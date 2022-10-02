Trong vòng 15 ngày tới (4/10 – 18/10), Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp may mắn ôm trọn lộc trời, phát tài rực rỡ, dễ trúng số đổi đời, tiền bạc về ngập két, giàu có viên mãn

Người tuổi Tỵ có lòng tự tôn mạnh mẽ, tính cách ít nói và biết nhẫn nhịn. Họ không thích tiết lộ suy nghĩ của mình cho người khác biết nhưng theo đuổi sự hoàn hảo. Trong công việc, họ nghiêm túc thực hiện kế hoạch và nỗ lực để đạt được mục tiêu. Họ cũng rất tốt với bạn bè và sẵn sàng giúp đỡ người khác nên rất được lòng người.

Tử vi dự báo trong vòng 15 ngày tới (4/10 – 18/10), có thể nói tuổi Tỵ trở nên rất giàu có và may mắn, đặc biệt là trong sự nghiệp. Họ ngày càng ăn nên làm ra khiến ai cũng bất ngờ.

Tử vi nói rằng người tuổi Tuất có tính cách trung thực, cương nghị, mạnh mẽ. Họ có khả năng tự lập sớm. Dù sống trong hoàn cảnh nào, bản mệnh cũng có thể học cách thích nghi và ngày một vươn lên vị trí cao hơn, tốt đẹp hơn. Tuổi Tuất luôn tin rằng bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, họ có thể vượt qua khó khăn, thay đổi cuộc sống.

Tử vi dự báo trong vòng 15 ngày tới (4/10 – 18/10), là thời điểm tuổi Tuất có thể phát huy kỹ năng xã hội vững vàng. Bản mệnh gặp được đồng nghiệp hoặc đối tác đáng tin cậy nên mọi việc đều có tiến triển. Con giáp này còn được quý nhân giúp đỡ nên sự nghiệp ngày một thăng hoa.

Tuổi Dậu

Thời gian tới sẽ là lúc tài vận, may mắn của người tuổi Dậu bùng phát, lý do là bởi một thời khắc quan trọng trong cuộc đời họ sẽ được mở ra.

Đặc biệt, trong vòng 15 ngày tới (4/10 – 18/10), người tuổi Dậu có khả năng sẽ gặp được một quý nhân lớn. Nhờ sự giúp đỡ của người này, người tuổi Dậu được kỳ vọng sẽ có sự nghiệp thành công, kiếm được bội tiền, việc thăng quan tiến chức trở nên thuận lợi, thu nhập theo đó mà tăng lên vùn vụt.

Tử vi dự báo trong vòng 15 ngày tới (4/10 – 18/10), tuổi Dậu dễ trúng số đổi đời, tiền bạc ngập két, tha hồ giàu có viên mãn. (Ảnh minh họa: Internet)

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