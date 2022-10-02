Trong vòng 15 ngày tới (4/10 – 18/10), Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp may mắn ôm trọn lộc trời, phát tài rực rỡ, dễ trúng số đổi đời, tiền bạc về ngập két, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 23:57

Tử vi dự báo trong vòng 15 ngày tới (4/10 – 18/10), 3 con giáp dưới đây may mắn ngập tràn, giàu sang phú quý, làm việc gì cũng dễ dàng thành công giàu có.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có lòng tự tôn mạnh mẽ, tính cách ít nói và biết nhẫn nhịn. Họ không thích tiết lộ suy nghĩ của mình cho người khác biết nhưng theo đuổi sự hoàn hảo. Trong công việc, họ nghiêm túc thực hiện kế hoạch và nỗ lực để đạt được mục tiêu. Họ cũng rất tốt với bạn bè và sẵn sàng giúp đỡ người khác nên rất được lòng người.

Tử vi dự báo trong vòng 15 ngày tới (4/10 – 18/10), có thể nói tuổi Tỵ trở nên rất giàu có và may mắn, đặc biệt là trong sự nghiệp. Họ ngày càng ăn nên làm ra khiến ai cũng bất ngờ.

Trong vòng 15 ngày tới (4/10 – 18/10), Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp may mắn ôm trọn lộc trời, phát tài rực rỡ, dễ trúng số đổi đời, tiền bạc về ngập két, giàu có viên mãn - Ảnh 1
Tử vi dự báo trong vòng 15 ngày tới (4/10 – 18/10), Thần Tài chiếu cố, tuổi Tỵ may mắn ôm trọn lộc trời, phát tài rực rỡ (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Tuất

Tử vi nói rằng người tuổi Tuất có tính cách trung thực, cương nghị, mạnh mẽ. Họ có khả năng tự lập sớm. Dù sống trong hoàn cảnh nào, bản mệnh cũng có thể học cách thích nghi và ngày một vươn lên vị trí cao hơn, tốt đẹp hơn. Tuổi Tuất luôn tin rằng bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, họ có thể vượt qua khó khăn, thay đổi cuộc sống.

Tử vi dự báo trong vòng 15 ngày tới (4/10 – 18/10), là thời điểm tuổi Tuất có thể phát huy kỹ năng xã hội vững vàng. Bản mệnh gặp được đồng nghiệp hoặc đối tác đáng tin cậy nên mọi việc đều có tiến triển. Con giáp này còn được quý nhân giúp đỡ nên sự nghiệp ngày một thăng hoa.

Trong vòng 15 ngày tới (4/10 – 18/10), Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp may mắn ôm trọn lộc trời, phát tài rực rỡ, dễ trúng số đổi đời, tiền bạc về ngập két, giàu có viên mãn - Ảnh 2

Tuổi Dậu

Thời gian tới sẽ là lúc tài vận, may mắn của người tuổi Dậu bùng phát, lý do là bởi một thời khắc quan trọng trong cuộc đời họ sẽ được mở ra.

Đặc biệt, trong vòng 15 ngày tới (4/10 – 18/10), người tuổi Dậu có khả năng sẽ gặp được một quý nhân lớn. Nhờ sự giúp đỡ của người này, người tuổi Dậu được kỳ vọng sẽ có sự nghiệp thành công, kiếm được bội tiền, việc thăng quan tiến chức trở nên thuận lợi, thu nhập theo đó mà tăng lên vùn vụt.

Trong vòng 15 ngày tới (4/10 – 18/10), Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp may mắn ôm trọn lộc trời, phát tài rực rỡ, dễ trúng số đổi đời, tiền bạc về ngập két, giàu có viên mãn - Ảnh 3
Tử vi dự báo trong vòng 15 ngày tới (4/10 – 18/10), tuổi Dậu dễ trúng số đổi đời, tiền bạc ngập két, tha hồ giàu có viên mãn. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp trúng số độc đắc trong vòng 15 ngày tới (3/10 – 17/10), tiền chảy đầy túi, vàng quấn đầy thân, thu nhập tăng cao, mang mệnh giàu sang, thong dong hưởng lộc trời

3 con giáp trúng số độc đắc trong vòng 15 ngày tới (3/10 – 17/10), tiền chảy đầy túi, vàng quấn đầy thân, thu nhập tăng cao, mang mệnh giàu sang, thong dong hưởng lộc trời

Tử vi dự báo trong vòng 15 ngày tới (3/10 – 17/10), 3 con giáp này vô cùng may mắn, ngồi không cũng trúng tiền, sớm hưởng vinh hoa phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Tâm linh tử vi Tử vi dự báo trong vòng 15 ngày tới (4/10 – 18/10) Thần Tài chiếu cố 3 con giáp may mắn ôm trọn lộc trời

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 3 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 4 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 5 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 5 giờ 51 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 6 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 7 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 7 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 8 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý