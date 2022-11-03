Tử vi dự đoán chuẩn 99%, trong 11 ngày tới, 3 con giáp số ĐỎ hết phần thiên hạ, may mắn gặp thời đổi vận, công việc phát lên bất ngờ, tiền tài ào ào đổ về két

Người làm kinh tế cũng có thể nhân cơ hội này để xem xét và đưa ra quyết định đầu tư kinh doanh khá chính xác. Bên cạnh đó, bản mệnh còn có cơ hội tiếp xúc và giữ quan hệ lâu dài với một vài đối tác hoặc người có cùng chí hướng.

Tử vi trong 11 ngày tới cho biết (4/11 - 14/11) nhờ được Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Tý không gặp phải khó khăn gì. Bạn sẽ thực hiện tốt mọi mục tiêu và kế hoạch mà mình đặt ra, chỉ cần bạn quyết tâm và giữ tinh thần lạc quan.

Tử vi tuổi Mão

Tử vi trong 11 ngày tới cho biết (4/11 - 14/11) con giáp người tuổi Mão trong những ngày cuối năm này sẽ nhận được nhiều tin vui về tiền bạc khi được Chính Tài trợ mệnh.

Người làm ăn kinh doanh nhờ sự trợ giúp của cát thần này mà có cơ hội kí kết các hợp đồng mới, mở rộng quy mô kinh doanh.

Người làm công ăn lương cũng cảm thấy hài lòng với những thành quả mà mình đạt được. Thu nhập của con giáp này vì thế cũng có dấu hiệu tăng trưởng tích cực.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của con giáp tuổi Mão trong ngày Kim Mộc xung khắc lại gặp không ít rắc rối. Những hiểu lầm cứ liên tục nảy sinh, đôi bên chẳng thể nói ra những suy nghĩ ẩn giấu trong lòng khiến cuộc chiến tranh lạnh cứ âm ỉ từ ngày này sang ngày khác.

Giờ tốt trong ngày: 16h - 20h

Con số may mắn: 14, 36

Tử vi tuổi Tị

Tử vi trong 11 ngày tới cho biết (4/11 - 14/11) có cục diện Mùi Tỵ Tương Hội sẽ mang đến cho người tuổi Tỵ không ít may mắn thuận lợi. Các mối quan hệ xã giao hài hòa, giúp cho đôi bên dễ đưa các quyết định hợp tác đầu tư cùng có lợi.

Sự xuất hiện của Chính Quan lại càng thêm phần củng cố cho vận trình sự nghiệp của con giáp này. Những biểu hiện xuất sắc của bạn đã ghi điểm trong mắt cấp trên, mở ra cơ hội thăng quan tiến chức đang đến rất gần rồi.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành Hỏa sinh Thổ giúp cho chuyện tình cảm của bạn được cải thiện đáng kể trong những ngày này. Nhờ biết cách chia sẻ và lắng nghe nên cả hai đều dần thông cảm và thấu hiểu cho đối phương hơn, mối quan hệ vì thế mà ngày thêm khăng khít.

Giờ tốt trong ngày: 6h - 13h

Con số may mắn: 56, 82

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm