ.

Tử vi dự đoán ngày mới 04/10/2022, người làm công ăn lương tuổi Tý có cơ hội khẳng định bản thân và được cấp trên công nhận. Nhờ đó, một khoản thưởng nóng có thể về tay tuổi Tý. Con giáp này cũng có thể nhận được cơ hội tăng lương, thăng chức.

Người làm ăn kinh doanh tuổi Tý gặp nhiều thuận lợi, nguồn tiền quy vòng đều đặn. Tuổi Tý có thể kí kết những hợp đồng mới, có giá trị lớn.

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