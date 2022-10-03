Dự đoán tử vi 10 ngày tới (4/10 – 13/10), 3 con giáp rũ hết vận đen, vận may bùng nổ, tài lộc hanh thông, của cải tăng vọt, ngồi yên tiền cũng tự động rơi vào túi, công danh sáng ngời

Người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán. Con giáp này nói được làm được. Dù làm gì, họ cũng giữ thái độ kiên trì, tận tâm đến cùng. Khi đã đặt ra mục tiêu, tuổi Dần sẽ nỗ lực hết sức mình để thực hiện.

Tử vi dự báo rằng, vận trình của người tuổi Dần sẽ có khởi sắc trong 10 ngày tới (4/10 – 13/10). Con giáp này được quý nhân trợ giúp, công việc thuận lợi, tài vận khởi sắc. Trong giai đoạn 10 ngày tới (4/10 – 13/10) này, tuổi Dần cần chú ý đến các mối quan hệ cá nhân. Năng lực tốt cộng với quan hệ rộng sẽ giúp bản mệnh có nhiều cơ hội ký kết hợp đồng mới, tăng lương, thăng chức.

Tử vi dự báo trong 10 ngày tới (4/10 – 13/10), những người tuổi Tuất đạt được năng suất làm việc cực cao. Họ sẽ có cơ hội thăng tiến bất ngờ hoặc nhận được một khoản tiền thưởng bất ngờ vì thành tích mình đã giành được.

Nếu có tiền dư dả, tuổi Tuất có thể thử vận may đầu tư để kiếm thêm của cải. Với tài vận đang lên cao, người tuổi Tuất "đánh đâu thắng đó", tuy nhiên cũng cần giữ thái độ cẩn trọng vì vẫn tồn tại những rủi ro không lường trước.

Tử vi dự báo 10 ngày tới (4/10 – 13/10), tuổi Tuất muốn rũ hết vận đen nên chú ý đến các cơ hội đầu tư, làm ăn là có thể tìm được con đường phát triển sự nghiệp vận may bùng nổ. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Ngọ

Tử vi nói rằng con đường tài lộc của tuổi Ngọ sẽ cực kỳ hanh thông trong 10 ngày tới (4/10 – 13/10). Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra. Người làm công ăn lương có thể được tăng lương hoặc nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với thành tích mà mình tạo ra.

Dự đoán tử vi 10 ngày tới (4/10 – 13/10), người làm ăn kinh doanh không còn phụ thuộc vào ý kiến của người khác. Đây là giai đoạn đầu óc của tuổi Ngọ trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuổi Ngọ có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.