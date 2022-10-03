Dự đoán tử vi 10 ngày tới (4/10 – 13/10), 3 con giáp rũ hết vận đen, vận may bùng nổ, tài lộc hanh thông, của cải tăng vọt, ngồi yên tiền cũng tự động rơi vào túi, công danh sáng ngời

Tử vi dự báo trong 10 ngày tới (4/10 – 13/10), 3 con giáp này phát tài phát lộc nếu biết nắm bắt cơ hội trong thời gian phất lên giàu có cuối năm mua được nhà, tậu được xe.
- Tử vi dự đoán, 3 con giáp có cơ hội thoát nghèo trong tuần mới (3/10 – 9/10), trúng số độc đắc bất ngờ, vận may thăng hạng, tiền chất đầy két, vàng bạc tràn trề, giàu nhanh như thác đổ
- Trúng số độc đắc đúng 16h30 ngày mai (3/10), 3 con giáp được sao may mắn "rơi trúng đầu", nhân đôi tài lộc, túi tiền rủng rỉnh, ôm bạc hốt vàng, hậu vận phất lên như diều gặp gió
Tuổi Dần
Người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán. Con giáp này nói được làm được. Dù làm gì, họ cũng giữ thái độ kiên trì, tận tâm đến cùng. Khi đã đặt ra mục tiêu, tuổi Dần sẽ nỗ lực hết sức mình để thực hiện.
Tử vi dự báo rằng, vận trình của người tuổi Dần sẽ có khởi sắc trong 10 ngày tới (4/10 – 13/10). Con giáp này được quý nhân trợ giúp, công việc thuận lợi, tài vận khởi sắc. Trong giai đoạn 10 ngày tới (4/10 – 13/10) này, tuổi Dần cần chú ý đến các mối quan hệ cá nhân. Năng lực tốt cộng với quan hệ rộng sẽ giúp bản mệnh có nhiều cơ hội ký kết hợp đồng mới, tăng lương, thăng chức.
Tuổi Tuất
Tử vi dự báo trong 10 ngày tới (4/10 – 13/10), những người tuổi Tuất đạt được năng suất làm việc cực cao. Họ sẽ có cơ hội thăng tiến bất ngờ hoặc nhận được một khoản tiền thưởng bất ngờ vì thành tích mình đã giành được.
Nếu có tiền dư dả, tuổi Tuất có thể thử vận may đầu tư để kiếm thêm của cải. Với tài vận đang lên cao, người tuổi Tuất "đánh đâu thắng đó", tuy nhiên cũng cần giữ thái độ cẩn trọng vì vẫn tồn tại những rủi ro không lường trước.
Tuổi Ngọ
Tử vi nói rằng con đường tài lộc của tuổi Ngọ sẽ cực kỳ hanh thông trong 10 ngày tới (4/10 – 13/10). Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra. Người làm công ăn lương có thể được tăng lương hoặc nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với thành tích mà mình tạo ra.
Dự đoán tử vi 10 ngày tới (4/10 – 13/10), người làm ăn kinh doanh không còn phụ thuộc vào ý kiến của người khác. Đây là giai đoạn đầu óc của tuổi Ngọ trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuổi Ngọ có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng.
(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.